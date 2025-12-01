Meglepő együttműködésre derült fény, a béketerv lezárásáról dönthetnek ma - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Lezárultak az amerikai-ukrán tárgyalások: ezt ajánlja Washington
Floridában tárgyaltak a háború lezárásának módjairól és az amerikai békejavaslatról az Egyesült Államok és Ukrajna kormányának tagjai vasárnap.
Tesztelni vitték az ukránok az új fegyverüket, szempillantás alatt lett éles a helyzet
Villámgyorsan vált élessé a helyzet akkor, amikor a fegyveres szárazföldi drónjukat tesztelő ukrán katonák szembe találták magukat egy orosz páncélossal. Bár a videót elnézve nem úgy néz ki, mintha nagyon megijedtek volna.
Von der Leyennel egyeztetett Zelenszkij
Az ukrán elnök és az Európai Bizottság elnöke telefonon beszéltek egymással, von der Leyen megerősítette Volodimir Zelenszkijt az EU támogatásáról.
(Reuters)
Kiderült, mikor megy Witkoff Moszkvába
Azt megelőzően fogadja majd Steven Witkoffot, az amerikai elnök különmegbízottját Vlagyimir Putyin orosz államfő, hogy megkezdené a december 4-5-re tervezett állami látogatását Indiában - erősítette meg Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 televíziócsatorna vasárnapi Moszkva. Kreml. Putyin című műsorában.
(MTI)
Az orosz hadsereg behatolt a donyecki Hrisine településre
Behatoltak az orosz fegyveres erők a donyecki régióban lévő Hrisine településre - közölte vasárnap az orosz védelmi tárca.
Az amerikai külügyminiszter szerint előrelépés jöhet az ukrajnai békemegállapodás felé
Marco Rubio szerint újabb előrelépés várható az ukrajnai háborút lezáró megállapodás felé.
Zelenszkij újjáépítési és beruházási tanácsadót nevezett ki
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Okszana Markarovát nevezte ki újjáépítési és beruházási tanácsadójának, aki korábban Ukrajna washingtoni nagykövete volt.
Ukrajna akcióját követően Oroszország minden nemzetközi fórumon figyelmeztet: "veszélyben a globális biztonság"
Oroszország minden nemzetközi fórumot értesít a Fekete-tengeren lévő CPC-terminál elleni támadásról, írja a Reuters.
Oroszországi olajfinomítót találtak el az ukránok
Drónok támadták meg a szlovianszki olajfinomítót Oroszországban, valamint egy ipari létesítményt a rosztovi területen, jelentették orosz források - írta meg az Ukrinform.
Létfontosságú terminált ért ukrán dróncsapás, azonnal jött az éles reakció
Kazahsztán élesen bírálta Ukrajnát a Kaszpi Vezeték Konzorcium orosz terminálját ért dróncsapás miatt, amely a létesítmény működésének felfüggesztéséhez vezetett - számolt be a Sky News.
Orosz dróntámadás volt Kijev közelében
Legkevesebb egy ember meghalt és 11 másik, köztük egy gyerek megsérült egy orosz dróntámadásban Kijev közelében szombat éjjel - jelentették be a hatóságok. Mikola Kalasnyik, a kijevi régió katonai adminisztrációjának vezetője a Telegramon számolt be arról, hogy Vishorodban egy ember meghalt és 11 megsebesült. Hat sebesültet kórházba szállítottak. "A sérültek száma valószínűleg emelkedni fog" - figyelmeztetett Kalasnyik.
A támadást azt követően indították, hogy Kijev bejelentette, tengeri drónokkal támadt egy fontos olajipari létesítményre egy fekete-tengeri orosz kikötőben, Novorosszijszk közelében. A világ olajkínálatának mintegy 1 százalékát adó orosz Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) működése szombaton állt le az ukrán dróntámadás miatt a fekete-tengeri kikötői terminál egyik átfejtőpontján. A terminál három átfejtőpontjából az egyikben keletkezett komoly kár, egy másik jelenleg épp javítás alatt áll.
Titokban példátlan együttműködés indult Oroszország és Kína között
Egy jelentős kínai drónalkatrész-beszállító tulajdonosa részesedést szerzett Oroszország egyik vezető dróngyártó vállalatában, ami a két ország hadiipari komplexumai közötti mélyülő kapcsolatra utal - tudósított a Financial Times. A lap az orosz nyilvános nyilvántartásban találta meg a dokumentumot, ám egy nappal később a Rustakt tulajdonosi adatait eltávolították az orosz cégnyilvántartásokból. A részvényátruházásra vonatkozó információkat a magán céginformációs oldalakról is törölték.
ORFK: 5308 ember érkezett Ukrajnából szombaton
Az ukrán-magyar határszakaszon 5308 ember lépett be Magyarországra szombaton - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap.
A beléptetettek közül a rendőrség 32 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.
Hamarosan kész a béketerv, Mirnohrad bekerítés szélén - Ukrajnai háborús híreink szombaton
November 29 éjjel drónok és rakéták csapódtak be több kijevi kerületben, amelyek súlyos károkat okoztak és emberéletet követeltek, miközben a város nyugati része áram nélkül maradt. A nap folyamán különleges ukrán delegáció landolt az Egyesült Államokban, akik a béketervezet végleges lezárásáról egyeztetnek majd a Fehér Házzal. A fronton ukrán térképek szerint is gyakorlatilag teljesen elesett Pokrovszk, Mirnohradot pedig majdnem teljesen bekerítették a támadók. Huljajpolénél (Zaporizzsja) viszont megálltak az oroszok a város szélén többnapos előrenyomulás után. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Lezárultak az amerikai-ukrán tárgyalások: ezt ajánlja Washington
A következő körben Moszkvába megy az amerikai delegáció
Tesztelni vitték az ukránok az új fegyverüket, szempillantás alatt lett éles a helyzet
Ezt nem látták jönni, szó szerint.
Történelmi fordulat: a Vatikán vezetője nyíltan kimondta, mit kell tennie Izraelnek a béke érdekében
A pápa első külföldi útja a Közel-Keletre vezetett.
Nem kíméli a természet a világ egyik legnépesebb országát - Százak haltak meg két hét alatt
Sok embert még mindig keresnek.
Tízezre vonultak utcára a kedvelt turistaközpontban - A kormány lemondását követelik
Nyár óta viszonylagos nyugalom volt, most újra beindultak a tiltakozások.
Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai - díjmentes, interaktív előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Friss részletek derültek ki a nemzeti gárdistákra támadó férfiról - Bedőlt Trump elmélete
Nem Joe Biden alatt hibáztak a hatóságok.
Véget ér egy korszak Magyarországon: titokban már elindult a felkészülés az orosz gáz utáni életre
A gázárak nem is az LNG-költségek miatt, hanem a tranzitdíjak miatt ugorhatnak meg.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Nem csak a hírek mutatják, ami fontos - Miről gondolkoztak a világ vezető agytrösztjei 2025 októberében?
Az Összkép új kalandba kezd, kísérletként havi összefoglalót készítünk a világ vezető agytrösztjeinek munkáiból. Célunk, hogy áttekintsük a világ alakulásának fő trendjeit mélyebben
Az osztalék portfólióm - 2025. november
Két új céget is vettem, meg bővítettem is, szóval aktív volt ez a hónap is.VáltozásokFederal Agricultural Mortgage Corporation( AGM) vásárlás 164 dolláron. A hozama csak 3,66%, de nem ezért
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
Az MNB behúzta a kéziféket - Megéri beszállni a túlfűtött lakáspiacra az olcsó hitel miatt?
Miközben az országot elöntötte az Otthon Start generálta vásárlási láz, a piac mélyén vészjósló folyamatok zajlanak. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss jelentése szerint a lakásárak elszaka
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépünk. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Haalandnak jó a ho
Elektromos áramot vezető baktériumok forradalmasíthatják az egészségügyet
Amerikai tudósok olyan elektromos áramot vezető baktériumokat fedeztek fel, amelyek új orvosi eszközök és hatékonyabb szennyezésmentesítési módszerek kifejlesztéséhez v
TBSZ nélkül milliókat bukhatsz
Nagyjából két éve számokkal alátámasztva írtam arról, hogy a TBSZ nélkül miért nem éri meg befektetni Magyarországon. Röviden összefoglalva: kellően nagy infláció mellett könnyen megleh
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.
Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai
Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!