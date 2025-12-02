Friss térképet tett közzé a DeepStateMap ukrán elemzőcsoport, amelyen a Pokrovszktól északra és északkeletre elhelyezkedő orosz csapatok akcióit mutatja be. A csoport hozzátette: az orosz erők nem a lábukat igyekeznek megvetni, hanem
CSAPDÁKAT – AKNÁKAT, MŰSZAKI AKADÁLYOKAT - KÉSZÍTENEK ELŐ A TÉRSÉGBEN, RIVNE ÉS KRASZNYI LIMAN KÖZÖTTI TERÜLETEN.
Az elemzők azt is állítják: habár a térképen továbbra is ukrán ellenőrzésű területnek jelölik, valójában Mirnohrad logisztikáját immáron már csak UGV-k és UAV-k, tehát légi és földi drónok végzik. Ugyanis minden, emberi élőerőt alkalmazó be- vagy kijutási kísérlet az orosz gyalogsággal való összecsapással, vagy csapdába futással végződik.
Az ukrán hadvezetés ráadásul nem csak nem adja fel a védhetetlenné vált terület védelmét, hanem elvárja az itt harcoló dandároktól, hogy ők védjék a saját hátukat is.
Egyre több ukrán tudósító kérdőjelezi meg az ukrán taktika értelmét – ők azzal érvelnek, hogy az elveszett területekért folytatott pazarló küzdelmek csak felgyorsítják az ukrán haderő erodálódását, és súlyosbítják az amúgy is krónikus emberhiányt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
