Németország nagy fogadalmat tett 2030-ra, de a szakértők szerint lehetetlen lesz teljesíteni

Németország csak jövő tavasszal mutatja be a klímaváltozással kapcsolatos akcióprogramját - jelentette be Carsten Schneider német környezetvédelmi miniszter csütörtökön.

Annak tudatában, hogy ebben az évben már nem kell tartanunk az Európai Bizottságtól érkező figyelmeztetéstől, a kormány 2026 márciusában mutatja be új klímavédelmi programját, a német törvényeknek megfelelően

- közölte Jochen Flasbarth, a tárca államtitkára.

A döntést azzal is indokolták, hogy az Európai Unió 2025-re kitűzött klímacéljai összességében teljesültek, ezért Németországnak idén már nem kell további intézkedésekről megállapodnia.

A német törvények szerint az új német kormánynak a hivatalba lépésétől számított 12 hónapon belül be kell nyújtania klímavédelmi programját. A jelenlegi parlament alakuló ülését március 25-én tartották. A törvényhozók 2026 márciusáig szabtak határidőt Schneidernek. A környezetvédelmi tárca ígérete szerint az időt minden érintett minisztériumot bevonva egy tudományos információkra támaszkodó "megalapozott és átfogó program" elkészítésére fordítják.

Németország célja, hogy

2030-ra 65 százalékkal csökkentse az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest.

Akadnak azonban szakértők, akik kétségbe vonják ennek megvalósíthatóságát. Németország 2045-re akarja elérni a klímasemlegességet, vagyis azt, hogy ne bocsásson ki több üvegházhatású gázt, mint amennyit el tud nyelni. Az uniós célkitűzéseik szerint Németországnak 2030-ra a 2005-ös szinthez képest a felére kellene csökkentenie kibocsátását. A környezetvédelmi minisztérium szóvivője azonban emlékeztetett rá, hogy az ország széndioxid-kibocsátása 1990 óta mintegy 50 százalékkal esett vissza.

