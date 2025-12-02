  • Megjelenítés
Homok került a moszkvai profitgyár fogaskerekei közé
Globál

Homok került a moszkvai profitgyár fogaskerekei közé

Portfolio
Oroszország nehézségekkel küzd a nyersolaj szállításában az amerikai szankciók miatt, a tengeren lévő olajmennyiség 20%-kal nőtt három hónap alatt - tudósított a Bloomberg. Moszkva tengeri exportjának értéke 2023 januárja óta a legalacsonyabb szinten áll.

Bár Oroszország továbbra is napi 3 millió hordó feletti szállítási szintet tart fenn,

a rakományok célba juttatása egyre problémásabb.

A Kozmino kikötőjéből Kínába tartó ESPO nyersolaj átlagos szállítási ideje a novemberben berakodott hajók esetében már több mint 12 napra nőtt a augusztusi alig több mint 8 napról.

A késedelmek következtében jelentősen megnőtt a tengeren lévő orosz olaj mennyisége, amely

Még több Globál

Putyin bejelentette Pokrovszk elfoglalását, Witkoff Moszkvába látogat – Háborús híreink kedden

Kitűzték az oroszok a zászlójukat Pokrovszkban – Az ukrán vezérkar most elmondta, mi történt a megszálló katonákkal

Tovább dagad a botrány Ukrajnában: volt kormánytag bukott le

november végére meghaladta a 180 millió hordót, ami 21%-os növekedést jelent az elmúlt három hónapban.

Egyes tankerek hosszabb ideig vesztegelnek, mások kerülőutakat választanak. Legalább két, Urals olajjal megrakott tanker a Jóreménység-fok megkerülésével tart ázsiai célpontok felé a rövidebb Vörös-tengeri útvonal helyett jelenleg is.

Az orosz tengeri nyersolaj-szállítmányok hat hét után először növekedtek: a november 30-ig tartó négy hétben napi 3,46 millió hordóra emelkedtek a Bloomberg hajókövetési adatai szerint, ami körülbelül 210 000 hordós növekedést jelent a november 23-ig tartó időszakhoz képest. Ez az első növekedés azóta, hogy az USA október közepén szankciókat jelentett be a Rosznyeft és a Lukoil termelési óriások ellen. A szállítmányok növekedését azonban ellensúlyozta a nyersolajárak kilencedik egymást követő csökkenése, így

Moszkva tengeri exportjának értéke változatlanul 2023 januárja óta a legalacsonyabb szinten maradt.

crea eur
Olajtermékek exportjából származó orosz bevételek alakulása, forrás: CREA, Russia Fossil Tracker

Bár az adatok szerint a Kínába és Indiába irányuló orosz nyersolaj mennyisége jelentősen csökken, ezt nagyrészt ellensúlyozza a még végső célállomást nem mutató hajókon lévő növekvő mennyiség. A tankerek egyre gyakrabban nem jeleznek végső célállomást, amíg át nem haladnak az Arab-tengeren, néhányuk pedig soha nem mutat végső kikötési pontot, még a kirakodáshoz való kikötés után sem.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn
Akkora elbocsátási hullám zajlik az USA-ban, ami csak világgazdasági válságok idején szokott lenni
Befejezte a tárgyalást az Egyesült Államok és Ukrajna: itt van az első értékelés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility