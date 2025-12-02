Egyetlen szám mutatja, mennyire felpörgött az orosz előrenyomulás novemberben

Az ukrán DeepState elemzőcsoport szerint novemberben felgyorsult az orosz területszerzés üteme Ukrajnában.

Telegram-oldalán a DeepState azt írta,

novemberben az orosz erők összesen 505 km² területet foglaltak el, ami majdnem duplája a szeptemberi területszerzésüknek.

Az oroszok a Zaporizzsja megyei Huljajpole térségében voltak a legsikeresebbek. Miközben az összes támadási művelet mindössze 16 százaléka zajlott a térségben, a területfoglalások 40 százaléka ide tehető.

A Donyeck megyei Pokrovszk és Mirnohrad térségében ellentétes a helyzet. Míg az orosz támadási műveletek 32,5 százaléka koncentrálódott erre a régióra, az orosz előrenyomulás területben kifejezve itt csak 11 százalékos. Az összes területszerzés itt 56,5 km².

Az oroszok novemberben összesen 5990 rohamműveletet hajtottak végre, ami tavaly december óta a legmagasabb szám.

Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn jelentette be, hogy erőik bevették Pokrovszkot.

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images