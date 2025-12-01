Meglepő együttműködésre derült fény, a béketerv lezárásáról dönthetnek ma - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Legkevesebb egy ember meghalt és 11 másik, köztük egy gyerek megsérült egy orosz dróntámadásban Kijev közelében szombat éjjel - jelentették be a hatóságok. Mikola Kalasnyik, a kijevi régió katonai adminisztrációjának vezetője a Telegramon számolt be arról, hogy Vishorodban egy ember meghalt és 11 megsebesült. Hat sebesültet kórházba szállítottak. "A sérültek száma valószínűleg emelkedni fog" - figyelmeztetett Kalasnyik.

A támadást azt követően indították, hogy Kijev bejelentette, tengeri drónokkal támadt egy fontos olajipari létesítményre egy fekete-tengeri orosz kikötőben, Novorosszijszk közelében. A világ olajkínálatának mintegy 1 százalékát adó orosz Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) működése szombaton állt le az ukrán dróntámadás miatt a fekete-tengeri kikötői terminál egyik átfejtőpontján. A terminál három átfejtőpontjából az egyikben keletkezett komoly kár, egy másik jelenleg épp javítás alatt áll.