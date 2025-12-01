Trump összehívta a legfontosabb embereit: eldőlhet, hogy háborút indít-e az Egyesült Államok

Az amerikai lap beszámolója szerint Donald Trump amerikai elnök megbeszélést tart arról, hogy Washington milyen lépést tegyen következőnek Venezuelával kapcsolatban. A várakozások szerint a legfontosabb tanácsadók és döntéshozók lesznek jelen, így Pete Hegseth védelmi miniszter, Dan Caine tábornok, a Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságának elnöke és Marco Rubio külügyminiszter, Susie Wiles, a Fehér Ház kabinetfőnöke és Stephen Miller kabinetfőnök-helyettes. Azt is tudni már, hogy a tanácskozást helyi idő szerint délután 5 órára időzítették (magyar idő szerint este 11).
Az elmúlt napokban egyre súlyosabbá válta két ország konfliktusa, az amerikai elnök több alkalommal konkrét fenyegetést küldött régi riválisa felé.
Az Egyesült Államok közben folyamatosan fokozta a katonai nyomást a dél-amerikai országon. Tucatnál is több hadihajó, valamint tízezernél is több katona érkezett a térségbe. A nézeteltérés fő okának a felek a kábítószer-kereskedelmet nevezték, több illegális csempészhajóra is csapást mértek korábban az amerikai erők. Trump a megbékélés egyik legfontosabb részének Nicolás Maduró, venezuelai elnök távozását nevezte meg, ám a dél-amerikai ország vezetője eddig ellenállt a nyomásnak.
Címlapkép forrása: Enea Lebrun/Bloomberg via Getty Images
