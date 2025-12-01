Megjött a hóvihar: 30 centi hó és totális közlekedési káosz várható, de nem itthon

A vihar már Kansas államban havazást okoz, és Arkansas területén jégréteggel fenyeget, ahogy kelet felé halad - nyilatkozta Richard Otto, az amerikai Időjárás-előrejelző Központ szakértője. A leghevesebb havazás várhatóan New York állam északi részét és Massachusetts egyes területeit érinti majd,

egészen Maine-ig, ahol akár 30 centiméteres hó is hullhat kedd reggelre.

Ez egy komoly vihar, kicsit korai, de nem példa nélküli

- mondta Otto. "Összefüggő havazás várható Közép-Pennsylvania belső területeitől egészen New England középső részéig."

Téli időjárási figyelmeztetések és viharjelzések vannak érvényben Kansastól Maine-ig, és a vihar várhatóan légi és közúti közlekedési fennakadásokat okoz majd, ahogy kelet felé halad. Emellett Chicagóban 5-10 centiméternyi hó hullhat, ahol szombaton rekordnak számító 8,4 hüvelyk (21,3 cm) havazást mértek az O'Hare nemzetközi repülőtéren, ami a forgalmas középnyugati csomópont leghavasabb novemberi napja volt.

Hétfőn az Egyesült Államokban már több mint 2000 járat késett a FlightAware adatai szerint.

A vihar gyorsan áthalad a régión, és szerdára várhatóan elvonul

- közölte Otto. Ezt követően a hőmérséklet jelentősen csökken, New Yorkban csütörtök éjszaka akár -7 Celsius-fokig is süllyedhet.

