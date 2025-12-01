Történelmi fordulat: Amerika szövetségesének nukleáris tengeralattjárói jelenhetnek meg Kína partjai előtt

Amikor a Koreai-félszigeten a „nukleáris” és a „fegyverkezés” szavak egy mondatba kerülnek, akkor szinte kivétel nélkül mindenki az északiak atomprogramjára gondol. Valóban, Phenjan sokat tett azért az elmúlt évtizedekben, hogy rá irányuljon a nemzetközi figyelem, azonban az elmúlt hetekben ez a két szó egészen más okból került elő a félszigettel kapcsolatban. Október végén az Egyesült Államok és a Dél-Korea megegyezett abban, hogy hamarosan Szöul felügyelete alatt szolgálhatnak nukleáris meghajtású tengeralattjárók. A lépés közel sem váratlan, azonban önmagánál messze túlmutató hatásai lehetnek, melyek a teljes indo-csendes-óceáni térséget felbolygathatják.

Nagy bejelentés, kis figyelem

Október végén tartották az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (Asia-Pacific Economic Cooperation – APEC) csúcstalálkozóját Dél-Koreában, ami nagy figyelmet kapott. Ám az ezt megelőző napokban a multilaterális találkozókat közismerten kerülő (vagy inkább egyenesen gyűlölő) Donald Trump amerikai elnök is az országba érkezett, hogy előbb a házigazdával, majd egy nappal később Hszi Csin-ping kínai vezetővel tárgyaljon. A legnagyobb médiafigyelmet az utóbbi kapta, mivel jelenleg az Egyesült Államok és Kína egyre súlyosabb kereskedelmi háborút vív egymással, a feszült helyzetben pedig minden egyes interakció hatalmas port ver fel a két nagyhatalom között. Ugyanakkor volt egy másik, talán ennél sokkal jelentősebb bejelentés, amikor Trump I Dzsemjonggal, a dél-koreai elnökkel találkozott. A The Interpreter egyenesen úgy fogalmazott, hogy azon „tartós tektonikai változás” valósult meg, mivel az amerikai elnök zöld utat adott szövetségesének atommeghajtású tengeralattjárók (amerikai hajótest szabályozási szimbólumrendszerben: SSN) megépítésére.

A döntés azért is jelent hatalmas átalakulást, mert – bár Szöul eddig is Washington egyik legszorosabb védelmi-biztonsági szövetségesének számított – új szintre emelkedik a két katonai hatalom kapcsolata.

GOLDEN RECEPTION: South Korea gifts U.S. President Donald Trump a replica gold crown and bestows the “Grand Order of Mugunghwa” — its highest national honor. pic.twitter.com/QpeRmDc8aP https://t.co/QpeRmDc8aP — Fox News (@FoxNews) October 29, 2025

Az egész ügylet egy ennél jóval nagyobb partnerségi megállapodás részeként lett említve, amiben helyet kap a mesterséges intelligencia, a hajógyártás és a nukleáris ipar is. Szöul mintegy 150 milliárd dollárt fog invesztálni az amerikai hajóépítési iparba (ez egyébként komoly krízisterület az Egyesült Államokban, ahogy ezt a nemrégiben lemondott Constellation-osztályú fregattprogram is tükrözi), ezen felül további 200 milliárd dollárt más területekre költ.

Az Egyesült Államok jóváhagyta, hogy a Koreai Köztársaság nukleáris meghajtású támadó tengeralattjárókat építsen

– jelentette ki I Dzsemjong.

Ezt nem sokkal követte a Fehér Ház közleménye, melyben világossá tették, hogy „jóváhagyást adott a Koreai Köztársaságnak nukleáris meghajtású támadó tengeralattjárók építésére... [és] szorosan együttműködik majd a projekt követelményeinek előmozdításában, beleértve az üzemanyag-beszerzési lehetőségeket is”.

A Jonhap hírügynökség arról számolt be, hogy Szöul a 2030-as évek közepére tervezi a legalább 5000 tonnás, nukleáris meghajtású tengeralattjárók beszerzését. A programban szereplő tételek számáról egyelőre annyi ismert, hogy „legalább négyet vagy többet” terveznek megépíteni.

Additional Breaking News! The S.Korean Chief of Naval Operations announced that the nuclear-powered submarine technology was prepared. He stated that the KSS-III Batch-III will be nuclear-powered, over 5,000 tons, and the first results are expected to take about 10 years. If we… https://t.co/ffLMJmgm6a pic.twitter.com/JrcPYVHQya https://t.co/ffLMJmgm6a — Mason ヨンハク (@mason_8718) October 30, 2025

Azzal kapcsolatban még nem tisztázott minden részlet, hogy ténylegesen hol fogják gyártani a távol-keleti ország SSN-jét. Korábban Donald Trump egész pontosan megnevezte a közösségi médiában, hogy melyik vállalat dokkjaiban építhetik meg a tengeralattjárót:

Dél-Korea atommeghajtású tengeralattjárót fog építeni a Philadelphia Hajógyárban, itt a jó öreg USA-ban

– jelentette ki.

A bejelentések során ezzel szemben mindkét fél egyöntetűen úgy fogalmazott, hogy Dél-Korea szabad kezet kapott, és amerikai segítséggel megépítheti az első saját ilyen típusú járművét.

I Szongnak, dél-koreai nemzetbiztonsági tanácsadó viszont megcáfolta az amerikai elnök korábbi kijelentését, szerinte a megbeszélések már az elejétől kezdve azon a feltételezésen alapultak, hogy a megvalósítást Dél-Koreában fogják végrehajtani.

Tehát az építkezés helyének kérdése most már lezártnak tekinthető

– tette hozzá, utalva arra, hogy valójában szó sincs arról, hogy mindez az amerikai hajógyárban valósulna meg, pontot téve a kérdésre.

Az SSN-ek fontos előnye, hogy jóval tovább tudnak a víz alatt maradni (technikailag lényegében addig, ameddig a legénység ellátmánya kitart), ráadásul igen mélyre, mintegy 400-600 méterre is képesek a vízfelszín alá merülni. Mivel a nukleáris energiatermelés kifejezetten halk a korábbi technológiát képviselő dízel-meghajtáshoz képest, ezért a lopakodási képességei is jelentősen növekednek. A technológia egyáltalán nem új, először a 1954-ben mutatta be az Egyesült Államok a USS Nautilust, ezért sokan vitatkoznak azzal, hogy valóban ez jelenté a tengeralattjárók következő generációját is. Ugyanakkor a nukleáris megoldások témája érezhetően a reneszánszát éli, ezért az újabb típusok esetében valóban jelentheti az atommeghajtás a jövőt.

#OTD in 1954, USS Nautilus (SSN 571) is christened and launched at Groton, Connecticut. Celebrating 70 years of the world's first nuclear-powered submarine #SubmarineSunday #USSNautilus #SilentService pic.twitter.com/Xm4zGCCFDL https://twitter.com/hashtag/OTD?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — U.S. Navy (@USNavy) January 21, 2024

Dél-Korea ezzel belép egy olyan elitligába, ahová sokan vágynak, mégis csak alig pár hatalomnak van lehetősége ahhoz, hogy a bejusson. Jelenleg mindössze hat olyan ország van (az Egyesült Államok mellett Kína, Franciaország, India, Oroszország és az Egyesült Királyság), amely jelenleg is üzemeltet nukleáris meghajtású tengeralattjárót. Ezen felül Ausztrália és Brazília szintén tagja lehet ennek a szűk elitklubnak a közeljövőben. Dél-Koreával kiegészülve mindez azt jelentené, hogy a tervek szerint kilenc ország rendelkezhet a 2030-as évek végére nukleáris tengeralattjáróval. A helyzet viszont ennél bonyolultabb egy tizedik szereplő miatt.

Fontos kijelenteni, hogy ezzel az ország nem válik atomhatalommá,

bár egyes vélekedések szerint – Japán és Németország mellett – jelenleg Dél-Korea azon országok közé tartozik, melyek nem rendelkeznek jelenleg nukleáris fegyverrel, de a politikai elköteleződés esetén nagyon rövid idő alatt képesek lennének kifejleszteni. Ebben komoly szerepet játszik, hogy Szöul a polgári felhasználású nukleáris energia területén már most is az egyik vezető hatalom, de a jövőben több beruházást is terveznek. Az 1970-es években egyébként már volt nukleáris fegyver kifejlesztésére irányuló programjuk, ám ezt épp Washington nyomására felszámolták.

Felkavart régió

Az SSN építése ugyanakkor regionális politikai kérdéseket vet fel: az nagyjából teljesen egyértelmű, hogy Szöul elsősorban az észak-koreai rezsim fegyverkezésére akar válaszolni, de nem hagyja hidegen a térség többi országát sem. 2025 márciusában nagy vihart kavart, hogy Phenjan kijelentette, hogy (vélhetően masszív orosz segítséggel) megépíti a saját nukleáris meghajtású tengeralattjáróját. A diktatúra reményei szerint a fejlesztés során egy 6-7 ezer tonnás, legalább 10 rakéta hordozására képes járműre tesznek szert. Megdöbbentő a projekt sebessége, már a következő 1-2 évben vízre bocsátanák az elkészült búvárhajót a képességek tesztelése érdekében. Mindez azt jelentené, hogy a rezsim viharsebesen hozzájuthat a technológiához, ezzel pedig igazából

már hetedikként csatlakozna az atom-tengeralattjáróval rendelkezők klubjához, Brazíliát és Ausztráliát is megelőzve.

North Korea unveils its first nuclear-powered submarine pic.twitter.com/fVfgSmsn4L https://t.co/fVfgSmsn4L — Sprinter Press (@SprintMediaNews) March 8, 2025

Szöulban komoly aggodalmakkal fogadták a bejelentést, különösen amiatt, hogy az elmúlt években rég látott mélységekbe jutott a „két Korea” közötti kapcsolat. Ráadásul a rezsim további hadihajókat is fejleszt, ezekkel növelve a kékvízi képességeit. Érdekesség, hogy eddig az északiak még nem válaszoltak látványosan a bejelentésre, ez szokatlan részükről, ugyanis az elmúlt években igyekeztek mindig „győztesként kikerülni” a „fenyegetési versenyből”. Most viszont egyelőre elmaradnak a megfélemlítő lépések, ami talán szintén azt jelentheti, hogy Phenjan és Szöul között oldódik a feszültség. Persze, azért teljesen csendben nem maradtak, közleményt adtak ki a nukleáris dominóhatás veszélyéről, de ez bőven a „visszafogott kategóriába” esik náluk:

A dél-koreai program ellen – ahogy azt várni lehetett – Kína szinte azonnal felemelte a hangját, szerinte az Egyesült Államok túlságosan megerősödik a térségben. Taj Ping, a keleti nagyhatalom szöuli nagykövete szinte azonnal meg is magyarázta a fenntartásait. Szerinte „túlmegy a pusztán kereskedelmi partnerségen, közvetlenül érinti a globális nonproliferációs rendszert, valamint a Koreai-félsziget és a tágabb régió stabilitását”. Peking eddig kifejezetten visszafogottan reagált a partjainál megjelenő nukleáris meghajtású tengeralattjárók lehetőségére, ennek pedig több oka is lehet:

Egyrészt most a fő figyelmét most egyértelműen a Japánnal (és az Egyesült Államokkal) vívott hatalmi harcok veszik el. Önmagában ez a magyarázat kevésnek tűnik, hiszen a szuperhatalmi pozícióba igyekvő ország aligha merítette ki a „diplomáciai keretét” ezzel.

Önmagában ez a magyarázat kevésnek tűnik, hiszen a szuperhatalmi pozícióba igyekvő ország aligha merítette ki a „diplomáciai keretét” ezzel. Sokkal valószínűbb, hogy Kína igyekszik a trumpi politika ellentmondásaiból táplálkozni. Amerika több szövetségese bizalmatlanabb lett Washingtonnal szemben a vámháború és a sokszor kiszámíthatatlan diplomácia miatt, ez pedig lehetőséget teremt Peking számára a helyébe nyomulni, mint „stabil, multilaterális szövetségek mellett elkötelezett” ország. Amennyiben sikerül a közvetlenül a partjai előtt elterülő Dél-Koreát jóval közelebb hoznia magához gazdaságilag, technológiailag vagy éppen politikailag, akkor, végül is, nem is biztos, hogy akkora baj néhány SSN.

Dél-Korea bőven nem az első dominó a láncban, nehéz is lenne megkeresni, hogy mi váltotta ki a térségi fegyverkezési versenyt, de az is biztosnak tűnik, hogy nem ők lehetnek az utolsók. A térségen megszaporodó SSN-ek hatására Japán okkal érezheti úgy, hogy lemarad a versenyfutásban. A várakozásoknak megfelelően alig telt el néhány nap Trump bejelentése után, Koiszumi Sindzsiró, a szigetország védelmi minisztere máris arról beszélt, hogy Tokió mérlegeli az atom-tengeralattjáró fejlesztésének lehetőségét.

Japánt körülvevő környezet annyira súlyossá vált, hogy meg kell vitatni, hogy továbbra is dízelmeghajtást használjunk-e a tengeralattjárókon, mint korábban, vagy áttérjünk az atomenergiára

– mondta a kialakult helyzetről a tárcavezető.

Japan weighs nuclear submarines as new Defense Minister Koizumi signals break from postwar nuclear taboo ️Story by @TakahashiKosuke https://t.co/PK0NtbArXt https://twitter.com/TakahashiKosuke?ref_src=twsrc%5Etfw — Naval News (@navalnewscom) November 12, 2025

Nem minden előzmény nélküli ez a kijelentés, 2025 szeptemberében a védelmi minisztérium szakértői testülete által kiadott ajánlásban már felröppent, hogy a korábbi technológiai szintet képviselő dízel meghajtásról át kellene térniük a nukleáris felé.

Ajándék vagy létszükséglet?

A Jonhap elemzése a bejelentést követően kifejezetten szkeptikusan állt hozzá a bejelentéshez. Az egyik szemléletes példának a Washington vezérletével 2021-ben létrejött a nagyszabású AUKUS-megállapodás tartja (Ausztrália, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok részvételével), ami egyelőre nem igazán tűnik hatékonynak. Ennek lényege nagyon hasonló volt, a három tengeri hatalom között jelentős technológiai csere valósul meg, miközben az indo-csendes-óceáni térségben jelentősen növekedik a hármas szövetség katonai jelenléte. A megállapodás iránt más országok is – így Dél-Korea és Japán – kifejezték az érdeklődésüket, ám ezt nem akarták más országokra kiterjeszteni. A lap kifejezetten arra hívja fel a figyelmet, hogy a több évtizedre tervezett programból alig telt el pár év, máris jelentős csúszásokat regisztráltak. A másik gondot az jelenti, hogy

a súlyos kihívásokat jelentő témában ciklusokon átívelő támogatást kell élveznie, hogy megvalósulhasson, a polarizált amerikai politikában ez nem egyértelműen garantált.

U.S. Virginia class submarine USS Vermont maintenance in Australia to deepen AUKUS undersea ties pic.twitter.com/9OpvqxIyau https://t.co/9OpvqxIyau — Army Recognition (@ArmyRecognition) November 27, 2025

További kritika az Egyesült Államok ellentmondásos politikáját érte az indo-csendes-óceáni térségben. Washington az elmúlt időszakban vonakodott befektetni a katonai képességek növelésére a régióban, ugyanakkor azt elvárja a régi szövetségesektől, hogy ők jelentős fejlesztéseket tegyenek. Mindez persze egyáltalán nem jelenti azt, hogy az amerikaiak nem tesznek semmit, ám érzékelhetően megváltozott a politikai irányvonal. Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter ki is emelte:

Minél jobban fejlődnek szövetségünk képességei, annál jobb. Dél-Korea nemcsak nagyszerű házigazda a csapataink számára, de vezető szerepet is akarnak betölteni (a biztonság terén), és ehhez ki kell fejleszteniük az akaratot

– hangsúlyozta.

A Fehér Ház szeret ezekre a megállapodásokra amolyan ajándékként tekinteni, ugyanakkor az amerikai tranzakciós politikára nem ez a jellemző: Amerika vastagon jól jár. Persze a másik fél is, mégis a kommunikáció okozhat bizalomvesztést. Éppen ez az, ami a dél-koreai üzletet megkülönbözteti az AUKUS-tól. Ameddig Ausztrália hajógyártási szempontból nem képvisel különösebb erőt, inkább finanszírozóként tud megjelenni – ezzel lényegében megosztva a már így is leterhelt amerikai kapacitásokat –, addig

Dél-Korea a világ egyik legnagyobb hajógyártó hatalma, ezzel pedig jelentős pluszt képes hozzáadni Washington előrelépéséhez is.

Fontos, mégis gyakran alulértékelt részlet, hogy a Hanwha Csoport mintegy 5 milliárd dollárt invesztál a már említett Philadelphia Hajógyárba, ami égetően szükséges lehet Washingtonnak.

A másik felmerülő előrelépést az jelenti, hogy egyre inkább reálisnak tűnik, hogy az Egyesült Államok szakítva az eddigi doktrínájával, külföldön fog gyártani hadihajókat. Ehhez szintén szüksége van Dél-Koreára és az ország kapacitásaira. A két hatalom így a partnerségen alapuló együttműködésüket a (hadi)ipari bázis integrációja felé lökhetik el. A The Interpreter szerint Szöul lényegében a „megmentő” képében mutatkozik a kulcsfontosságú területen, s egyáltalán nem áll meg a korábban meglebegtetett „ajándék” narratíva.

BREAKING - South Korean industrial giants Hanwha, Samsung, and Hyundai Heavy Industries have launched active cooperation with the Pentagon to help revive U.S. shipbuilding and accelerate the construction and repair of military vessels. As part of this cooperation,… pic.twitter.com/GGyFc8zyyY https://t.co/GGyFc8zyyY — Visioner (@visionergeo) September 22, 2025

A dél-koreai nukleáris meghajtású tengeralattjáró üzlet az Egyesült Államokkal valójában inkább egy szimbóluma annak a tranzakciós politikának, amit Donald Trump képvisel. Papíron még van annak lehetősége, hogy az amerikai Kongresszusban leszavazzák, ám ennek kifejezetten kevés az esélye. Egy ilyen döntés közvetlenül veszélyeztetné amerikai munkahelyek ezreit, amit nem szívesen vállalnak be a döntéshozók. A másik értelmezés viszont az, hogy a nyugati nagyhatalom a saját világvezetői pozícióit veszélyezteti, ha hagyja, hogy függővé váljon más országoktól. Ugyanakkor, ha nem tesznek hamar valamit, akkor még gyorsabb és látványosabb lehet a visszaesés, ebből a megfontolásból közel sem tűnik megfontolatlannak más hatalmak bevonása. Dél-Korea ebben a sakkjátszmában kulcsszereplő lehet, akinek

a kegyeiért most látványosan versengeni kezdett mindkét nagyhatalom, miközben a Távol-Keletet egyre jobban elárasztják a fegyverek.

Főleg, ha a dél-koreai nukleáris meghajtású tengeralattjáró végül Japánt is a saját SSN üzemeltetése felé tereli.

Címlapkép forrása: Woohae Cho/Getty Images