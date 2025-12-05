  • Megjelenítés
Karácsony előtt fény derülhet Trump fontos döntésére - Ez lesz az elnök legnagyobb külpolitikai dobása?
Trump még karácsony előtt bejelenti a gázai békefolyamat második fázisát és az enklávé új irányítási struktúráját. A törékeny tűzszünet fenntartása az elnök eddigi legnagyobb külpolitikai eredménye lehet - közölte az Axios.

A tűzszünet október 11-i életbe lépése óta 366 palesztin vesztette életét izraeli csapásokban, de a Hamász támadásai is több izraeli katonát öltek meg. Az első fázis kulcsfontosságú eleme, a túszok szabadon bocsátása, majdnem befejeződött, csupán egy elhunyt túsz maradványainak visszaszolgáltatása van hátra.

Amerikai nyomásra Izrael beleegyezett a rafahi átkelő megnyitásába, lehetővé téve a palesztinok számára, hogy elhagyják Gázát Egyiptom felé. Netanjahu izraeli miniszterelnök várhatóan a hónap vége előtt találkozik Trumppal az Egyesült Államokban a gázai megállapodás következő szakaszának megvitatására.

A megállapodás második fázisa magában foglalja Izrael kivonulását Gáza további területeiről, egy nemzetközi stabilizációs erő (ISF) telepítését,

valamint egy új kormányzati struktúra létrehozását, beleértve a Trump vezette Béketanácsot.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa nemrég felhatalmazást adott mind az ISF-re, mind a tanácsra.

Az új kormányzati struktúra csúcsán a Trump vezette Béketanács áll majd, amelyben körülbelül 10 arab és nyugati ország vezetője kap helyet. Ez alatt egy nemzetközi végrehajtó testület működik majd, amelynek tagja lesz Tony Blair volt brit miniszterelnök (akinek kinevezéséből az Iraki háborúban játszott szerepe miatt elég nagy botrány lett), valamint Trump tanácsadói, Jared Kushner és Steve Witkoff.

A végrehajtó testület alatt egy palesztin technokrata kormány fog működni, amely 12-15 olyan palesztint foglal magában, akik vezetési és üzleti tapasztalattal rendelkeznek, és nem kötődnek a Hamászhoz, a Fatahhoz vagy más palesztin párthoz. Az Egyesült Államok a végső szakaszban jár a technokrata kormány összetételével kapcsolatos konszenzus elérésében Izraellel, a Palesztin Hatósággal és a régió országaival.

Eközben olyan országok, mint Indonézia, Azerbajdzsán, Egyiptom és Törökország hajlandók csapatokat biztosítani a nemzetközi stabilizációs erőhöz. Az erő a Gáza jelenleg izraeli katonai ellenőrzés alatt álló részén települ majd, ami lehetővé teszi Izrael további kivonulását ezekről a területekről. Jeruzsálem ugyanakkor nem igazán örül annak, hogy a vele ellenséges hangnemet megütő regionális rivális Ankara is csapatokat küldene a térségbe.

A háttérben az Egyesült Államok, Katar, Egyiptom és Törökország tárgyal a Hamásszal egy olyan megállapodásról, amely szerint a csoport visszalépne Gáza kormányzásától és megkezdené a leszerelés folyamatát. A javaslat szerint a Hamász először nehézfegyvereit tenné le, majd megkezdené könnyűfegyverei leszerelését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

