Komoly csávában Putyin barátja: egyik napról a másikra két amerikai légibázis is megjelent a hátsókertjében

A Dominikai Köztársaság engedélyezte az Egyesült Államoknak, hogy használja két repülőterét a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelméhez - erről Luis Abinader dominikai elnök beszélt hétfőn.

Az államfő azt mondta, hogy az ideiglenes, 2026 áprilisában lejáró megállapodást még a múlt héten kötötték, amikor az országban járt Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter.

Luis Abinader hangsúlyozta, hogy a megállapodás a Las Américas nemzetközi repülőtér és a San Isidro légibázis használatára korlátozódik, lehetővé téve az amerikai repülőgépek számára az üzemanyag-feltöltést és a felszerelések mozgatását a regionális missziók támogatása érdekében.

Az államfő elmondta azt is, hogy a múlt héten létrejött megállapodás egy már régóta meglévő, kétoldalú kábítószer-ellenes keretrendszer kibővítése.

Az Egyesült Államok az elmúlt hónapokban jelentősen fokozta katonai jelenlétét és műveleteit a Karib-térségben. A lépés részeként csapásokat mért állítólagos kábítószer-csempész hajókra a venezuelai kormányra nehezedő nyomás fokozását célzó, szélesebb körű regionális stratégia részeként.

