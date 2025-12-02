  • Megjelenítés
Bejelentette Izrael vezetője: hatalmas demilitarizált övezetet akarnak a szomszédos államban - A fővárostól délre egyetlen fegyver sem maradhat
Globál

Bejelentette Izrael vezetője: hatalmas demilitarizált övezetet akarnak a szomszédos államban - A fővárostól délre egyetlen fegyver sem maradhat

Portfolio
Demilitarizált övezetet szeretne létrehozni Izrael vezetője Szíriában, a fővárostól egészen az izraeli megszállás alatt álló területekig - tudósított a Reuters.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kedden kijelentette, hogy lehetséges a megállapodás Szíriával, de

elvárja a szíriai hatóságoktól egy demilitarizált pufferzóna létrehozását Damaszkusztól a Hermon-hegyig és más területekig.

A nyilatkozat egy nappal azután hangzott el, hogy Donald Trump amerikai elnök hangsúlyozta: rendkívül fontos, hogy Izrael "erős és valódi párbeszédet" tartson fenn Damaszkusszal. Trump adminisztrációja egy meg nem támadási egyezmény közvetítésén dolgozik a két ország között.

Szíria hivatalosan nem ismeri el Izraelt, amely 2024 decembere óta több szíriai területet is megszállt. Izrael az 1967-es háborúban elfoglalta a szíriai Golán-fennsíkot, majd később annektálta azt – ezt a lépést az Egyesült Államok elismerte, de a legtöbb más ország nem.

Még több Globál

Putyin bejelentette Pokrovszk elfoglalását, Witkoff Moszkvába látogat – Háborús híreink kedden

Bejelentette Trump: vége van – Amerika többé nem pénzeli Ukrajnát, együtt dolgoznak Oroszországgal

Kijelentette Zelenszkij: sosem volt még ilyen közel a béke – Hamarosan igazi áttörés jöhet

Amit Szíriától várunk, az természetesen egy demilitarizált pufferzóna létrehozása Damaszkusztól a pufferzónáig, beleértve a Hermon-hegyhez vezető megközelítési útvonalakat és a Hermon csúcsát is"

– mondta Netanjahu, miközben megsebesült katonákat látogatott meg Közép-Izraelben.

Ezeket a területeket azért tartjuk ellenőrzésünk alatt, hogy biztosítsuk Izrael polgárainak biztonságát, és ez az, ami kötelez minket."

Hozzátette:

Jóakarattal és ezen elvek megértésével lehetséges megállapodásra jutni a szíriaiakkal, de mindenképpen kitartunk elveink mellett."

Trump támogatja Szíria új vezetőjét, Ahmed al-Sharaát, míg Izrael óvatosságát fejezte ki Sharaa iszlamista militáns csoportokhoz fűződő korábbi kapcsolatai miatt, de részt vesz a megállapodás közvetítésére irányuló erőfeszítésekben.

Egy pénteki izraeli légicsapás 13 szíriai halálát okozta Dél-Szíriában a szíriai állami média szerint. Az izraeli hadsereg közlése szerint egy libanoni iszlamista militáns csoport ellen hajtottak végre támadást.

Kapcsolódó cikkünk

Szomorú statisztika látott napvilágot - Tovább szedik áldozataikat a gyilkos eszközök

Itt a bejelentés: kiderült, mikor fogadja Putyin Trump jobbkezét

Félreismertük a házi kiskedvencünket? Olyan dolog derült ki a macskákról, ami alapjaiban rengeti meg a tudásunkat

Komoly csapást szenvedett a törékeny béke: szíriai területen akcióztak az izraeli katonák

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn
Olyat tett Oroszország, amelyre az elemzők még a legmerészebb álmaikban sem gondoltak
Csapdába csalták az ukrán hadsereget: ebből a helyzetből pedig nem látszik kiút
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility