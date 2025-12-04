Példátlan erőfitogtatás: több tucat hadihajót sorakoztatott fel a keleti nagyhatalom, mindenki feszülten figyel

Bár a Népi Felszabadító Hadsereg (People's Liberation Army - PLA) a hagyományosan mozgalmas gyakorlatszezonban nem jelentett be névvel ellátott, nagyszabású hadgyakorlatot, az aktivitás most látványosan felfutott – állította a Reutersnek nyilatkozó négy forrás, valamint az általuk áttekintett jelentések. Kína és Japán közben diplomáciai válságba sodródott. Takaicsi Szanae japán miniszterelnök múlt hónapban úgy fogalmazott, hogy egy feltételezett kínai támadás Tajvan ellen tokiói katonai választ válthat ki. Pekinget az is felbőszítette, hogy Lai Csing-tö tajvani elnök további 40 milliárd dollárnyi védelmi kiadást jelentett be Kína elrettentésére.
Regionális biztonsági tisztviselők beszámolója szerint a kínai hajók a Sárga-tenger déli részétől a Kelet-kínai-tengeren és a vitatott Dél-kínai-tengeren át egészen a Csendes-óceánig sorakoztak fel. Ezt egy, a térség egyik országától származó hírszerzési jelentés is alátámasztotta; a dokumentumokat a Reuters úgy tekintette át, hogy a forrást nem nevezte meg.
Csütörtök reggelre több mint 90 kínai hajó tevékenykedett a térségben, ami visszaesés a hét eleji, száznál is nagyobb számhoz képest
– áll a dokumentumokban. A műveletek meghaladják a tavaly decemberi tömeges haditengerészeti mozgásokat, amelyek akkor Tajvan éberségi szintjének emelését váltották ki – tették hozzá a források.
Caj Mingjen, Tajvan Nemzetbiztonsági Hivatalának főigazgatója szerint Kína a legaktívabb időszakát éli a hadgyakorlatok terén. Azt mondta, szerda reggelre négy kínai haditengerészeti kötelék működött a Csendes-óceán nyugati részén, és Tajvan figyelemmel kíséri őket. Arra a kérdésre, hogy Kína indíthat-e év végéig új, kifejezetten a szigetre szabott gyakorlatokat, így válaszolt:
A lehető legszélesebben kell számolnunk az ellenféllel, és továbbra is szorosan figyelnünk kell a kapcsolódó tevékenységek bármilyen változását.
Kína védelmi és külügyminisztériuma, valamint a Tajvani Ügyek Hivatala nem reagált a megkeresésekre. A tajvani Elnöki Hivatal szóvivője, Karen Kuo közölte, hogy Tajvan továbbra is szorosan együttműködik nemzetközi partnereivel, hogy elrettentsen minden egyoldalú lépést, amely veszélyeztetheti a regionális stabilitást.
Egy névtelenséget kérő tisztviselő szerint Peking november 14-e után kezdett a szokásosnál több hajót a térségbe vezényelni. Erre azt követően került sor, hogy aznap Peking bekérette Japán nagykövetét Takaicsi megjegyzései miatt.
Ez messze túlmutat Kína nemzetvédelmi szükségletein, és kockázatokat teremt minden fél számára
– mondta a helyzetről tájékozott forrás, hozzátéve, hogy Peking a „példátlan” telepítéssel a regionális fővárosok reakcióit teszteli.
A Japán Önvédelmi Erők nem kommentálták konkrétan a kínai katonai mozgásokat, ugyanakkor közölték: nem látják úgy, hogy november 14. óta „éles” aktivitásnövekedés történt volna. „Ettől függetlenül úgy véljük, hogy a kínai hadsereg a haditengerészeti erő megerősítésével a távolabbi tengeri és légi térségekben végrehajtott műveletekre kívánja javítani képességeit” – áll a közleményükben. Egy forrás szerint a térségben lévő kínai hajók egy része harci repülőgépekkel együtt szimulált támadásokat hajtott végre külföldi hajók ellen, és hozzáférés-megakadályozási műveleteket gyakorolt. Ezek célja, hogy konfliktus esetén megakadályozzák a kívülről érkező erősítések bejutását. Két másik forrás úgy fogalmazott: az országok szorosan nyomon követik a fejleményeket, de eddig nem gondolják, hogy a telepítés jelentős kockázatot hordozna. „Nagy kivonulás” – mondta egyikük. – „De látszólag csak rutingyakorlatok.”
Az első tisztviselő és a hírszerzési jelentések szerint a Tajvan közelében lévő kínai hajók száma nem emelkedett számottevően. Kína legutóbb áprilisban tartott elnevezett hadijátékot Tajvan körül, „Strait Thunder-2025” néven. A tavaly decemberi tömeges haditengerészeti aktivitás idején Peking hivatalosan nem erősítette meg, hogy gyakorlatokat tartott.
Címlapkép forrása: Nicky Loh/Bloomberg via Getty Images
