Putyin-ellenes lázadó foglalt el egy orosz rádióállomást: felszólalt az ukrajnai háború ellen, Moszkva pusztulásáról beszélt
Putyin-ellenes lázadó foglalt el egy orosz rádióállomást: felszólalt az ukrajnai háború ellen, Moszkva pusztulásáról beszélt

Elfoglalt egy kazah állampolgár egy szentpétervári rádióstudiót, majd szót emelt Vlagyimir Putyin orosz elnök és az ukrajnai háború ellen – írta meg az MK.ru.

Az orosz lap nem nevezi meg az incidens pontos helyszínét, csak annyit írnak, hogy egy „forradalmár” robbanószerrel fenyegetőzve berontott egy szentpétervári rádióállomásra, majd miután megütötte a személyzet egyik tagját, szót követelt magának az adásban.

A helyiségben épp Gleb Stefajev orosz író adott (volna) interjút, a műsorvezető elmenekült, az interjúalany magára maradt a lázadóval.

A forradalmár átvette a mikrofont és szót emelt Vlagyimir Putyin elnök, illetve az ukrajnai háború ellen,

azt mondta, Ukrajna testvérnép, melyet nem lett volna szabad megtámadni, illetve attól tart, hogy Moszkvát nukleáris háború fogja elpusztítani.

Miután elmondta, amit akart, feladata magát a helyszínre kivonuló rendőröknek. Robbanószer nem volt nála. A kazah állampolgárságú férfi ellen terrorizmus és az "orosz hadsereg hírnevének rontása" miatt emeltek vádat.

Putyin bejelentette Pokrovszk elfoglalását, Witkoff Moszkvába látogat – Háborús híreink kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

