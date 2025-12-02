  • Megjelenítés
Komoly csávában Putyin barátja: egyik napról a másikra két amerikai légibázis is megjelent a hátsókertjében
Globál

Komoly csávában Putyin barátja: egyik napról a másikra két amerikai légibázis is megjelent a hátsókertjében

MTI
A Dominikai Köztársaság engedélyezte az Egyesült Államoknak, hogy használja két repülőterét a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelméhez - erről Luis Abinader dominikai elnök beszélt hétfőn.

Az államfő azt mondta, hogy az ideiglenes, 2026 áprilisában lejáró megállapodást még a múlt héten kötötték, amikor az országban járt Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter.

Luis Abinader hangsúlyozta, hogy a megállapodás a Las Américas nemzetközi repülőtér és a San Isidro légibázis használatára korlátozódik, lehetővé téve az amerikai repülőgépek számára az üzemanyag-feltöltést és a felszerelések mozgatását a regionális missziók támogatása érdekében.

Az államfő elmondta azt is, hogy a múlt héten létrejött megállapodás egy már régóta meglévő, kétoldalú kábítószer-ellenes keretrendszer kibővítése.

Az Egyesült Államok az elmúlt hónapokban jelentősen fokozta katonai jelenlétét és műveleteit a Karib-térségben. A lépés részeként csapásokat mért állítólagos kábítószer-csempész hajókra a venezuelai kormányra nehezedő nyomás fokozását célzó, szélesebb körű regionális stratégia részeként.

Még több Globál

Új képességet villantott Kína, újabb stratégiai szektort hódítana meg

Putyin bejelentette Pokrovszk elfoglalását, Witkoff Moszkvába látogat – Háborús híreink kedden

Drámai pillanatok a Fekete-tengeren: így végződött a kamikazeakció

Kapcsolódó cikkünk

Trump összehívta a legfontosabb embereit: eldőlhet, hogy háborút indít-e az Egyesült Államok

Titkos tárgyalás történt, de úgy néz ki, még így sem sikerül elkerülni az újabb pusztító háborút

Rendkívül súlyos vádak az amerikai hadsereg ellen: illegális kivégzéssel vádolják Trumpékat

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn
Történelmi csúcsot döntött a magyar tőzsde, de Amerikában rossz volt a hangulat
Befejezte a tárgyalást az Egyesült Államok és Ukrajna: itt van az első értékelés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility