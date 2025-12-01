  • Megjelenítés
Taktikát váltott Ukrajna – Ez pedig rámutat egy igencsak súlyos problémára
Taktikát váltott Ukrajna – Ez pedig rámutat egy igencsak súlyos problémára

Hatalmas változáson mentek át az ukrán védvonalak, a megváltozott taktika pedig valószínűleg kihatással lesz az orosz offenzívákra is. Amellett, hogy egy nyilvánvaló ukrán problémára is látványosan felhívják a figyelmet.

Mind ukrán, mind orosz milbloggerek felhívják a figyelmet arra, hogy az ukrán haderő egy új megközelítést kezdett el alkalmazni a védvonalaik kiépítése során. Korábban az ukrán állások jórészt több, hosszú lövészárokból álltak a gyalogság számára (amelyek ráadásul egymás oldalát fedezték).

A most feltűnt felvételen ugyanakkor egy mélységében tagolt rendszer rajzolódik ki, harckocsi-akadályokkal, sárkányfogakkal és szögesdrótokkal. A hosszú és mély akadályok között ugyanakkor keskeny folyosók is akadnak, legutóbb itt próbált áthaladni az orosz gyalogság és felszerelés – sikertelenül, ugyanis az ukrán drónok pontosan erre vártak.

egyéb felvételeken látszott: Oroszország súlyos veszteségeket szenvedett el.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az ukrán védelmi rendszerben mennyire elterjedt jelenleg ez a megoldás. Ugyanakkor egyben arra is utal, hogy a korábbi, gyalogságra alapozott védelmet igyekeznek úgy átalakítani, hogy megkönnyítsék a drónerők munkáját. Ez pedig – a megváltozott modern hadviselésen túl – utalhat az egyre krónikusabb ukrán emberhiányra is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

