  • Megjelenítés
Csapdába csalták az ukrán hadsereget: ebből a helyzetből pedig nem látszik kiút
Globál

Csapdába csalták az ukrán hadsereget: ebből a helyzetből pedig nem látszik kiút

Portfolio
Több elemző – köztük a DeepState -  is úgy látja már, hogy Mirnohrad nem több, mint egy csapda az ukrán haderő számára, ahol az oroszok aktívan dolgoznak az ukrán védelem felőrlésén. Mivel az ukrán hadvezetés továbbra sem hajlandó feladni a települést, így Putyin katonái sikereket is érnek el.

Friss térképet tett közzé a DeepStateMap ukrán elemzőcsoport, amelyen a Pokrovszktól északra és északkeletre elhelyezkedő orosz csapatok akcióit mutatja be. A csoport hozzátette: az orosz erők nem a lábukat igyekeznek megvetni, hanem

CSAPDÁKAT – AKNÁKAT, MŰSZAKI AKADÁLYOKAT - KÉSZÍTENEK ELŐ A TÉRSÉGBEN, RIVNE ÉS KRASZNYI LIMAN KÖZÖTTI TERÜLETEN.

Az elemzők azt is állítják: habár a térképen továbbra is ukrán ellenőrzésű területnek jelölik, valójában Mirnohrad logisztikáját immáron már csak UGV-k és UAV-k, tehát légi és földi drónok végzik. Ugyanis minden, emberi élőerőt alkalmazó be- vagy kijutási kísérlet az orosz gyalogsággal való összecsapással, vagy csapdába futással végződik.

Az ukrán hadvezetés ráadásul nem csak nem adja fel a védhetetlenné vált terület védelmét, hanem elvárja az itt harcoló dandároktól, hogy ők védjék a saját hátukat is.

Még több Globál

Putyin bejelentette Pokrovszk elfoglalását, Witkoff Moszkvába látogat – Háborús híreink kedden

Súlyos állítást tett a német haderő vezetője: teljesen megszakadt a kapcsolat Washingtonnal

Olyat tett Oroszország, amelyre az elemzők még a legmerészebb álmaikban sem gondoltak

Egyre több ukrán tudósító kérdőjelezi meg az ukrán taktika értelmét – ők azzal érvelnek, hogy az elveszett területekért folytatott pazarló küzdelmek csak felgyorsítják az ukrán haderő erodálódását, és súlyosbítják az amúgy is krónikus emberhiányt.

Kapcsolódó cikkünk

Putyin bejelentette Pokrovszk elfoglalását, Witkoff Moszkvába látogat – Háborús híreink kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn
Akkora elbocsátási hullám zajlik az USA-ban, ami csak világgazdasági válságok idején szokott lenni
Befejezte a tárgyalást az Egyesült Államok és Ukrajna: itt van az első értékelés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility