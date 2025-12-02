Bejelentette Trump: vége van – Amerika többé nem pénzeli Ukrajnát, együtt dolgoznak Oroszországgal

Az Amerikai Egyesült Államok többé „nem finanszírozza az ukrajnai konfliktust,” Ukrajna támogatásának anyagi terhét a NATO többi tagállama viseli – jelentette be ma este Donald Trump amerikai elnök.

Az Egyesült Államok többé nem finanszírozza az ukrajnai konfliktust. Ezt a támogatást mást már a NATO állja”

– jelentette ki az elnök.

Azt mondta:

az Egyesült Államok most már együtt dolgozik Oroszországgal, azzal a céllal, hogy megoldásokat találjon a háború lezárására.

Elmondta: elnöksége alatt már nyolc háborúnak vetett véget, és ha ő lett volna elnök, az ukrajnai háború sem robbant volna ki.

Címlapkép forrása: Mikhail Svetlov/Getty Images