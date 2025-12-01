Videó: a levegőben semmisült meg Oroszország kivédhetetlen csodafegyvere

Oroszország Jasznij közelében, az orenburgi területen útnak indított egy interkontinentális ballisztikus rakétát (UR-100N), amely ráadásul Moszkva egyik legmodernebb harci részével, a manőverezésre képes hiperszonikus Avangárddal volt felszerelve.
A helyiek által rögzített felvételeken a rakéta repülés közbeni meghibásodása és a levegőben történő robbanás is látható.
What the Putin's vaunted missile doing ?Launch of an UR-100N (NATO designation:SS-19 Stiletto) intercontinental ballistic missile(ICBM) equipped with the Avangard hypersonic glide vehicle from the Yasny missile testing ground in Orenburg Oblast,#ruSSia#Ukraine #UkraineruSSiaWar pic.twitter.com/5Sr1y7dKXA https://twitter.com/hashtag/ruSSia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— Kiborgz (@Kiborgzzz) November 28, 2025
A beszámolók szerint a kis orosz település fölé fölött lila füstfelhő emelkedett,
miután a rakéta irányíthatatlanná vált, a földbe csapódott, majd a megmaradt üzemanyag is felrobbant.
A területen az orosz 13. rakétahadosztály csapatai állomásoznak. Moszkva 2019-től kezdte meg az itteni ICBM-ek cseréjét Avangárd rendszerre, a teljes átszerelést 2024 végén jelentették be az orosz médiában.
Az Avangard harci rész hordozójaként két típus jöhet szóba Oroszországban: a Szovjetunióban egészen 1985-ig (legnagyobb számban) gyártott UR–100N, amelyet olcsó és már meglévő platformként használnak, valamint az orosz RS–28 Szarmat interkontinentális rakéta. Utóbbi alkalmazása azonban valószínűtlen, mivel a 2023-ra bejelentett rendszeresítés ellenére továbbra is súlyos tesztindítási hibák kísérik.
Címlapkép forrása: Portfolio
