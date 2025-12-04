Óriási pénzesőt hozott 2024: egyetlen forrásból 38,8 milliárd euró érkezett az EU kasszájába

Az EU ETS alá tartozó energetikai és ipari létesítmények kibocsátása már mintegy 50%-kal alacsonyabb a 2005-ös szinthez képest, így jó úton halad az EU a 2030-ra kitűzött 62%-os csökkentési cél felé - emelik ki a jelentésben.
A jelentés szerint 2024-ben az energiaszektor létesítményeinek kibocsátása közel 11%-kal csökkent 2023-hoz képest. A megújuló energiaforrásokból származó villamosenergia-termelés tovább növekedett (elsősorban a szél- és napenergia területén), miközben a földgáz továbbra is egyre jobban kiváltja a szenet az energiatermelésben.
A feketeszén-égetésből származó kibocsátások aránya történelmi mélypontra süllyedt 2024-ben.
A légi közlekedési ágazatban a kibocsátások 2024-ben körülbelül 15%-kal nőttek a 2023-as szinthez képest. A növekedés mintegy fele az ágazat folyamatos bővüléséből ered, a másik része pedig az EU legkülső régióiba irányuló turisztikai járatok lefedettségének köszönhető. A kibocsátások további csökkentése érdekében folytatódott a szén-dioxid-kvóták ingyenes kiosztásának fokozatos megszüntetése a légitársaságok számára, és a rendszer elkezdte jutalmazni a fenntartható repülőgép-üzemanyagok használatát.
2024 volt az első év, amikor a tengeri szállítás CO2-kibocsátását is bevonták az EU ETS-be. A hajózási vállalatok a vonatkozó kötelezettségeik több mint 99%-ára adtak le kvótákat. Ez a magas megfelelési arány azt mutatja, hogy a tengeri szállításra vonatkozó EU ETS bevezetése zökkenőmentesen zajlott. A rendszer az EU-n belüli utazások kibocsátásainak 100%-át, valamint az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülről induló vagy oda érkező utazások kibocsátásainak 50%-át fedi le.
2024-ben 38,8 milliárd euró bevétel származott az EU ETS-ből,
így a teljes összeg már meghaladja a 250 milliárd eurót.
Ezek a bevételek fontos finanszírozási forrást jelentenek az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez, a tiszta átállás előmozdításához és a tiszta, innovatív energiatechnológiákba történő beruházásokhoz. A bevételeket elsősorban a tagállamok között osztják szét, de finanszírozzák az Innovációs Alapot, a Modernizációs Alapot és a REPowerEU terv Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközét is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Reuters: A Mol szemet vetett a Lukoil külföldi eszközeire
Állítólag a hazai vállalat felkerült a lehetséges vevők listájára.
Amerika akcióba lendült: négy szálon folyik a békekötés - Azt mondják, ez mindenképpen fájdalmas lesz Ukrajnának
"Ez fájdalmas lesz és unfair."
Itt a jelzés: a profik szerint közel 500 százalékkal többet érhet ez a részvény
Ez lehet minden befektető álma.
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Elszabadult a magyar termőföldpiac: már nem a gazdálkodás, hanem a befektetés a lényeg
50 százalékos drágulás 5 év alatt.
Mérföldkőhöz érkezett az OTP részvényvásárlási programja
Küszöbátlépés történt.
Keményen beleszálltak egymásba a Donald Trump székére hajtók: saját pártjából vádolják "arcátlan hazugsággal" Kamala Harrist
A volt alelnök csak a "a saját hátsóját védi"?
Véget ér a KIVA (sokk): megszűnik a KIVA-sok neobankoknál vezetett pénzforgalmi számláinak adóterhelése
2024 év végén a KIVA-s adózókat meglepetésként érhette, hogy a neobankoknál vezetett pénzforgalmi számlák egyenlegnövekedése bizonyos esetekben plusz adóterhet jelentett számukra, amennyibe
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Nem attól lesz valaki jó befektető, hogy régóta gyakorolja
Az, hogy valaki régóta befektető, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy szakértővé is vált. Amikor az ember gördeszkázik vagy szabadrúgást gyakorol, egyből érkezik a visszacsatolás,... The
Otthon Start - mi lesz a befektetési célú lakásvásárlásokkal?
A 3 százalékos Otthon Start hitel átrendezi a lakáspiacot: rövid távon az első lakást keresők aktivitása nő, miközben a befektetői kereslet csökken. Saját, 1000 háztartásos felmérésünk
Átütő siker a megújulók fejlesztése Texasban
Texas néhány év alatt bizonyította, hogy a nagyléptékű napenergia- és akkumulátoros beruházások képesek gyökeresen átalakítani egy teljes villamosenergia-rendszer működését.
Otthon Start: Újabb bank a 3% alatti kamatversenyben
Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstrukcióját, amellyel a bank is belépett a 3 százalék alatti kamatversenybe. Ez különösen figyelem
DIMOP Plusz: hol tartunk 2025 végén?
A Magyarországnak jutó 2021-2027 közötti pályázati források 9800 milliárd forintot tesznek ki. Ebből a DIMOP Plusz (Digitális Megújulás Operatív Program Plusz) esetén 764 milliárd forinttal
Mesterséges intelligencia és molekuláris tervezés
A hagyományos kutatásban 800 évet igénylő munkát az MI-nek sikerült néhány hónap alatt elvégeznie, 2,2 millió új kristályszerkezet felfedezésével.
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .
Kiderült, hogy miért nem nőtt (már megint) a magyar gazdaság
A szárnyalás még várat magára.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!