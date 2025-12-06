Európai vezetők az amerikai békeközvetítésről tárgyalnak hétfőn az ukrán elnökkel

Ukrajna számíthat feltétel nélküli támogatásunkra
- szögezte le Macron az X-en.
A francia elnök hangsúlyozta, hogy "továbbra is nyomást kell gyakorolni Oroszországra, hogy rákényszerüljön a békére", szerinte ugyanis Moszkva "nem keresi a békét".
Bejegyzésében egyúttal "a lehető legnagyobb határozottsággal" elítélte az éjszakai orosz támadásokat Ukrajna ellen, különösen az energetikai infrastruktúra és a közlekedési hálózatok elleni csapásokat.
Macron ismételten hangsúlyozta: a cél az, hogy Ukrajna megfelelő biztonsági garanciákat kapjon, "amelyek nélkül nem lesz erős és tartós a béke, hiszen ami Ukrajnát veszélyezteti, az egész Európa biztonságát is érinti".
Macron - aki hétfőn négyszemközt tárgyalt Zelenszkijjel Párizsban - megismételte azt az álláspontját, hogy Donald Trump amerikai elnök békejavaslata csak úgy valósulhat meg, ha az európaiak is részt vesznek a tárgyalásokon, és "az utolsó szót Ukrajna mondja ki".
Címlapkép forrása: EU
