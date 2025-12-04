Óriási pénzesőt hozott 2024: egyetlen forrásból 38,8 milliárd euró érkezett az EU kasszájába

Az EU ETS alá tartozó energetikai és ipari létesítmények kibocsátása már mintegy 50%-kal alacsonyabb a 2005-ös szinthez képest, így jó úton halad az EU a 2030-ra kitűzött 62%-os csökkentési cél felé - emelik ki a jelentésben.

A jelentés szerint 2024-ben az energiaszektor létesítményeinek kibocsátása közel 11%-kal csökkent 2023-hoz képest. A megújuló energiaforrásokból származó villamosenergia-termelés tovább növekedett (elsősorban a szél- és napenergia területén), miközben a földgáz továbbra is egyre jobban kiváltja a szenet az energiatermelésben.

A feketeszén-égetésből származó kibocsátások aránya történelmi mélypontra süllyedt 2024-ben.

A légi közlekedési ágazatban a kibocsátások 2024-ben körülbelül 15%-kal nőttek a 2023-as szinthez képest. A növekedés mintegy fele az ágazat folyamatos bővüléséből ered, a másik része pedig az EU legkülső régióiba irányuló turisztikai járatok lefedettségének köszönhető. A kibocsátások további csökkentése érdekében folytatódott a szén-dioxid-kvóták ingyenes kiosztásának fokozatos megszüntetése a légitársaságok számára, és a rendszer elkezdte jutalmazni a fenntartható repülőgép-üzemanyagok használatát.

2024 volt az első év, amikor a tengeri szállítás CO2-kibocsátását is bevonták az EU ETS-be. A hajózási vállalatok a vonatkozó kötelezettségeik több mint 99%-ára adtak le kvótákat. Ez a magas megfelelési arány azt mutatja, hogy a tengeri szállításra vonatkozó EU ETS bevezetése zökkenőmentesen zajlott. A rendszer az EU-n belüli utazások kibocsátásainak 100%-át, valamint az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülről induló vagy oda érkező utazások kibocsátásainak 50%-át fedi le.

2024-ben 38,8 milliárd euró bevétel származott az EU ETS-ből,

így a teljes összeg már meghaladja a 250 milliárd eurót.

Ezek a bevételek fontos finanszírozási forrást jelentenek az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez, a tiszta átállás előmozdításához és a tiszta, innovatív energiatechnológiákba történő beruházásokhoz. A bevételeket elsősorban a tagállamok között osztják szét, de finanszírozzák az Innovációs Alapot, a Modernizációs Alapot és a REPowerEU terv Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközét is.

