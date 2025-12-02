  • Megjelenítés
Kijelentette Zelenszkij: sosem volt még ilyen közel a béke – Hamarosan igazi áttörés jöhet
Globál

Kijelentette Zelenszkij: sosem volt még ilyen közel a béke – Hamarosan igazi áttörés jöhet

Portfolio
Sosem volt még ilyen közel a háború lezárása Ukrajnában, már csak néhány vitás pontot kell rendezni – jelentette ki ma délután Íroroszágban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Most több esély van a háború lezárására, mint valaha korábban”

– jelentette ki Zelenszkij, hozzátette ugyanakkor, hogy

„van még pár dolog, amin dolgozni kell” ahhoz, hogy tényleg le lehessen zárni a háborút.

Arra is kitért, hogy nincs megállapodás az ukrajnai terület jövőjéről, a befagyasztott orosz vagyonelemek sorsáról, illetve a biztonsági garanciákról.

Még több Globál

Bejelentette Trump: vége van – Amerika többé nem pénzeli Ukrajnát, együtt dolgoznak Oroszországgal

Bejelentette Izrael vezetője: hatalmas demilitarizált övezetet akarnak a szomszédos államban - A fővárostól délre egyetlen fegyver sem maradhat

Elkezdődött a tárgyalás: különleges csapat érkezett Moszkvába – Egy lépéssel közelebb került a háború lezárása?

Ezekben a kérdésekben lehet valamilyen lépés a kompromisszum felé, attól függően, hogy milyen eredménnyel zárul a mai tárgyalás Steve Witkoff amerikai küldött és Vlagyimir Putyin orosz elnök közt Moszkvában. A tárgyalás után Witkoff fel fogja hívni Zelenszkijt és beszámol neki a tárgyalás eredményeiről.

Zelenszkij arról is beszélt, hogy azt szeretné, ha a befagyasztott orosz pénzügyi eszközöket megkapnák, illetve ha Ukrajna olyan erős biztonsági garanciákat kapna, hogy Oroszország soha többé nem meri megtámadni.

Kapcsolódó cikkünk

Putyin bejelentette Pokrovszk elfoglalását, Witkoff Moszkvába látogat – Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Omer Messinger/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn
Olyat tett Oroszország, amelyre az elemzők még a legmerészebb álmaikban sem gondoltak
Csapdába csalták az ukrán hadsereget: ebből a helyzetből pedig nem látszik kiút
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility