Putyin hivatalosan is bejelentette: Oroszország készen áll, hogy háborúba menjen Európával
Putyin hivatalosan is bejelentette: Oroszország készen áll, hogy háborúba menjen Európával

Oroszország kész háborúba menni Európával, ha a nyugati országok úgy döntenek, hogy megtámadják - jelentette ki ma este Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Az orosz elnök szerint Moszkva nem törekszik fegyveres összecsapásra Európával, ugyanakkor

kész harcolni, ha Európa nyílt háborút akar Oroszországgal.

A Kreml vezetője azzal vádolta az európai hatalmakat, hogy akadályozzák Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit az ukrajnai háború befejezésére. Szerinte olyan javaslatokat terjesztenek elő, amelyekről tudják, hogy Moszkvának "teljességgel elfogadhatatlanok", majd ezután Oroszországot vádolják azzal, hogy nem akar békét.

Putyin úgy fogalmazott, hogy az európai hatalmak magukat zárták ki az ukrajnai béketárgyalásokból, mert megszakították a kapcsolatokat Oroszországgal.

A háborút Vlagyimir Putyin orosz elnök kezdte azzal, hogy megparancsolta az orosz haderőnek, hogy támadja meg Ukrajnát 2022. február 24-én. Oroszország az előtte való hetekben konzisztensen azt kommunikálta, hogy nem fogja megtámadni Ukrajnát, a Kreml pedig hisztériakeltéssel vádolta azokat, akik ennek ellenkezőjét prognosztizálták.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Sasha Mordovets/Getty Images

