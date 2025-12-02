Bejelentette Donald Trump: nagyszabású katonai akció indul – Több ország területén támad az amerikai hadsereg

Trump azt mondta, hogy „nagyon hamar” meg fogják kezdeni szárazföldi célpontok támadását Latin-Amerikában, most, hogy a tengeren már nem nagyon találnak drogcsempészeket.
A szárazföldön sokkal könnyebb, sokkal könnyebb, tudjuk, milyen utakat használnak. Mindent tudunk róluk, tudjuk, hol laknak, tudjuk, hol laknak a rosszfiúk, nagyon hamar meg fogunk indulni”
– mondta az amerikai elnök.
Azt mondta: Amerika főleg azokat a célpontokat fogja célba venni, ahol fentanilt vagy kokaint gyártanak, csempésznek Dél-Amerikában.
Elmondta: az USA nemcsak Venezuela ellen tervez katonai műveleteket, hanem más országok is célkeresztbe kerülhetnek.
Egyetlen példát nevezett még meg: Kolumbiát, hangsúlyozva, hogy „Venezuela a legrosszabb”.
Az Egyesült Államok körülbelül egy tucat feltételezett drogcsempész-hajót lőtt ki Venezuela partvidékén, a támadások során már 80 ember halt meg.
Címlapkép forrása: Public Domain
