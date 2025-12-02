Drámai pillanatok a Fekete-tengeren: így végződött a kamikazeakció

A török tengeri hatóság kedden közölte, hogy az Oroszországból Grúziába napraforgóolajat szállító, orosz zászló alatt hajózó MIDVOLGA-2 legénysége támadást jelentett a török partok közelében.

A 13 fős személyzet épségben van.

A közlés szerint a hajót mintegy 130 kilométerre a török partoktól érte az incidens. Segítséget nem kért, és Szinop kikötője felé tart.

További részletekkel nem szolgáltak, ám az NTV csatorna úgy értesült, hogy kamikaze drónról lehetett szó.

Egy török tisztviselő az ügyről úgy nyilatkozott:

a szükséges üzeneteket eljuttattuk az érintett felekhez, beleértve az ukrán hatóságokat is,

de részleteket nem közölt.

Pénteken ukrán haditengerészeti drónok két, Ukrajna és több nyugati szövetségese által szankcionált tartályhajót találtak el a Fekete-tengeren. A hajók egy orosz kikötő felé tartottak, hogy külföldi piacokra szánt olajat vegyenek fel. Kijev ezzel az orosz olajiparra próbált nyomást gyakorolni.

Hétfőn Recep Tayyip Erdoğan török elnök kijelentette, hogy a Fekete-tengeren kereskedelmi hajók ellen végrehajtott támadások elfogadhatatlanok, és figyelmeztetést intézett minden érintett félhez.

