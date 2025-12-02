  • Megjelenítés
Titokzatos humanoid figura bukkant fel az atomhatalom határvidékén: lehet, hogy ez jelenti a jövőt
Titokzatos humanoid figura bukkant fel az atomhatalom határvidékén: lehet, hogy ez jelenti a jövőt

Egy közösségi médiában terjedő videó szerint kínai „kémrobotot” észleltek indiai csapatok a tényleges ellenőrzési vonal (LAC) közelében, ami intenzív találgatásokat váltott ki a határvédelmi technológiák fejlődéséről - tudósított a The Economic Times.

A magaslati régióban készült felvételen egy humanoid alakú figura látható, amint egyedül áll egy hatalmas völgyben a határ kínai oldalán. A videó egy álló, robotőrhöz hasonló objektumra közelít, majd a készítő végigpásztázza a kopár hegyvonulatot, azt sugallva, hogy a szerkezet Kína határzónában működő biztonsági rendszerének része. Több online bejegyzés szerint a tárgy egy teljesen működőképes robot, amely a csapatmozgásokat figyeli. A videó hitelességét hivatalos források nem erősítették meg, sem az indiai, sem a kínai védelmi hatóságok nem nyilatkoztak az ügyben. Egyes felhasználók szerint

a figura lehet félreértelmezett állvány, terepviszonyok okozta vizuális torzulás, vagy akár megfigyelési célból kihelyezett csali is.

A felvétel felerősítette a Kína fejlett katonai technológiák – különösen a mesterséges intelligencia, az autonóm megfigyelőeszközök és a humanoid robotika – terén tett gyors előrelépéseiről szóló vitákat. Ha a feltételezések igaznak bizonyulnak, az a modern határellenőrzési módszerek jelentős változását jelezné. A videó olyan időszakban jelent meg, amikor Kína nyilvánosan bejelentette humanoid robotok tesztelését tömegirányítási és útbaigazítási célokra egy jelentős határátkelőhelyen. A sencseni székhelyű UBTech Robotics nemrég írt alá fontos szerződést legújabb modelljei szállítására egy, a kínai-vietnámi határ közelében zajló tesztprojekthez.

A próba középpontjában a 2025 júliusában bemutatott Walker S2 ipari humanoid robot áll. A készüléket a világ első olyan humanoidjaként népszerűsítik, amely önálló akkumulátorcserélő rendszerrel rendelkezik, ami szokatlanul hosszú autonóm működést tesz lehetővé – ez alapvető fontosságú a vámkezelés, logisztika és folyamatos határigazgatás szempontjából. Jelentések szerint a robotflottát 2025 decemberétől vetik be, nemcsak az ellenőrzőpontokon, hanem ipari területeken is, ahol acél-, réz- és alumíniumgyárakban végeznek majd ellenőrzéseket. A lépés egy szélesebb nemzeti stratégiát tükröz:

többcélú robotok alkalmazását az ismétlődő munkafolyamatok csökkentésére és a működési hatékonyság növelésére mind az állami, mind a magánszektorban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

