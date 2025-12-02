Furcsa újítás jelent meg Oroszország kedvenc fegyverén - Bajban van az ukrán légierő?

Az ukrán Sternenko Közösségi Alapítvány videót tett közzé, amely egy R-60 rakétával felfegyverzett Shahed-136/Gerány-2 drón elfogását mutatja be. Az orosz egyszer használatos támadó drónt állítólag egy ukrán fejlesztésű Sting drónelhárító rendszer semmisítette meg. A felvételen jól látható, hogy az R-60 rakéta közvetlenül a drón orrára szerelt indítósínen helyezkedik el.

Interception of the Russian Shahed kamikaze drone with an installed R-60 air-to-air missile. It was intercepted by Darknode unit of the @usf_army, using STING anti-Shahed drone developed by the @wilendhornets and funded by @sternenkofund. https://t.co/XHEjuCP31F pic.twitter.com/oje4VOXTbz https://twitter.com/usf_army?ref_src=twsrc%5Etfw — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) December 1, 2025

A nyugaton AA-8 Aphid néven is ismert R-60 egy szovjet korszakból származó hőkövető rakéta, amelynek alapváltozata az 1970-es évek elején állt szolgálatba. Különböző változatai ma is használatban vannak világszerte, beleértve Oroszországot és Ukrajnát is. A közel 2,1 méter hosszú és mintegy 45 kilogramm súlyú R-60 kifejezetten kompakt méretű a kategóriájában, míg a drón körülbelül 3,3 méter hosszú.

Az R-60 rakétákat korábban már alkalmazták föld-levegő fegyverként is, többek között ukrán pilóta nélküli vízi járműveken (USV), valamint jemeni húszi fegyveresek is bevetették őket. Ukrajna R-73-as és AIM-9-es rakétákat is integrált USV-ire, hogy fenyegetést jelentsenek az orosz repülőgépek és helikopterek számára.

A videó megjelenése után Szerhij "Flash" Beszkresztnov ukrán elektronikai hadviselési szakértő a Telegram közösségi hálózaton osztott meg képeket egy R-60 rakétát hordozó, lezuhant Shahed-136 roncsairól. A képeken látható, hogy a rakéta még mindig rögzítve van az indítósínhez, amely a hagyományos vadászgépeken használt típusnak tűnik.

Russia started employing Shahed/Geran-type long-range UAVs equipped with air-to-air missiles for combating Ukrainian aviation assets, Ukrainian military radio technology expert Serhii Flash reports.The remains of a Shahed/Geran-type drone with an R-60 short-range air-to-air… pic.twitter.com/NHBDQQqCK9 https://t.co/NHBDQQqCK9 December 1, 2025

Mivel egyelőre nem érkeztek jelentések a rakéták tömeges bevetéséről, nagy valószínűséggel egyelőre csak prototípusként működnek az azokkal felszerelt drónok, de nem lehet kizárni, hogy az új módosítás a későbbiekben gondokat fog okozni a pilóta nélküli repülőgépekre vadászó ukrán pilótáknak. Bár Kijev általában nem repülőgépekről lövi le a Sahed/Gerány drónokat, az R-60 pedig messze nem tartozik az orosz légierő legveszélyesebb légiharc rakétái közé, az extra fegyverzet még akár javíthat is az egyébként tömegesen bevetett drónok túlélési esélyein.

Kérdés ugyanakkor, hogy a filléres, kifejezetten a légvédelem túlterhelésére szolgáló gépeknek mekkora szüksége van az extra légvédelemre.

Címlapkép: R-60 as rakéta egy Szu-15 ös elfogó vadászgép szárnya alatt. A címlapkép illusztráció, forrása: George Chernilevsky via Wikimedia Commons