  • Megjelenítés
Kiderült: teljes katasztrófa az Ukrajnának átadott amerikai csodafegyver, már ki is vonták a forgalomból
Globál

Kiderült: teljes katasztrófa az Ukrajnának átadott amerikai csodafegyver, már ki is vonták a forgalomból

Portfolio
Borzasztóan rosszul teljesített az amerikai startup, az Anduril terméke Ukrajnában, ezért a különleges erők már több, mint egy éve felhagytak az alkalmazással. Bár a startup megrendeléseivel az amerikai hadiipar élvonalába került, termékeivel folyamatosan problémák adódnak az Egyesült államokban is – számolt be a Wall Street Journal.

Legutóbb májusban vetette tesztelés alá az Anduril egyik termékét az amerikai haderő, amikor több, mint harminc pilóta nélküli drónhajót próbáltak útnak indítani, de az eszközök közel fele képtelen volt értelmezni a parancsokat, és automatikusan aktiválták a vészleállításukat. A rendszer az Anduril friss fejlesztésére, a Lattice nevű szoftverre támaszkodott. Végül teszt helyett az amerikai haderő menekítette ki a hajókat a partra, mielőtt nagyobb bajt okoztak volna. Ezt követően a haditengerészet egy éles jelentésben kelt ki a tesztelésre átadott termék minőségével kapcsolatban.

De nem ez volt az Anduril egyetlen problémás esete:

  • Kaliforniában egy földi teszt során megsérült az Anduril Fury nevű pilóta nélküli vadászgépének motorja, így annak felszállását el kellett halasztani.
  • Az Anvil drónelfogó tesztje egy 22 hektáros tüzet okozott Oregonban.
  • A korábban említett Lattice rendszer esetében – amely célja több fegyverrendszer egyidejű összekapcsolása – több haditengerészeti gyakorlaton is emberi beavatkozásra volt szükség a szoftver hibás működése miatt. Az Anduril hárította a felelősséget, ugyanakkor a hadierő jelezte: a hibát kiváltó probléma alapvetően a startup felelősségi körébe tartozott.
  • Az Ukrajnának átadott Altius drónok pedig olyannyira megbízhatatlannak minősültek (főként az orosz zavarással szembeni ellenállással kapcsolatban), hogy az ukrán biztonsági szolgálat, az SzBU már 2024-ben kukázta őket.

Az Anduril szerint a gyakori hibák a gyors, iteratív fejlesztések természetes velejárói. A cég korábban már többször is hangsúlyozta, hogy rendszereik a gyakori meghibásodás ellenére is Ukrajnában számos orosz célpont ellen hatékonynak bizonyultak.

Gyorsabban és alacsonyabb költséggel haladunk, mint a legtöbb hagyományos nagy védelmi vállalat

Még több Globál

Itt a nagy visszatérés: hamarosan a keleti hatalom fegyverei áraszthatják el a világot

Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn

Megkongatta a vészharangot az egyik legerősebb NATO-hatalom vezetője: riasztó eszkalációt jeleztek

– mondta Luckey még áprilisban.

Kapcsolódó cikkünk

Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Ez is érdekelhet
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Egyetlen térkép világosan megmutatja, miért is lehetetlen Ukrajna számára a területek átadása
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility