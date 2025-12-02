  • Megjelenítés
Megállíthatatlanul tör előre az RSF: elesett Babanúsza
A szudáni félkatonai Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) hétfőn közölték, hogy átvették az irányítást Babanúsza városa felett, amely a déli olajtermelő régió egyik fontos közlekedési csomópontja. A szudáni hadsereg vitatta az állítást – írja a Reuters.

Az RSF közleménye szerint a Nyugat-Kordofán államban található Babanúsza elfoglalása azután történt, hogy visszavertek egy meglepetésszerű támadást a hadsereg részéről, amit a humanitárius tűzszünet egyértelmű megsértésének neveztek.

Szudánban 2023. április 15-én tört ki polgárháború az ország vezetését még 2021-ben katonai puccsal megszerző hadsereg, illetve egy különálló paramilitáris alakulat, az RSF között.

A szudáni polgárháború a világ egyik legnagyobb humanitárius katasztrófáját eredményezte, a tűzszüneti erőfeszítések eddig rendre kudarcba fulladtak.

Kedden a hadsereg tagadta, hogy az RSF az egész várost elfoglalta volna, és azzal vádolta a riválist, hogy folytatja a támadásokat Babanúsza ellen, noha Mohamed Hamdan Dagalo, az RSF parancsnoka egyoldalú tűzszünetet hirdetett.

A hadsereg közlése szerint az RSF naponta tüzérségi és dróntámadásokat indít a település ellen, és hétfőn is visszavertek egy újabb rohamot.

A hadsereg az egyoldalú tűzszünet bejelentését politikai taktikának minősítette. Szerintük ez az RSF mozgásait és feltételezett külföldi támogatását hivatott elfedni.

November 19-én Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy be fog avatkozni a konfliktus megállítására. Az Egyesült Államok, az Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom és Szaúd-Arábia, a Quad néven ismert csoport, november elején három hónapos fegyvernyugvást és azt követő béketárgyalásokat javasolt. Az RSF azt válaszolta, hogy elfogadja a tervet. Nem sokkal később azonban dróncsapások sorozatával támadta a hadsereg ellenőrzése alatt álló területeket.

Az RSF, amelyet idén a hadsereg kiűzött a fővárosból, Kartúmból, egyre nagyobb területeket hódít meg Szudán nyugati részén. Októberben elfoglalták a hadsereg utolsó dárfúri bástyáját, El-Fasert, ahol a milicisták súlyos vérengzéseket hajtottak végre.

Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu via Getty Images

