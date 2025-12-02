Kijelentette Zelenszkij: sosem volt még ilyen közel a béke – Hamarosan igazi áttörés jöhet

Sosem volt még ilyen közel a háború lezárása Ukrajnában, már csak néhány vitás pontot kell rendezni – jelentette ki ma délután Íroroszágban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Most több esély van a háború lezárására, mint valaha korábban”

– jelentette ki Zelenszkij, hozzátette ugyanakkor, hogy

„van még pár dolog, amin dolgozni kell” ahhoz, hogy tényleg le lehessen zárni a háborút.

Arra is kitért, hogy nincs megállapodás az ukrajnai terület jövőjéről, a befagyasztott orosz vagyonelemek sorsáról, illetve a biztonsági garanciákról.

Ezekben a kérdésekben lehet valamilyen lépés a kompromisszum felé, attól függően, hogy milyen eredménnyel zárul a mai tárgyalás Steve Witkoff amerikai küldött és Vlagyimir Putyin orosz elnök közt Moszkvában. A tárgyalás után Witkoff fel fogja hívni Zelenszkijt és beszámol neki a tárgyalás eredményeiről.

Zelenszkij arról is beszélt, hogy azt szeretné, ha a befagyasztott orosz pénzügyi eszközöket megkapnák, illetve ha Ukrajna olyan erős biztonsági garanciákat kapna, hogy Oroszország soha többé nem meri megtámadni.

Címlapkép forrása: Omer Messinger/Getty Images