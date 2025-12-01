  • Megjelenítés
Zelenszkij lezárná a háborút, egy dologhoz mindenképpen ragaszkodik
Globál

Zelenszkij lezárná a háborút, egy dologhoz mindenképpen ragaszkodik

Portfolio
Zelenszkij ukrán elnök a Macronnal tartott közös sajtótájékoztatón kijelentette, hogy Ukrajna méltósággal szeretné lezárni a háborút, miközben a biztonsági garanciákról szóló tárgyalások előrehaladott állapotban vannak - közölte a RBK.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a francia elnökkel, Emmanuel Macronnal közösen tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy Ukrajna méltósággal kívánja befejezni a háborút. Az elnök szerint ezek különleges napok, amikor a helyzet napról napra változhat.

Tegnap az Egyesült Államokban folytak tárgyalások. Holnap az amerikai elnök képviselője Oroszországba látogat. Keményen dolgozunk azon, hogy véget vessünk ennek a háborúnak, és ezt méltósággal kell lezárni

– emelte ki Zelenszkij.

Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, hogy a „Tettre készek koalíciója” résztvevői befejezték az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákkal kapcsolatos munkát. „A következő napokban kulcsfontosságú megbeszélések zajlanak majd az amerikai képviselők és a koalíció között, hogy tisztázzák az USA szerepét ezekben a garanciákban a múlt héten megállapodottak szerint” – mondta a francia vezető.

Még több Globál

Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn

Moszkva bejelentette az orosz-ukrán háború egyik legnagyobb győzelmét, de van ezzel egy kis gond

Itt a nagy visszatérés: hamarosan a keleti hatalom fegyverei áraszthatják el a világot

Macron hozzátette, hogy ezzel párhuzamosan olyan tárgyalások is zajlanak majd, ahol Oroszország tisztázhatja az amerikai tisztviselők számára, hogy készen áll-e a békére. A francia elnök hangsúlyozta, nem kételkedik abban, hogy a nyugati országok egységesek maradnak Ukrajna támogatásában, a nemzetközi jog fenntartásában, valamint Európa békéjének és biztonságának garantálásában.

Kapcsolódó cikkünk

Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn

Címlapkép forrása: Antoine Gyori - Corbis/Corbis via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Ez is érdekelhet
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Egyetlen térkép világosan megmutatja, miért is lehetetlen Ukrajna számára a területek átadása
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility