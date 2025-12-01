Kiderült: teljes katasztrófa az Ukrajnának átadott amerikai csodafegyver, már ki is vonták a forgalomból

Legutóbb májusban vetette tesztelés alá az Anduril egyik termékét az amerikai haderő, amikor több, mint harminc pilóta nélküli drónhajót próbáltak útnak indítani, de az eszközök közel fele képtelen volt értelmezni a parancsokat, és automatikusan aktiválták a vészleállításukat. A rendszer az Anduril friss fejlesztésére, a Lattice nevű szoftverre támaszkodott. Végül teszt helyett az amerikai haderő menekítette ki a hajókat a partra, mielőtt nagyobb bajt okoztak volna. Ezt követően a haditengerészet egy éles jelentésben kelt ki a tesztelésre átadott termék minőségével kapcsolatban.

De nem ez volt az Anduril egyetlen problémás esete:

Kaliforniában egy földi teszt során megsérült az Anduril Fury nevű pilóta nélküli vadászgépének motorja, így annak felszállását el kellett halasztani.

Az Anvil drónelfogó tesztje egy 22 hektáros tüzet okozott Oregonban.

A korábban említett Lattice rendszer esetében – amely célja több fegyverrendszer egyidejű összekapcsolása – több haditengerészeti gyakorlaton is emberi beavatkozásra volt szükség a szoftver hibás működése miatt. Az Anduril hárította a felelősséget, ugyanakkor a hadierő jelezte: a hibát kiváltó probléma alapvetően a startup felelősségi körébe tartozott.

Az Anduril hárította a felelősséget, ugyanakkor a hadierő jelezte: a hibát kiváltó probléma alapvetően a startup felelősségi körébe tartozott. Az Ukrajnának átadott Altius drónok pedig olyannyira megbízhatatlannak minősültek (főként az orosz zavarással szembeni ellenállással kapcsolatban), hogy az ukrán biztonsági szolgálat, az SzBU már 2024-ben kukázta őket.

Az Anduril szerint a gyakori hibák a gyors, iteratív fejlesztések természetes velejárói. A cég korábban már többször is hangsúlyozta, hogy rendszereik a gyakori meghibásodás ellenére is Ukrajnában számos orosz célpont ellen hatékonynak bizonyultak.

Gyorsabban és alacsonyabb költséggel haladunk, mint a legtöbb hagyományos nagy védelmi vállalat

– mondta Luckey még áprilisban.

Címlapkép forrása: Portfolio