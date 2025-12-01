  • Megjelenítés
Meglepő együttműködésre derült fény, a béketerv lezárásáról dönthetnek ma - Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Globál

Meglepő együttműködésre derült fény, a béketerv lezárásáról dönthetnek ma - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Portfolio
A tegnapi nap folyamán különleges ukrán delegáció landolt az Egyesült Államokban, akik a béketervezet végleges lezárásáról egyeztetnek a Fehér Házzal. A fronton Ukrajna drónokkal támadta a Kaszpi Vezeték Konzorcium orosz terminálját, amely a létesítmény működésének felfüggesztéséhez vezetett. Ukrán drónok ugyancsak megtámadták a szlovianszki olajfinomítót Oroszországban, valamint egy ipari létesítményt a rosztovi területen. Egy jelentős kínai drónalkatrész-beszállító tulajdonosa részesedést szerzett Oroszország egyik vezető dróngyártó vállalatában, ami a két ország hadiipari komplexumai közötti mélyülő kapcsolatra utal. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Megosztás

Háborús hírfolyamunk itt folytatódik

Megosztás

Lezárultak az amerikai-ukrán tárgyalások: ezt ajánlja Washington

Floridában tárgyaltak a háború lezárásának módjairól és az amerikai békejavaslatról az Egyesült Államok és Ukrajna kormányának tagjai vasárnap.

Tovább a cikkhez
Lezárultak az amerikai-ukrán tárgyalások: ezt ajánlja Washington
Megosztás

Tesztelni vitték az ukránok az új fegyverüket, szempillantás alatt lett éles a helyzet

Villámgyorsan vált élessé a helyzet akkor, amikor a fegyveres szárazföldi drónjukat tesztelő ukrán katonák szembe találták magukat egy orosz páncélossal. Bár a videót elnézve nem úgy néz ki, mintha nagyon megijedtek volna.

Tovább a cikkhez
Tesztelni vitték az ukránok az új fegyverüket, szempillantás alatt lett éles a helyzet
Megosztás

Von der Leyennel egyeztetett Zelenszkij

Az ukrán elnök és az Európai Bizottság elnöke telefonon beszéltek egymással, von der Leyen megerősítette Volodimir Zelenszkijt az EU támogatásáról.

(Reuters)

Megosztás

Kiderült, mikor megy Witkoff Moszkvába

Azt megelőzően fogadja majd Steven Witkoffot, az amerikai elnök különmegbízottját Vlagyimir Putyin orosz államfő, hogy megkezdené a december 4-5-re tervezett állami látogatását Indiában - erősítette meg Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 televíziócsatorna vasárnapi Moszkva. Kreml. Putyin című műsorában.

(MTI)

Megosztás

Az orosz hadsereg behatolt a donyecki Hrisine településre

Behatoltak az orosz fegyveres erők a donyecki régióban lévő Hrisine településre - közölte vasárnap az orosz védelmi tárca.

Tovább a cikkhez
Az orosz hadsereg behatolt a donyecki Hrisine településre
Megosztás

Az amerikai külügyminiszter szerint előrelépés jöhet az ukrajnai békemegállapodás felé

Marco Rubio szerint újabb előrelépés várható az ukrajnai háborút lezáró megállapodás felé.

Tovább a cikkhez
Az amerikai külügyminiszter szerint előrelépés jöhet az ukrajnai békemegállapodás felé
Megosztás

Zelenszkij újjáépítési és beruházási tanácsadót nevezett ki

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Okszana Markarovát nevezte ki újjáépítési és beruházási tanácsadójának, aki korábban Ukrajna washingtoni nagykövete volt.

Tovább a cikkhez
Zelenszkij újjáépítési és beruházási tanácsadót nevezett ki
Megosztás

Ukrajna akcióját követően Oroszország minden nemzetközi fórumon figyelmeztet: "veszélyben a globális biztonság"

Oroszország minden nemzetközi fórumot értesít a Fekete-tengeren lévő CPC-terminál elleni támadásról, írja a Reuters.

Tovább a cikkhez
Ukrajna akcióját követően Oroszország minden nemzetközi fórumon figyelmeztet:
Megosztás

Oroszországi olajfinomítót találtak el az ukránok

Drónok támadták meg a szlovianszki olajfinomítót Oroszországban, valamint egy ipari létesítményt a rosztovi területen, jelentették orosz források - írta meg az Ukrinform.

Tovább a cikkhez
Oroszországi olajfinomítót találtak el az ukránok
Megosztás

Létfontosságú terminált ért ukrán dróncsapás, azonnal jött az éles reakció

Kazahsztán élesen bírálta Ukrajnát a Kaszpi Vezeték Konzorcium orosz terminálját ért dróncsapás miatt, amely a létesítmény működésének felfüggesztéséhez vezetett - számolt be a Sky News.

Tovább a cikkhez
Létfontosságú terminált ért ukrán dróncsapás, azonnal jött az éles reakció
Megosztás

Orosz dróntámadás volt Kijev közelében

Legkevesebb egy ember meghalt és 11 másik, köztük egy gyerek megsérült egy orosz dróntámadásban Kijev közelében szombat éjjel - jelentették be a hatóságok. Mikola Kalasnyik, a kijevi régió katonai adminisztrációjának vezetője a Telegramon számolt be arról, hogy Vishorodban egy ember meghalt és 11 megsebesült. Hat sebesültet kórházba szállítottak. "A sérültek száma valószínűleg emelkedni fog" - figyelmeztetett Kalasnyik.

A támadást azt követően indították, hogy Kijev bejelentette, tengeri drónokkal támadt egy fontos olajipari létesítményre egy fekete-tengeri orosz kikötőben, Novorosszijszk közelében. A világ olajkínálatának mintegy 1 százalékát adó orosz Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) működése szombaton állt le az ukrán dróntámadás miatt a fekete-tengeri kikötői terminál egyik átfejtőpontján. A terminál három átfejtőpontjából az egyikben keletkezett komoly kár, egy másik jelenleg épp javítás alatt áll.

Megosztás

Titokban példátlan együttműködés indult Oroszország és Kína között

Egy jelentős kínai drónalkatrész-beszállító tulajdonosa részesedést szerzett Oroszország egyik vezető dróngyártó vállalatában, ami a két ország hadiipari komplexumai közötti mélyülő kapcsolatra utal - tudósított a Financial Times. A lap az orosz nyilvános nyilvántartásban találta meg a dokumentumot, ám egy nappal később a Rustakt tulajdonosi adatait eltávolították az orosz cégnyilvántartásokból. A részvényátruházásra vonatkozó információkat a magán céginformációs oldalakról is törölték.

Tovább a cikkhez
Titokban példátlan együttműködés indult Oroszország és Kína között
Megosztás

ORFK: 5308 ember érkezett Ukrajnából szombaton

Az ukrán-magyar határszakaszon 5308 ember lépett be Magyarországra szombaton - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap.

A beléptetettek közül a rendőrség 32 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.

Megosztás

Hamarosan kész a béketerv, Mirnohrad bekerítés szélén - Ukrajnai háborús híreink szombaton

November 29 éjjel drónok és rakéták csapódtak be több kijevi kerületben, amelyek súlyos károkat okoztak és emberéletet követeltek, miközben a város nyugati része áram nélkül maradt. A nap folyamán különleges ukrán delegáció landolt az Egyesült Államokban, akik a béketervezet végleges lezárásáról egyeztetnek majd a Fehér Házzal. A fronton ukrán térképek szerint is gyakorlatilag teljesen elesett Pokrovszk, Mirnohradot pedig majdnem teljesen bekerítették a támadók. Huljajpolénél (Zaporizzsja) viszont megálltak az oroszok a város szélén többnapos előrenyomulás után. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Tovább a cikkhez

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Ez is érdekelhet
Lezárultak az amerikai-ukrán tárgyalások: ezt ajánlja Washington
Tesztelni vitték az ukránok az új fegyverüket, szempillantás alatt lett éles a helyzet
A hóviharral megérkezett a közlekedési káosz is: több mint 30 centi hóra számítanak, de nem itthon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility