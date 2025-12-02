  • Megjelenítés
Bejelentette Donald Trump: nagyszabású katonai akció indul – Több ország területén támad az amerikai hadsereg
Bejelentette Donald Trump: nagyszabású katonai akció indul – Több ország területén támad az amerikai hadsereg

Az Egyesült Államok hamarosan megkezdi a szárazföldi katonai műveleteket Dél-Amerikában – nemcsak Venezuela területét támadják majd, hanem minden olyan ország érintett lesz, ahol drogcsempészek vannak, erről beszélt ma este Donald Trump amerikai elnök.

Trump azt mondta, hogy „nagyon hamar” meg fogják kezdeni szárazföldi célpontok támadását Latin-Amerikában, most, hogy a tengeren már nem nagyon találnak drogcsempészeket.

A szárazföldön sokkal könnyebb, sokkal könnyebb, tudjuk, milyen utakat használnak. Mindent tudunk róluk, tudjuk, hol laknak, tudjuk, hol laknak a rosszfiúk, nagyon hamar meg fogunk indulni”

– mondta az amerikai elnök.

Azt mondta: Amerika főleg azokat a célpontokat fogja célba venni, ahol fentanilt vagy kokaint gyártanak, csempésznek Dél-Amerikában.

Elmondta: az USA nemcsak Venezuela ellen tervez katonai műveleteket, hanem más országok is célkeresztbe kerülhetnek.

Egyetlen példát nevezett még meg: Kolumbiát, hangsúlyozva, hogy „Venezuela a legrosszabb”.

Az Egyesült Államok körülbelül egy tucat feltételezett drogcsempész-hajót lőtt ki Venezuela partvidékén, a támadások során már 80 ember halt meg.

Címlapkép forrása: Public Domain

