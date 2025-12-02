Bejelentette Izrael vezetője: hatalmas demilitarizált övezetet akarnak a szomszédos államban - A fővárostól délre egyetlen fegyver sem maradhat

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kedden kijelentette, hogy lehetséges a megállapodás Szíriával, de
elvárja a szíriai hatóságoktól egy demilitarizált pufferzóna létrehozását Damaszkusztól a Hermon-hegyig és más területekig.
A nyilatkozat egy nappal azután hangzott el, hogy Donald Trump amerikai elnök hangsúlyozta: rendkívül fontos, hogy Izrael "erős és valódi párbeszédet" tartson fenn Damaszkusszal. Trump adminisztrációja egy meg nem támadási egyezmény közvetítésén dolgozik a két ország között.
Szíria hivatalosan nem ismeri el Izraelt, amely 2024 decembere óta több szíriai területet is megszállt. Izrael az 1967-es háborúban elfoglalta a szíriai Golán-fennsíkot, majd később annektálta azt – ezt a lépést az Egyesült Államok elismerte, de a legtöbb más ország nem.
Amit Szíriától várunk, az természetesen egy demilitarizált pufferzóna létrehozása Damaszkusztól a pufferzónáig, beleértve a Hermon-hegyhez vezető megközelítési útvonalakat és a Hermon csúcsát is"
– mondta Netanjahu, miközben megsebesült katonákat látogatott meg Közép-Izraelben.
Ezeket a területeket azért tartjuk ellenőrzésünk alatt, hogy biztosítsuk Izrael polgárainak biztonságát, és ez az, ami kötelez minket."
Hozzátette:
Jóakarattal és ezen elvek megértésével lehetséges megállapodásra jutni a szíriaiakkal, de mindenképpen kitartunk elveink mellett."
Trump támogatja Szíria új vezetőjét, Ahmed al-Sharaát, míg Izrael óvatosságát fejezte ki Sharaa iszlamista militáns csoportokhoz fűződő korábbi kapcsolatai miatt, de részt vesz a megállapodás közvetítésére irányuló erőfeszítésekben.
Egy pénteki izraeli légicsapás 13 szíriai halálát okozta Dél-Szíriában a szíriai állami média szerint. Az izraeli hadsereg közlése szerint egy libanoni iszlamista militáns csoport ellen hajtottak végre támadást.
Címlapkép forrása: Portfolio
