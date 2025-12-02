  • Megjelenítés
Öt éve érkezett meg az első szállítmány LNG Horvátországba
Globál

Öt éve érkezett meg az első szállítmány LNG Horvátországba

Portfolio
Öt éve, 2020. december 1-jén érkezett meg az első LNG-szállítmány a Krk-szigeti horvát terminálba. Az esemény nemcsak Horvátország energiatörténetében jelentett mérföldkövet, hanem a közép-európai energiapiac ellátásbiztonsága is új dimenzióba lépett.

A projekt lényegében megszüntette Horvátország egyoldalú gázfüggőségét, és alternatív útvonalat biztosított a régió számára - beleértve Magyarországot, Szlovéniát és Bosznia-Hercegovinát is.

A Linkedin felületén megosztott posztból az is kiderül, hogy az LNG-terminál indulása óta

130 LNG szállítmányt fogadott, ami több mint 18 millió köbméter cseppfolyósított földgázt jelent.

A Krk-szigeti létesítmény az orosz–ukrán háború után vált igazán stratégiai fontosságúvá: a régió alternatív importkapacitásának egyik legkritikusabb eleme lett.

Még több Globál

Megállíthatatlanul tör előre az RSF: elesett Babanúsza

Putyin bejelentette Pokrovszk elfoglalását, Witkoff Moszkvába látogat – Háborús híreink kedden

Súlyos állítást tett a német haderő vezetője: teljesen megszakadt a kapcsolat Washingtonnal

Ráadásul az elmúlt hónapokban egy nagyobb újragázosításási modult építettek be, aminek köszönhetően a terminál éves maximális kapacitása immár 6,1 milliárd köbméter földgázra nőtt.

Büszkék vagyunk az elért eredményekre és készen állunk a következőkre

- fogalmaztak a közleményben.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn
Akkora elbocsátási hullám zajlik az USA-ban, ami csak világgazdasági válságok idején szokott lenni
Befejezte a tárgyalást az Egyesült Államok és Ukrajna: itt van az első értékelés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility