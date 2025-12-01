Zelenszkij lezárná a háborút, egy dologhoz mindenképpen ragaszkodik

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a francia elnökkel, Emmanuel Macronnal közösen tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy Ukrajna méltósággal kívánja befejezni a háborút. Az elnök szerint ezek különleges napok, amikor a helyzet napról napra változhat.

Tegnap az Egyesült Államokban folytak tárgyalások. Holnap az amerikai elnök képviselője Oroszországba látogat. Keményen dolgozunk azon, hogy véget vessünk ennek a háborúnak, és ezt méltósággal kell lezárni

– emelte ki Zelenszkij.

Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, hogy a „Tettre készek koalíciója” résztvevői befejezték az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákkal kapcsolatos munkát. „A következő napokban kulcsfontosságú megbeszélések zajlanak majd az amerikai képviselők és a koalíció között, hogy tisztázzák az USA szerepét ezekben a garanciákban a múlt héten megállapodottak szerint” – mondta a francia vezető.

Macron hozzátette, hogy ezzel párhuzamosan olyan tárgyalások is zajlanak majd, ahol Oroszország tisztázhatja az amerikai tisztviselők számára, hogy készen áll-e a békére. A francia elnök hangsúlyozta, nem kételkedik abban, hogy a nyugati országok egységesek maradnak Ukrajna támogatásában, a nemzetközi jog fenntartásában, valamint Európa békéjének és biztonságának garantálásában.

Címlapkép forrása: Antoine Gyori - Corbis/Corbis via Getty Images