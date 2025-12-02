  • Megjelenítés
Elkezdődött a tárgyalás: különleges csapat érkezett Moszkvába – Egy lépéssel közelebb került a háború lezárása?
Elkezdődött a tárgyalás: különleges csapat érkezett Moszkvába – Egy lépéssel közelebb került a háború lezárása?

Megérkezett a Kremlbe Steve Witkoff, Donald Trump különleges küldötte és Jared Kushner, Trump veje – írták meg orosz lapok.

Az amerikai csapat első körben Kirill Dmitrijevvel, az orosz külföldi befektetési alap elnökével, majd várhatóan Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyal.

A téma az amerikai-ukrán béketerv áttekintése lesz, ennek kapcsán

  • az orosz-ukrán területi viták rendezésére,
  • az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciák,
  • az ország NATO-tagsága.

Ezekben a kérdésekben továbbra sem látszik kompromisszum Ukrajna és Oroszország közt. Oroszország most már nemcsak Donyeck és Luhanszk megyék átadását, hanem ezek a megyék és a Krím elismerését, mint az Oroszországi Föderáció része követeli. Emellett azt kérik, hogy a NATO tiltsa meg Ukrajnának örökre a tagságot és korlátozzák az ukrán haderő méretét.

Putyin bejelentette Pokrovszk elfoglalását, Witkoff Moszkvába látogat – Háborús híreink kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

