Megjött a hóvihar: 30 centi hó és totális közlekedési káosz várható, de nem itthon
Portfolio
Gyors mozgású vihar söpör végig az Egyesült Államok középnyugati és déli részein, majd jelentős havazást hoz New Englandbe, miközben New Yorkban és Washingtonban esőre lehet számítani - tudósított a Bloomberg. Téli időjárási figyelmeztetések és viharjelzések vannak érvényben Kansastól Maine-ig, ahol akár 30 centiméteres hó is hullhat kedd reggelre. A vihar várhatóan légi és közúti közlekedési fennakadásokat okoz majd, ahogy kelet felé halad.

A vihar már Kansas államban havazást okoz, és Arkansas területén jégréteggel fenyeget, ahogy kelet felé halad - nyilatkozta Richard Otto, az amerikai Időjárás-előrejelző Központ szakértője. A leghevesebb havazás várhatóan New York állam északi részét és Massachusetts egyes területeit érinti majd,

egészen Maine-ig, ahol akár 30 centiméteres hó is hullhat kedd reggelre.

Ez egy komoly vihar, kicsit korai, de nem példa nélküli

- mondta Otto. "Összefüggő havazás várható Közép-Pennsylvania belső területeitől egészen New England középső részéig."

Téli időjárási figyelmeztetések és viharjelzések vannak érvényben Kansastól Maine-ig, és a vihar várhatóan légi és közúti közlekedési fennakadásokat okoz majd, ahogy kelet felé halad. Emellett Chicagóban 5-10 centiméternyi hó hullhat, ahol szombaton rekordnak számító 8,4 hüvelyk (21,3 cm) havazást mértek az O'Hare nemzetközi repülőtéren, ami a forgalmas középnyugati csomópont leghavasabb novemberi napja volt.

Hétfőn az Egyesült Államokban már több mint 2000 járat késett a FlightAware adatai szerint.

A vihar gyorsan áthalad a régión, és szerdára várhatóan elvonul

- közölte Otto. Ezt követően a hőmérséklet jelentősen csökken, New Yorkban csütörtök éjszaka akár -7 Celsius-fokig is süllyedhet.

Címlapkép forrása: RJ Sangosti/MediaNews Group/The via Copyright - 2019 The Denver Post, MediaNews Group.

