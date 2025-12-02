  • Megjelenítés
FONTOS Így nem nőtt a magyar gazdaság
Egyetlen szám mutatja, mennyire felpörgött az orosz előrenyomulás novemberben
Egyetlen szám mutatja, mennyire felpörgött az orosz előrenyomulás novemberben

Az ukrán DeepState elemzőcsoport szerint novemberben felgyorsult az orosz területszerzés üteme Ukrajnában.

Telegram-oldalán a DeepState azt írta,

novemberben az orosz erők összesen 505 km² területet foglaltak el, ami majdnem duplája a szeptemberi területszerzésüknek.

Az oroszok a Zaporizzsja megyei Huljajpole térségében voltak a legsikeresebbek. Miközben az összes támadási művelet mindössze 16 százaléka zajlott a térségben, a területfoglalások 40 százaléka ide tehető.

A Donyeck megyei Pokrovszk és Mirnohrad térségében ellentétes a helyzet. Míg az orosz támadási műveletek 32,5 százaléka koncentrálódott erre a régióra, az orosz előrenyomulás területben kifejezve itt csak 11 százalékos. Az összes területszerzés itt 56,5 km².

Az oroszok novemberben összesen 5990 rohamműveletet hajtottak végre, ami tavaly december óta a legmagasabb szám.

Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn jelentette be, hogy erőik bevették Pokrovszkot.

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

