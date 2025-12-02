  • Megjelenítés
Így nehezen lesz béke: a Kreml nem tágít a céljaitól
Így nehezen lesz béke: a Kreml nem tágít a céljaitól

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő kedden kijelentette, Oroszország nyitott az Ukrajnával folytatott béketárgyalásokra, de előbb a „különleges katonai művelet”, vagyis a háború összes célját el kell érni – írja az RBC-Ukraine.

A szóvivő elmondta, Moszkva nagyra tartja az Egyesült Államok erőfeszítéseit, hogy politikai és diplomáciai megoldást találjanak az „ukrán válságra”. Azonban ennek van egy feltétele.

Oroszország továbbra is nyitott a béketárgyalásokra. De a béketárgyalásokon keresztül el kell érnünk a céljainkat, és meg kell szüntetnünk a katonai művelet elsődleges okait

– mondta Peszkov.

Bár Oroszország kimondott céljai gyakran változtak az ukrajnai háború lassan négy éve alatt, a visszatérő elemek közé tartoznak Ukrajna „nácimentesítése”, amely lényegében az ukrán vezetés leváltását és egy oroszbarát bábkormánnyal való felváltását jelenti, az ország „demilitarizálása”, vagyis haderejének jelentős legyengítése, illetve Ukrajna NATO-csatlakozásának megakadályozása.

Ami a területi célokat illeti, a legszűkebb cél Donyeck és Luhanszk megye, azaz a Donbasz teljes területének megszerzése, további célkitűzés a másik két, orosz jog szerint annektált megye, Herszon és Zaporizzsja teljes területének megszerzése, de időnként előkerül Ukrajna teljes fekete-tengeri partjának elfoglalása, illetve az orosz-ukrán határon egy pufferzóna kialakítása is mint cél.

Ezen célkitűzések Kijev számára teljesen elfogadhatatlanok.

