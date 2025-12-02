Öt éve érkezett meg az első szállítmány LNG Horvátországba

A projekt lényegében megszüntette Horvátország egyoldalú gázfüggőségét, és alternatív útvonalat biztosított a régió számára - beleértve Magyarországot, Szlovéniát és Bosznia-Hercegovinát is.
A Linkedin felületén megosztott posztból az is kiderül, hogy az LNG-terminál indulása óta
130 LNG szállítmányt fogadott, ami több mint 18 millió köbméter cseppfolyósított földgázt jelent.
A Krk-szigeti létesítmény az orosz–ukrán háború után vált igazán stratégiai fontosságúvá: a régió alternatív importkapacitásának egyik legkritikusabb eleme lett.
Ráadásul az elmúlt hónapokban egy nagyobb újragázosításási modult építettek be, aminek köszönhetően a terminál éves maximális kapacitása immár 6,1 milliárd köbméter földgázra nőtt.
Büszkék vagyunk az elért eredményekre és készen állunk a következőkre
- fogalmaztak a közleményben.
