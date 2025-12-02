Öt éve érkezett meg az első szállítmány LNG Horvátországba

Öt éve, 2020. december 1-jén érkezett meg az első LNG-szállítmány a Krk-szigeti horvát terminálba. Az esemény nemcsak Horvátország energiatörténetében jelentett mérföldkövet, hanem a közép-európai energiapiac ellátásbiztonsága is új dimenzióba lépett.

A projekt lényegében megszüntette Horvátország egyoldalú gázfüggőségét, és alternatív útvonalat biztosított a régió számára - beleértve Magyarországot, Szlovéniát és Bosznia-Hercegovinát is.

A Linkedin felületén megosztott posztból az is kiderül, hogy az LNG-terminál indulása óta

130 LNG szállítmányt fogadott, ami több mint 18 millió köbméter cseppfolyósított földgázt jelent.

A Krk-szigeti létesítmény az orosz–ukrán háború után vált igazán stratégiai fontosságúvá: a régió alternatív importkapacitásának egyik legkritikusabb eleme lett.

Ráadásul az elmúlt hónapokban egy nagyobb újragázosításási modult építettek be, aminek köszönhetően a terminál éves maximális kapacitása immár 6,1 milliárd köbméter földgázra nőtt.

Büszkék vagyunk az elért eredményekre és készen állunk a következőkre

- fogalmaztak a közleményben.

Címlapkép forrása: Portfolio