FONTOS Így nem nőtt a magyar gazdaság
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn

Vasárnap lezárult a béketárgyalás Floridában az Egyesült Államok és Ukrajna között. Marco Rubio amerikai külügyminiszter "nagyon produktívnak" nevezte a megbeszélést, és kijelentette: párhuzamosan egyeztettek a háború lezárásáról és Ukrajna "hosszú távú boldogulásáról". "Úgy gondolom, hogy Genfben már sikerült lefektetni az alapokat. A héten folyamatosan dolgoztunk tovább ezen, és ma is sikerült előrelépnünk, de még sok munka vár ránk" - nyilatkozta az amerikai külügyminiszter a Kyiv Independent szerint. Az ukrán delegációt vezető Rusztem Umerov, a nemzetbiztonsági tanács titkára elmondta: Kijev "jelentős előrelépést ért el egy méltányos béke elérésében és álláspontjaink közelítésében az amerikai féllel" egy "nehéz, de eredményes tárgyalási fordulót" követően. "Fő céljaink – a biztonság, a szuverenitás és a megbízható béke – változatlanok, és az amerikai fél is osztja ezeket" - tette hozzá Umerov. A Financial Times közben arról adott hírt: a NATO azt fontolgatja, hogy "agresszívabban" reagáljon Oroszország kibertámadásaira, szabotázsakcióira és légtersértéseire. A védelmi szövetség legmagasabb rangú katonai vezetője, Giuseppe Cavo Dragone tengernagy szerint vizsgálják, hogy miképp fokozhatnák a válaszlépéseiket Moszkva hibrid hadviselésére. Cikkünk folyamatosan frissül a legfontosabb fejleményekkel.
Új hírfolyamunk az ukrajnai háborúról

Kedden is folyamatosan követjük az ukrajnai háború eseményeit. Új hírfolyamunk itt olvasható:

Kapcsolódó cikkünk

Putyin bejelentette Pokrovszk elfoglalását, Witkoff Moszkvába látogat – Háborús híreink kedden

Véres tűzfészekbe nyúlt Moszkva, cserébe teljesülhet Putyin egyik legfontosabb álma

Szudán katonai kormánya felajánlotta Oroszországnak Afrika első orosz haditengerészeti támaszpontját a Vörös-tenger mentén, ami stratégiai előnyt jelentene Moszkvának a kulcsfontosságú kereskedelmi útvonalak felügyeletében - írta a Wall Street Journal.

Tovább a cikkhez
Véres tűzfészekbe nyúlt Moszkva, cserébe teljesülhet Putyin egyik legfontosabb álma
Zelenszkij lezárná a háborút, egy dologhoz mindenképpen ragaszkodik

Zelenszkij ukrán elnök a Macronnal tartott közös sajtótájékoztatón kijelentette, hogy Ukrajna méltósággal szeretné lezárni a háborút, miközben a biztonsági garanciákról szóló tárgyalások előrehaladott állapotban vannak - közölte a RBK.

Tovább a cikkhez
Zelenszkij lezárná a háborút, egy dologhoz mindenképpen ragaszkodik
Moszkva bejelentette az orosz-ukrán háború egyik legnagyobb győzelmét, de van ezzel egy kis gond

Az orosz elnök meglátogatta a katonai parancsnokságot, ahol a hadsereg friss, két nagy sikeréről is beszámoltak neki.

Tovább a cikkhez
Moszkva bejelentette az orosz-ukrán háború egyik legnagyobb győzelmét, de van ezzel egy kis gond
Megkongatta a vészharangot az egyik legerősebb NATO-hatalom vezetője: riasztó eszkalációt jeleztek

Az orosz TASzSz hírügynökség számolt be Recep Tayyip Erdoğan török ​​elnök kijelentéseiről a fekete-tengeri helyzetet illetően.

Tovább a cikkhez
Megkongatta a vészharangot az egyik legerősebb NATO-hatalom vezetője: riasztó eszkalációt jeleztek
Hamarosan eldőlhet, hogy Putyin meg tudja-e tartani az egyik legfontosabb szövetségesét

Putyin indiai látogatása során az energetikai és védelmi együttműködés megerősítése várható, miközben az Egyesült Államok figyelemmel kíséri a két ország kapcsolatának alakulását - jelentette a Nikkei Asia.

Tovább a cikkhez
Hamarosan eldőlhet, hogy Putyin meg tudja-e tartani az egyik legfontosabb szövetségesét
A világnak nincsen többé vezetője

Az Egyesült Államok lemond arról a szerepről, hogy vezesse a világot, ami azért jelent problémát, mert a második világháború utáni világrend alternatívái egy sokkal bonyolultabb, feszültebb és konfliktusokkal terheltebb jövőt hozhatnak.

Tovább a cikkhez
A világnak nincsen többé vezetője
Már biztos: Jared Kushner is Witkoffal tart Moszkvába

Egy fehér házi forrás megerősítette azokat az értesüléseket, amelyek arról szóltak már korábban is, hogy Jared Kushner, Donald Trump elnök veje elkísérheti Steve Witkoff különmegbízottat Moszkvába, hogy az ukrajnai háborút lezáró békéről tárgyaljanak.

(CNN)

Zelenszkij: egyetlen téma okozza a legnagyobb a legnagyobb vitát a béketervben – Kibukott, mi kerülhetett ki

Zelenskyj szerint javult az amerikai-ukrán béketárgyalások eredményeként létrejött béketerv, de a területi kérdések továbbra is a legnehezebbek - jelentette a RBK.

Tovább a cikkhez
Zelenszkij: egyetlen téma okozza a legnagyobb a legnagyobb vitát a béketervben – Kibukott, mi kerülhetett ki
Egyetlen ábra mutatja, mekkora az oroszok legfrissebb területszerzése

Nyilvánosságra kerültek a legfrissebb számok, hogy az orosz hadsereg pontosan mennyit haladt Ukrajnában egy hónap alatt – számolt be a Kyiv Independent.

Tovább a cikkhez
Egyetlen ábra mutatja, mekkora az oroszok legfrissebb területszerzése
Befejezte a tárgyalást az Egyesült Államok és Ukrajna: itt van az első értékelés

Az Egyesült Államok és Ukrajna képviselői újabb tárgyalásokat folytattak Floridában az amerikai béketerv részleteiről, miközben továbbra is vannak nyitott kérdések a javaslattal kapcsolatban - jelentette a Kyiv Independent.

Tovább a cikkhez
Befejezte a tárgyalást az Egyesült Államok és Ukrajna: itt van az első értékelés
Olyan lépésre készül Brüsszel, amit hosszú évtizedeken át torolna meg Putyin

Andrej Kosztyin szerint Oroszország megtorlással és akár 50 évig tartó jogi eljárásokkal reagálna, ha az EU a befagyasztott orosz állami vagyonból finanszírozná Ukrajna hiteleit - írja a Reuters. Az uniós vezetők az októberi csúcstalálkozón megpróbáltak megállapodni arról, hogy az Európában befagyasztott, mintegy 140 milliárd euró értékű orosz állami vagyont kölcsönként Kijev rendelkezésére bocsátják, de Belgium támogatását nem sikerült megszerezni.

Tovább a cikkhez
Olyan lépésre készül Brüsszel, amit hosszú évtizedeken át torolna meg Putyin
Igazi dráma zajlott az ukrán elnöki kabinetben: Zelenszkij embere teljesen kiborult - Fenyegette, gyalázta az elnököt

Félórás, érzelmes beszédet tartott zárt ajtók mögött Andrij Jermak volt ukrán kabinetfőnök, melyben markánsan és vehemensen kritizálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, amiért lemondásra kényszeríti – írták meg ukrán lapok.

Tovább a cikkhez
Igazi dráma zajlott az ukrán elnöki kabinetben: Zelenszkij embere teljesen kiborult - Fenyegette, gyalázta az elnököt
Újra üzemel a CPC olajterminálja

A konzorcium közleménye szerint az egyik kikötőpont újra működik a fekete tengeri olajterminálnál, melyet hétvégén ukrán drónok támadtak meg.

(Reuters)

Taktikát váltott Ukrajna – Ez pedig rámutat egy igencsak súlyos problémára

Hatalmas változáson mentek át az ukrán védvonalak, a megváltozott taktika pedig valószínűleg kihatással lesz az orosz offenzívákra is. Amellett, hogy egy nyilvánvaló ukrán problémára is látványosan felhívják a figyelmet.

Tovább a cikkhez
Taktikát váltott Ukrajna – Ez pedig rámutat egy igencsak súlyos problémára
Cáfol az ukrán hadsereg

Az ukrán hadsereg cáfolta, hogy Oroszország elfoglalta volna a Donyecki régióban fekvő Sztavkij és Novoszelivka településeket.

Ez egy újabb esete az információ manipulálásának

- áll a haderő közleményében, mely szerint

az oroszok egy rég jól ismert taktikát vettek elő:

kis csoportok beszivárognak a településekhez közeli területekre, amelyeket valójában nem ellenőriznek, videókat készítenek, hogy úgy tegyenek, mintha elfoglalták volna a területet, majd a veszteségeiket harctéri sikerként tüntetik fel.

Ezeket a csoportokat az ukrán egységek – állításuk szerint – következetesen felszámolják, az orosz parancsnokok mégis sikerről nyújtanak be jelentéseket feletteseiknek.

(Ukrinform)

Négyre emelkedett a halálos áldozatok száma Dnyipróban

Ukrán tisztviselők szerint négy ember meghalt, 40-en pedig megsebesültek egy orosz rakétatámadásban az ukrajnai Dnyipro városában hétfőn.

A Dnyipropetrovszki régió megbízott kormányzója, Vladiszlav Hajvanenko közölte, a sérültek közül 11 ember súlyos állapotban van. Mint elmondta, a mentési műveletek lezárultak.

Autószervizek, más vállalkozások, egy irodaház, valamint 49 jármű is megrongálódott. Vitalij Kovalenko éppen az autószervizében dolgozott, amikor becsapódott a rakéta.

Mindenki a padlóra zuhant, aztán elkezdtük felmérni, hol vannak az alkalmazottak. Fölmentem az emeletre, és láttam, hogy az egyik srác jól van, csak egy kicsit szilánkokkal tele

- mondta, hozzátéve, hogy szerencsére minden alkalmazottja túlélte a támadást.

(Reuters)

Itt a bejelentés: kiderült, mikor fogadja Putyin Trump jobbkezét

Kedd délután fogadja Vlagyimir Putyin orosz államfő Steve Witkoffot, az amerikai elnök különmegbízottját az ukrajnai rendezés ügyében a tervek szerint - jelentette be Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn újságíróknak.

Tovább a cikkhez
Itt a bejelentés: kiderült, mikor fogadja Putyin Trump jobbkezét
Európai körútra kelt Volodimir Zelenszkij – Még vannak "kemény kérdések", melyeket tisztázni kell a békéhez

Volodimir Zelenszkij telefonon egyeztetett Alexander Stubb finn elnökkel az amerikai béketervről, mielőtt megérkezett volna Párizsba, hogy Emmanuel Macron francia elnökkel tárgyaljon - írta meg az RBC-Ukraine.

Tovább a cikkhez
Európai körútra kelt Volodimir Zelenszkij – Még vannak
Kiderült: teljes katasztrófa az Ukrajnának átadott amerikai csodafegyver, már ki is vonták a forgalomból

Borzasztóan rosszul teljesített az amerikai startup, az Anduril terméke Ukrajnában, ezért a különleges erők már több, mint egy éve felhagytak az alkalmazással. Bár a startup megrendeléseivel az amerikai hadiipar élvonalába került, termékeivel folyamatosan problémák adódnak az Egyesült államokban is – számolt be a Wall Street Journal.

Tovább a cikkhez
Kiderült: teljes katasztrófa az Ukrajnának átadott amerikai csodafegyver, már ki is vonták a forgalomból
Itt van Moszkva indulatoktól fűtött reakciója: "megelőző csapást" fontolgat a NATO Oroszország ellen?

Oroszország hétfőn közölte, hogy a NATO legmagasabb rangú katonai tisztviselőjének azon megjegyzése, miszerint a nyugati szövetség akár fontolóra vehetne egy "megelőző csapást", rendkívül felelőtlen, és a feszültség szítására tett kísérlet - írja a Reuters.

Tovább a cikkhez
Itt van Moszkva indulatoktól fűtött reakciója:
Zárt ajtók mögött könyörög Európa Donald Trumpnak: gondolja át újra az óriási horderejű döntését

Európai tisztviselők igyekeznek meggyőzni Donald Trump amerikai elnök kormányzatát, hogy gondolják át újra az amerikai katonák kivonását a kelet-európai régióból - írja a Bloomberg, amit az RBC-Ukraine szemlézett.

Tovább a cikkhez
Zárt ajtók mögött könyörög Európa Donald Trumpnak: gondolja át újra az óriási horderejű döntését
Von der Leyen: az EU végveszélyét jelentő fenyegetés már sokkal közelebb van

Európát közvetlen biztonsági fenyegetések érik, és a kontinens versenyképességét továbbra is a magas energiaárak, a fragmentált tőkepiac és a lassú innovációs adaptáció hátráltatja – többek között ezekről beszélt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Európai Unió tagállami parlamentjeinek EU-ügyekkel foglalkozó bizottságainak konferenciáján (COSAC).

Tovább a cikkhez
Von der Leyen: az EU végveszélyét jelentő fenyegetés már sokkal közelebb van
Történelmi jelentőségű légicsatát videóztak a NATO egyik legerősebb tagjánál - Hatalmasat villantott a Kizilelma

Az orosz-ukrán háború legelején nagy hírnévre szert tevő Baykar török vállalat közölte, hogy a sugármeghajtású Kızılelma drónjuk a világon elsőként semmisített meg légi célpontot közepes hatótávolságú levegő–levegő rakétával - írta meg a Militarnyi.

Tovább a cikkhez
Történelmi jelentőségű légicsatát videóztak a NATO egyik legerősebb tagjánál - Hatalmasat villantott a Kizilelma
Orosz csodafegyvert vásárolna a világ legnépesebb állama - Ezen biztosan ki fognak akadni nyugaton

India tárgyalásokat kezdeményez orosz vadászgépek és légvédelmi rendszer beszerzéséről Vlagyimir Putyin elnök közelgő látogatása során, amivel egészen biztosan ki fogja akasztani Donald Trumpot - számolt be a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Orosz csodafegyvert vásárolna a világ legnépesebb állama - Ezen biztosan ki fognak akadni nyugaton
Újabb kistelepülést foglalt el Moszkva

Elfoglalta a donyecki régióban fekvő Kalinove települést az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán - közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.

(MTI)

Zelenszkij Párizsból Dublinba utazik

Az ír kormány közleménye szerint Volodimir Zelenszkij kedden teszi első hivatalos látogatását Írországban.

Az ukrán elnök várhatóan tárgyal Micheál Martin ír miniszterelnökkel, valamint megnyitja az ír-ukrán gazdasági fórumot Simon Harris ír miniszterelnök-helyettes társaságában.

Zelenszkij találkozik továbbá a szigetország újonnan megválasztott elnökével, Catherine Connollyval is.

(Reuters)

Ma indul Witkoff Putyinhoz

Vlagyimir Putyin orosz elnök várhatóan kedden találkozik Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal Moszkvában - közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Witkoff hétfőn indul Moszkvába, ahol várhatóan az ukrajnai békemegállapodásról folytat megbeszéléseket.

(Reuters)

Orosz rakétatámadás alatt Dnyipro

Három ember meghalt, és legalább nyolcan megsebesültek egy orosz rakétatámadásban az ukrajnai Dnyipro városában hétfőn - közölte Vladiszlav Hajvanenko, a Dnyipropetrovszki terület megbízott kormányzója.

A mentési művelet folyamatban van, előzetes információk szerint egy töltőállomás és egy vállalati épület rongálódott meg - írta Hajvanenko a Telegramon.

(Reuters)

Zelenszkij az Élysée-palotában

Az imént megérkezett Emmanuel Macron francia elnökhöz Volodimir Zelenszkij ukrán államfő.

Információk szerint a két vezető "véleményt cserél az igazságos és tartós béke feltételeiről, folytatja a genfi megbeszéléseket, az amerikai tervről szóló egyeztetéseket, valamint a szoros koordinációt európai partnereinkkel."

(RBC-Ukraine)

EU: Moszkva nem akar békét

Egyértelmű, hogy Oroszország nem akar békét, ezért az Európai Uniónak tovább kell növelnie Ukrajna támogatását - jelentette ki Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő hétfőn Brüsszelben.

Az EU-tagállamok védelmi minisztereinek tanácskozására érkezve Kallas elmondta, hogy a találkozón két fő téma szerepel: egyrészt annak megvitatása, miként lehet tovább támogatni Ukrajnát, másrészt az uniós tagállamok saját védelmi felkészültségének és képességeinek erősítése. Hangsúlyozta: Ukrajnát "a lehető legerősebbé kell tenni", hogy ebben a "nagyon nehéz időszakban" képes legyen saját magáért kiállni.

A főképviselő szerint

ez "fordulópontot jelentő hét" lehet a diplomácia számára.

Azt mondta, az amerikai-ukrán tárgyalások "nehezek, de eredményesek" voltak, ám a végső eredmények egyelőre nem ismertek. Hozzátette, hétfőn egyeztet az ukrán védelmi és külügyminiszterrel is.

Arra a kérdésre, bízik-e az Egyesült Államok béketeremtő erőfeszítéseiben, Kallas úgy fogalmazott: az ukránok egyedül vannak, és ha az európaiakkal együtt tárgyalnának, sokkal erősebbek lennének, ugyanakkor bízik abban, hogy az ukránok kiállnak saját magukért.

Kallas kifejtette: az EU két módon erősítheti Ukrajna tárgyalási pozícióját. Egyrészt további nyomást gyakorol Oroszországra - újabb szankciókkal és az úgynevezett jóvátételi hitel előkészítésével -, másrészt katonai, pénzügyi és humanitárius támogatást nyújt Kijevnek, hogy képes legyen kitartani.

A befagyasztott orosz vagyonokból finanszírozandó jóvátételi hitellel kapcsolatban elmondta: Belgium "jogos aggodalmakat" fogalmazott meg a kockázatok miatt, de a többi uniós ország jelezte, hogy készek ezeket a kockázatokat megosztani.

Kallas kitért arra is, hogy az EU általában nem avatkozik be abba, mekkora hadsereggel rendelkezik egy szuverén ország. Hozzátette: ha nyomás nehezedik Ukrajna hadseregére, akkor ugyanez a nyomás az orosz hadseregre is ki kellene, hogy terjedjen, mivel "az orosz hadsereg jelenti a valódi kockázatot" nemcsak az európai államokra, hanem Oroszország összes szomszédjára nézve. Oroszország az elmúlt száz évben 19 országot támadott meg - idézte fel.

Ha Oroszország hadserege nagy, és a katonai költségvetése olyan magas, mint most, akkor újra be akarja majd vetni

- fogalmazott.

Ruben Brekelmans holland ügyvivő védelmi miniszter a tanácskozásra érkezve bejelentette, hogy Hollandia további 250 millió euróval járul hozzá a NATO kezdeményezéséhez, amelynek keretében az amerikai készletből vásárolnak fegyvereket és lőszert Ukrajna számára.

Nap mint nap látjuk a súlyos légitámadásokat Ukrajnában. A legrövidebb időn belüli segítségnyújtás egyetlen módja az, ha amerikai készletekből szállítunk

- jelentette ki.

(MTI)

Véleményt mondott a Kreml embere Zelenszkij botrány övezte bizalmasáról: új lehetőséget hozhat a lemondás?

Rodion Mirosnyik, az úgynevezett "kijevi rezsim bűneinek kivizsgálásáért" felelős orosz küldött úgy vélekedett, hogy Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij elnöki hivatalának lemondott vezetője csak színlelte a háború lezárását célzó tárgyalásokat. Szerinte Jermak távozása "lehetőséget" teremthet Ukrajnának egy "pragmatikusabb" irányvonal vételére - írta az orosz állami TASZSZ hírügynökség.

Tovább a cikkhez
Véleményt mondott a Kreml embere Zelenszkij botrány övezte bizalmasáról: új lehetőséget hozhat a lemondás?
Egyetlen térkép világosan megmutatja, miért is lehetetlen Ukrajna számára a területek átadása

Clément Molin OSINT-elemző nyilvánosságra hozott egy térképet, amelyen egyszerre látszódnak Ukrajna meglévő védelmi vonalai, valamint az Oroszország által követelt régió határa.

Tovább a cikkhez
Egyetlen térkép világosan megmutatja, miért is lehetetlen Ukrajna számára a területek átadása
Mostantól könnyebben turistáskodhatnak a kínaiak Oroszországban

Vízum nélkül utazhatnak be a kínai állampolgárok Oroszországba turisztikai vagy üzleti célból 30 napra, az erről szóló elnöki rendelet hétfőn lépett hatályba.

A rendeletet, amely 2026. szeptember 14-ig hatályos, a kölcsönösség alapján hozta meg Vlagyimir Putyin.

Korábban a kínai fél hasonló intézkedést vezetett be, azonos hatályú próbaidőre.

A vízummentesség kiterjed az üzleti célú és turisztikai utazásokra, a tudományos, kulturális, társadalmi, politikai, gazdasági és sporteseményeken való részvételre, valamint az országon keresztüli tranzitutazásra. Az intézkedés nem vonatkozik azokra a kínai állampolgárokra, akik munkavállalás, tanulás vagy lakhatás céljából utaznak be Oroszországba, vagy akik nemzetközi közúti fuvarozásban járművezetőként, a kísérő személyzet tagjaként, szállítmányozóként, vagy tolmácsként vesznek részt.

(MTI)

Több ukrán települést is célba vett Moszkva

Az Ukrinform különböző jelentései alapján

  • egy mikolajivi lakótömb tetején tűz ütött ki ma reggelre, miután orosz dróntámadás érte. Egy másik, vasárnapi támadásban több jármű megrongálódott a dél-ukrajnai városban, sérültekről nem érkezett hír.

  • A szomszédos Herszon régióban kilenc ember megsérül, miután dróntámadások, légicsapások és tüzérségi lövések értek több települést, valamint magát Herszon városát is. Egyebek mellett 12 lakótömb és 20 magánház is megrongálódott.

  • Az észak-ukrajnai Csernihiv régióban két ember megsérült egy infrastrukturális létesítményt ért orosz dróntámadásban, ami egy lakóépületet is eltalált.

  • Moszkva Odesszát ugyancsak támadta, két épületben tüzet okozva. Személyi sérülés nem történt.
Megszólalt az orosz védelmi minisztérium is

Az orosz légvédelmi erők 32 ukrán drónt lőttek le Oroszország régiói felett az éjszaka folyamán – közölte az orosz védelmi tárca.

(TASZSZ)

Együtt akartak fegyvert fejleszteni a NATO-tagállamok Oroszország ellen - Súlyos kudarcnak ígérkezik az ELSA projekt

Európa országai egyre inkább hazai megoldásokat keresnek a nagy hatótávolságú fegyverek fejlesztésére, miközben a NATO-csúcson létrehozott közös ELSA kezdeményezés háttérbe szorul - tudósított a Defense Express.

Tovább a cikkhez
Együtt akartak fegyvert fejleszteni a NATO-tagállamok Oroszország ellen - Súlyos kudarcnak ígérkezik az ELSA projekt
Jelentett az ukrán légvédelem

Az ukrán légvédelem 89 orosz drónból 63-at megsemmisített mára virradóra.

26 csapásmérő drón kilenc helyszínen csapódott be a feljegyzések szerint.

(Ukrinform)

Megszólalt az ember, aki Zelenszkij helyébe léphet: atomfegyvert kérhet Kijev? – Egész Kelet-Európát felemésztő háború jöhet

Valerij Zaluzsnij, az ukrán haderő korábbi főparancsnoka a brit Telegraph hasábjain megjelent véleménycikkében azt írta: egy elsietett béke Ukrajna függetlenségének elvesztéséhez vezethet. Az ukrán Kyiv Independent a Volodimir Zelenszkij potenciális utódjaként számontartott londoni nagykövet írásából azt emelte ki: Zaluzsnij politikai változásra és reformokra szólított fel, gyakorlatilag víziót kínálva Ukrajna újjáépítésére.

Tovább a cikkhez
Megszólalt az ember, aki Zelenszkij helyébe léphet: atomfegyvert kérhet Kijev? – Egész Kelet-Európát felemésztő háború jöhet
Támadás érte a NATO egyik legerősebb tagállamának hajóját – Egyesek szerint az ukránok állnak a háttérben

Az X-en kezdett el terjedni a videó, amelyen az orosz kőolajat szállító, panamai zászló alatt hajózó, de török tulajdonban álló M/T Mersin süllyedése látható.

Tovább a cikkhez
Támadás érte a NATO egyik legerősebb tagállamának hajóját – Egyesek szerint az ukránok állnak a háttérben
Indul a dróngyártás Kijev és Oslo együttműködésével

Ukrajna és Norvégia jövőre megkezdi közös dróngyártási programját, a kísérleti gyártósor 2026-ban elindul - jelentette be tegnap Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter, miután aláírta a vonatkozó megállapodást norvég kollégájával, Tore O. Sandvikkal.

Smihal szerint Ukrajna gyakorlati tapasztalatot és technológiai innovációt biztosít, míg Norvégia erős gyártási hátteret, valamint kutatás-fejlesztési együttműködést kínál.

Norvégia júniusban mintegy 660 millió dollárt ígért a Kijevet támogató tengeri koalíciónak, és jövőre további 7 milliárd dollárt különít el Ukrajna védelmi szektorának felpörgetésére.

(Kyiv Independent)

Ukrajna felpörgeti a gázimportját: 4 milliárd köbmétert kell sürgősen pótolni

Az orosz rakéta- és dróncsapások a hazai gázkitermelés legalább felét lenullázták, ezért Ukrajna kénytelen drámaian növelni az importra szoruló mennyiséget: a tél átvészeléséhez további mintegy 4 milliárd köbméter földgázra lesz szüksége. A kiesést már most igyekeznek pótolni: felpörgetik a transzbalkáni útvonalat, így hétfőn több mint 23 millió köbméter gáz érkezhet Európa felől - Magyarországról, Lengyelországból és Szlovákiából.

Tovább a cikkhez
Ukrajna felpörgeti a gázimportját: 4 milliárd köbmétert kell sürgősen pótolni
Váratlan fordulat jöhet a béketárgyalásokan - Már a fél világ Zelenszkij jobbkezének bukását követelte

Az Egyesült Államok a Fehér Házban tartott találkozó után már javasolta Volodimir Zelenszkijnek, hogy váltsa le Andrij Jermakot, miután a Donald Trumppal folytatott megbeszélés szóváltásba torkollott – írta a The Telegraph és a Financial Times. A The Telegraph egyenesen arról ír: Zelenszkij egykori jobbkezének tárgyalási stílusa aktívan akadályozta az amerikai-ukrán tárgyalások sikerességét.

Tovább a cikkhez
Váratlan fordulat jöhet a béketárgyalásokan - Már a fél világ Zelenszkij jobbkezének bukását követelte
Ismerős arc tér vissza Zelenszkij mellé

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap bejelentette, hogy Okszana Markarovát, Ukrajna korábbi washingtoni nagykövetét nevezte ki újjáépítésért felelős elnöki tanácsadónak.

Markarova feladatai közé tartozik a befektetések vonzása, az üzleti légkör javítása és az ország pénzügyi ellenállóképességének erősítése, valamint a helyreállítási tervek összehangolása nemzetközi partnerekkel.

A kinevezésre azután került sor, hogy Zelenszkij befolyásos kabinetfőnöke, Andrij Jermak lemondott az Enerhoatom körüli korrupciós botrány miatt. Az ukrán sajtóban találgatások zajlottak arról, hogy Markarova állítólag visszautasította Jermak posztjának átvételét — ezt azonban a volt nagykövet cáfolta.

Markarova közölte, hogy fizetés nélküli tanácsadóként csatlakozik Zelenszkij stábjához, és folytatja munkáját a magánszektorban.

(Kyiv Independent)

Nem szűnnek a léggömbincidensek

Vasárnap átmenetileg lezárták a litvániai Vilnius nemzetközi repülőterét, miután újfent ismeretlen objektumok — feltehetően léggömbök — zavarták meg a légteret.

Az eset a legutóbbi az utóbbi hónapokban rendszeressé vált incidensek sorában, melyek következtében több európai repülőteret le kellett zárni. A litván hatóságok a tegnapi korlátozást meghosszabbították ma hajnalig.

Litvánia azt állítja, olyan meteorológiai léggömbök a ludasok, amelyekkel cigarettát csempésznek át illegálisan a belarusz határon. A vilniusi kormány azzal vádolja Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt, hogy szemet huny a ballonok felett, illetve "hibrid támadás" keretében hasznot húz azokból. Vilnius októberben a két maradék fehérorosz határátkelőjét is lezárta az incidensek miatt.

Lukasenka ezzel szemben azt állítja, hogy a Nyugat folytat hibrid háborút Belarusz és Oroszország ellen, a litván lépéseket pedig "őrült színjátéknak" nevezte.

(Kyiv Independent)

Fontos európai csúcsnak fordíthat teljesen hátat Trump jobbkeze: felvonták a szemöldöküket Brüsszelben

Marco Rubio amerikai külügyminiszter várhatóan kihagyja a NATO külügyminisztereinek jövő heti brüsszeli értekezletét. Washingtont Rubio helyettese, Christopher Landau képviselheti - tudta meg a Reuters.

Tovább a cikkhez
Fontos európai csúcsnak fordíthat teljesen hátat Trump jobbkeze: felvonták a szemöldöküket Brüsszelben
Úgy tűnik, Donald Trump felettébb optimista a béke kapcsán: "jó esély" van a háború lezárására

Donald Trump szerint "jó esély" mutatkozik egy ukrajnai békemegállapodásra - írta meg az Ukrinform.

Tovább a cikkhez
Úgy tűnik, Donald Trump felettébb optimista a béke kapcsán:
Egy lépéssel közelebb az ukrajnai békéhez? Megszólalt Volodimir Zelenszkij az eredményekről

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a vasárnap Floridában tartott ukrán-amerikai tárgyalások konstruktív hangnemben zajlottak - írja az Ukrinform.

Tovább a cikkhez
Egy lépéssel közelebb az ukrajnai békéhez? Megszólalt Volodimir Zelenszkij az eredményekről
Óriásit kaszált a háborúkon a hadiipar: rekorddöntő évet zártak a fegyvergyártó óriások

A világ 100 legnagyobb hadiipari vállalata 2024-ben inflációval korrigált értéken 5,9 százalékkal, összesen 679 milliárd dollárra növelte fegyver- és katonai szolgáltatási bevételét, ez minden idők legmagasabb értéke - közölte hétfőn a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI).

Tovább a cikkhez
Óriásit kaszált a háborúkon a hadiipar: rekorddöntő évet zártak a fegyvergyártó óriások
Agresszív fellépés jöhet a NATO részéről Moszkva ellen? – "Megelőző csapásról" beszél a katonai vezető

A NATO azt mérlegeli, hogy a puszta reagálás helyett proaktívabb, akár agresszívebb lépésekkel feleljen az Oroszországhoz köthető hibrid támadásokkal szemben - írja a Financial Times.

Tovább a cikkhez
Agresszív fellépés jöhet a NATO részéről Moszkva ellen? –
Tegnapi tudósításunk

Vasárnapi hírfolyamunk itt olvasható vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Meglepő együttműködésre derült fény, a béketerv lezárásáról dönthetnek ma - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

