Európai vezetők az amerikai békeközvetítésről tárgyalnak hétfőn az ukrán elnökkel
MTI
Jövő hétfőn Londonban találkozik Emmanuel Macron francia és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Keir Starmer brit miniszterelnökkel és Friedrich Merz német kancellárral, a megbeszélés témája Washingtonnak az ukrajnai háború lezárását célzó közvetítői tevékenysége lesz - jelentette be a francia államfő szombaton.

Ukrajna számíthat feltétel nélküli támogatásunkra

- szögezte le Macron az X-en.

A francia elnök hangsúlyozta, hogy "továbbra is nyomást kell gyakorolni Oroszországra, hogy rákényszerüljön a békére", szerinte ugyanis Moszkva "nem keresi a békét".

Bejegyzésében egyúttal "a lehető legnagyobb határozottsággal" elítélte az éjszakai orosz támadásokat Ukrajna ellen, különösen az energetikai infrastruktúra és a közlekedési hálózatok elleni csapásokat.

Macron ismételten hangsúlyozta: a cél az, hogy Ukrajna megfelelő biztonsági garanciákat kapjon, "amelyek nélkül nem lesz erős és tartós a béke, hiszen ami Ukrajnát veszélyezteti, az egész Európa biztonságát is érinti".

Macron - aki hétfőn négyszemközt tárgyalt Zelenszkijjel Párizsban - megismételte azt az álláspontját, hogy Donald Trump amerikai elnök békejavaslata csak úgy valósulhat meg, ha az európaiak is részt vesznek a tárgyalásokon, és "az utolsó szót Ukrajna mondja ki".

