Az ukrán hírszerzés vezetője szerint a katonai csapások nagyobb kárt okoznak Oroszországnak, mint a nyugati szankciók

Amikor azt mondjuk, hogy az orosz olajfinomító-ipar 18, 20 vagy akár 21 százaléka sérült, ez nem teljesen pontos megfogalmazás. Helyesebben a benzin kategóriájú olajfeldolgozásról beszélünk, ahol valóban több mint 20 százalékos veszteséget okoztunk Oroszországnak. Ez rendkívül fájdalmas az ország pénzügyi helyzetét tekintve, hiszen ez az egész kapacitás egyötödét jelenti
- idézte az UNIAN ukrán hírügynökség a hírszerző tisztet.
Budanov hangsúlyozta, hogy az ukrán csapások a benzinágazat ellen hatással vannak az orosz társadalomra, az orosz állam pénzügyi-gazdasági helyzetére, a további költségvetési tervezés képességére és más hasonló területekre is.
A háború menetére viszont ez, sajnos, különösebben nem tud hatni. Először is azért, mert a haditechnika főként dízelüzemű. Másodszor pedig Oroszország olyan ország, ahol az emberek akár gyalog járnak és száraz kenyeret esznek, de a hadsereg mindent meg fog kapni, amire szüksége van
- mutatott rá a hírszerzés főnöke.
Az ukrán vezérkar szombaton jelentette, hogy az éjjel az ukrán erők csapást mértek Oroszország rjazanyi olajfinomítójára, aminek következtében megrongálódott az alacsony hőmérsékletű izomerizációs egység.
Az üzem tervezett kapacitása évi 17,1 millió tonna kőolaj, Oroszország legnagyobb olajfeldolgozó vállalatai közé tartozik. Többféle benzint, repülőgép-üzemanyagot, dízelt és más termékeket állít elő. Részt vesz az orosz megszálló erők hadseregének ellátásában
- írta közleményében a vezérkar.
Címlapkép forrása: Portfolio
