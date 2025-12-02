Homok került a moszkvai profitgyár fogaskerekei közé

Bár Oroszország továbbra is napi 3 millió hordó feletti szállítási szintet tart fenn,

a rakományok célba juttatása egyre problémásabb.

A Kozmino kikötőjéből Kínába tartó ESPO nyersolaj átlagos szállítási ideje a novemberben berakodott hajók esetében már több mint 12 napra nőtt a augusztusi alig több mint 8 napról.

A késedelmek következtében jelentősen megnőtt a tengeren lévő orosz olaj mennyisége, amely

november végére meghaladta a 180 millió hordót, ami 21%-os növekedést jelent az elmúlt három hónapban.

Egyes tankerek hosszabb ideig vesztegelnek, mások kerülőutakat választanak. Legalább két, Urals olajjal megrakott tanker a Jóreménység-fok megkerülésével tart ázsiai célpontok felé a rövidebb Vörös-tengeri útvonal helyett jelenleg is.

Az orosz tengeri nyersolaj-szállítmányok hat hét után először növekedtek: a november 30-ig tartó négy hétben napi 3,46 millió hordóra emelkedtek a Bloomberg hajókövetési adatai szerint, ami körülbelül 210 000 hordós növekedést jelent a november 23-ig tartó időszakhoz képest. Ez az első növekedés azóta, hogy az USA október közepén szankciókat jelentett be a Rosznyeft és a Lukoil termelési óriások ellen. A szállítmányok növekedését azonban ellensúlyozta a nyersolajárak kilencedik egymást követő csökkenése, így

Moszkva tengeri exportjának értéke változatlanul 2023 januárja óta a legalacsonyabb szinten maradt.

Olajtermékek exportjából származó orosz bevételek alakulása, forrás: CREA, Russia Fossil Tracker

Bár az adatok szerint a Kínába és Indiába irányuló orosz nyersolaj mennyisége jelentősen csökken, ezt nagyrészt ellensúlyozza a még végső célállomást nem mutató hajókon lévő növekvő mennyiség. A tankerek egyre gyakrabban nem jeleznek végső célállomást, amíg át nem haladnak az Arab-tengeren, néhányuk pedig soha nem mutat végső kikötési pontot, még a kirakodáshoz való kikötés után sem.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images