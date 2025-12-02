  • Megjelenítés
Furcsa újítás jelent meg Oroszország kedvenc fegyverén - Bajban van az ukrán légierő?
Globál

Furcsa újítás jelent meg Oroszország kedvenc fegyverén - Bajban van az ukrán légierő?

Portfolio
Oroszország új, R-60 légiharc-rakétával felszerelt Shahed-136 kamikaze drónokat vetett be Ukrajnában, amelyek potenciálisan veszélyt jelenthetnek az ukrán légierő számára - tudósított a The Warzone.

Az ukrán Sternenko Közösségi Alapítvány videót tett közzé, amely egy R-60 rakétával felfegyverzett Shahed-136/Gerány-2 drón elfogását mutatja be. Az orosz egyszer használatos támadó drónt állítólag egy ukrán fejlesztésű Sting drónelhárító rendszer semmisítette meg. A felvételen jól látható, hogy az R-60 rakéta közvetlenül a drón orrára szerelt indítósínen helyezkedik el.

A nyugaton AA-8 Aphid néven is ismert R-60 egy szovjet korszakból származó hőkövető rakéta, amelynek alapváltozata az 1970-es évek elején állt szolgálatba. Különböző változatai ma is használatban vannak világszerte, beleértve Oroszországot és Ukrajnát is. A közel 2,1 méter hosszú és mintegy 45 kilogramm súlyú R-60 kifejezetten kompakt méretű a kategóriájában, míg a drón körülbelül 3,3 méter hosszú.

Az R-60 rakétákat korábban már alkalmazták föld-levegő fegyverként is, többek között ukrán pilóta nélküli vízi járműveken (USV), valamint jemeni húszi fegyveresek is bevetették őket. Ukrajna R-73-as és AIM-9-es rakétákat is integrált USV-ire, hogy fenyegetést jelentsenek az orosz repülőgépek és helikopterek számára.

Még több Globál

Új képességet villantott Kína, újabb stratégiai szektort hódítana meg

Putyin bejelentette Pokrovszk elfoglalását, Witkoff Moszkvába látogat – Háborús híreink kedden

Drámai pillanatok a Fekete-tengeren: így végződött a kamikazeakció

A videó megjelenése után Szerhij "Flash" Beszkresztnov ukrán elektronikai hadviselési szakértő a Telegram közösségi hálózaton osztott meg képeket egy R-60 rakétát hordozó, lezuhant Shahed-136 roncsairól. A képeken látható, hogy a rakéta még mindig rögzítve van az indítósínhez, amely a hagyományos vadászgépeken használt típusnak tűnik.

Mivel egyelőre nem érkeztek jelentések a rakéták tömeges bevetéséről, nagy valószínűséggel egyelőre csak prototípusként működnek az azokkal felszerelt drónok, de nem lehet kizárni, hogy az új módosítás a későbbiekben gondokat fog okozni a pilóta nélküli repülőgépekre vadászó ukrán pilótáknak. Bár Kijev általában nem repülőgépekről lövi le a Sahed/Gerány drónokat, az R-60 pedig messze nem tartozik az orosz légierő legveszélyesebb légiharc rakétái közé, az extra fegyverzet még akár javíthat is az egyébként tömegesen bevetett drónok túlélési esélyein.

Kérdés ugyanakkor, hogy a filléres, kifejezetten a légvédelem túlterhelésére szolgáló gépeknek mekkora szüksége van az extra légvédelemre.

Kapcsolódó cikkünk

Putyin bejelentette Pokrovszk elfoglalását, Witkoff Moszkvába látogat – Háborús híreink kedden

Egyetlen szám mutatja, mennyire felpörgött az orosz előrenyomulás novemberben

Címlapkép: R-60 as rakéta egy Szu-15 ös elfogó vadászgép szárnya alatt. A címlapkép illusztráció, forrása: George Chernilevsky via Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn
Történelmi csúcsot döntött a magyar tőzsde, de Amerikában rossz volt a hangulat
Befejezte a tárgyalást az Egyesült Államok és Ukrajna: itt van az első értékelés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility