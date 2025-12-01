Szijjártó: a szankcionált orosz cégek helyén két magyar nagyvállalat is pozíciót szerezhet

November 28-án, pénteken tartották meg a Kremlben Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök közti találkozót. A 3,5 órásra nyúlt megbeszélés két kiemelt témája a békecsúcs és az orosz-magyar energetikai együttműködés volt.
Még aznap Alekszandr Novak orosz energiaügyekért felelős miniszterhelyettes megerősítette egy helyi hírügynökségnek, hogy magyar érdekeltségű vállalat is beszállhat az amerikai szankciókkal sújtott orosz energietikai cégek külföldi eszközeinek felvásárlásába.
Szijjártó Péter a Telex által feltett kérdésre ma azt mondta, hogy
a mi régiónkat is jelentősen érintő energiapiaci átalakulás van folyamatban. A szankciók miatt a tulajdonosi struktúra is nagyban át fog alakulni ebben a szektorban. És érdekeltek lehetnek-e magyar cégek? Igen, érdekeltek lehetnek, hiszen Magyarországon van két olyan vállalat is, amelyek a regionális piacon is meg tudnak jelenni. A kormány ehhez diplomáciai támogatást tud nyújtani
De azt is hozzátette: "megállapodást nem írtunk alá".
Mindez arra utal, hogy az előző heti találkozón felmerülhetett az amerikai szankciókkal sújtott szerb NIS, illetve a Lukoil tulajdonában lévő burgaszi finomító is, mint lehetséges üzleti lehetőség. Bár konkrét neveket nem említett Szijjártó, a méretük alapján egyértelműen a Mol és az MVM jöhet szóba magyar oldalról, mint potenciális vevők - utóbbi kérdéses, hogy milyen területen tudna becsatlakozni. Érdekesség, hogy Szijjártó Péter az előző héten Szerbiában tárgyalt, néhány hete pedig Bulgáriába látogatott.
Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook
