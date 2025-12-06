Ezeket a fegyvereket látod minden filmben és játékban, de az igazság megdöbbentő

A hollywoodi akciófilmek és a videojátékok egészen kiváló reklámfelületek, nincs ez másképp akkor sem, ha kézifegyverekről van szó. Egy Kalasnyikovot, vagy egy M16-os gépkarabélyt ránézésre már lassan mindenki felismer, de ezek évtizedes múltra visszatekintő, a világ majd minden régiójában előkerülő, sokat bizonyított eszközök. Velük szemben viszont ott van rengeteg olyan fegyver is, amit a képernyők előtt ülve ugyanúgy azonnal kiszúrunk: azt hinnénk, az igazi elit kommandósok csodafegyvereit látjuk, pedig a valóságban néha még a prototípus fázisán sem igazán jutottak túl. Ezekből a médiában felülreprezentált fegyverekből szedtük most össze párat.

Akkor, amikor egy hollywoodi produkció, vagy egy bejáratott videojátékos cím fegyvereket keres, gyakran nem a funkcionalitás, vagy a realitás talaján mozognak: bőven elég, ha az adott eszköz menőn néz ki a képernyőn. A Terminator forgócsövű minigunja stúdiós kellék, az Alien filmekben megjelenő M41A Pulse Rifle egy amerikai Thompson géppisztoly „sci-fisített” verziója, a Star Warsban pedig majd minden lőfegyver valamilyen első, vagy második világháborús fegyver enyhén átalakított variánsa. De vannak olyan kötelező filmes és gémer fegyverek, amelyek valóban léteznek, csak nem olyan népszerűek, vagy nem arra lettek kitalálva, mint azt gondolnánk.

A kötelező filmes kellék: Desert Eagle

A lista első fegyverén valószínűleg senki nem lepődik meg: a ’80-as évek blockbuster akciófilmjei, illetve a magukra valamit adó videójátékok arzenáljának nagyjából kötelező eleme a minimum krómozott, de gyakran aranyozott kézi ágyú, az amerikai Magnum Research és az izraeli IMI által fejlesztett Desert Eagle. Ezen annyira nem is lehet csodálkozni, hiszen az üresen nagyjából két kilós mordály vitathatatlanul nagyon menőn néz ki. A gond csak az, hogy ép elméjű fegyveres alakulat biztos nem rendszeresítené soha.

A Desert Eagle eredeti célközönsége egy meglehetősen szűk közösség volt:

A fegyver lényege nagyjából az, hogy az eredetileg revolverekben használt, brutális energiákkal működő lőszerek köré tervezzenek egy öntöltő pisztolyt,

amelyet nagy kaliberű sportlövészek, illetve pisztollyal nagyvadakra vadászó emberek használhatnak. A nagy tömeg, a kegyetlen visszarúgás, az alacsony tárkapacitás (a legnépszerűbb, .50 Action Express lőszer esetén hét lőszer), valamint a fegyver borsos ára lényegében kizárja azt, hogy bármilyen fegyveres erőnél alkalmazható legyen a pisztoly, nem csoda hát, hogy sem katonai, sem rendvédelmi alakulatok nem adtak le komoly rendelést rá, bár a legendák szerint a lengyel és a portugál különleges alakulatok kipróbálták őket.

Műszaki szempontból hiába remek konstrukció, nincs a világon olyan fegyveres alakulat, akinek szüksége lenne egy ilyen tűzerejű pisztolyra, még akkor sem, ha menő krómborítást kap. Forrás: DeepThunder via Wikimedia Commons

Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a „Deagle” népszerűtlen lenne, éppen ellenkezőleg: a filmes és videojátékos felülreprezentáltságnak hála kifejezetten jól fogynak a kéziágyúk, amik egyébként megbízható, pontos fegyverek hírében állnak. A Desert Eagle olyan jó reklámnak számít, hogy a szintén IMI (azóta IWI) által fejlesztett, vagy két tucat országban szolgálatban álló, jóval konvencionálisabb kaliberekre tervezett Jericho 941-es öntöltő pisztolyt is „Baby Eagle” néven szokták reklámozni, függetlenül attól, hogy a gyártón, illetve a fegyver küllemén kívül semmi köze nincs a Desert Eagle-höz.

A Sci-Fi szuperfegyver, ami még csak sorozatgyártásra sem került: Pancor Jackhammer

Valljuk be: ha valamilyen fegyver megjelent a ’80-as, vagy ’90-es években Arnold Schwarzenegger kezében, az iránt egészen biztosan megugrott a kereslet. Az 1990-es Az Emlékmás debütje után a fegyverrajongók jó eséllyel elcsodálkoztak azon, hogy a világon sehol nem találják meg a futurisztikus fegyvert. Ennek két oka is volt: egyfelől a filmes kellékeket az Armsel gyár Striker (becenevén utcaseprő) sörétes puskájából alakították át, másfelől

a mintául szolgáló Jackhammer nem is igazán létezett.

John A. Anderson, vietnámi háborús veterán a ’80-as évek első felében tervezte meg a forgótáras, sorozatlövésre is alkalmas sörétes puskát, gyártására pedig létrehozta a Pancor vállalatot. A hatalmas, majd nyolc kilós fegyverből számtalan fa-műanyag makett, illetve három működőképe prototípus készült, amelyekkel Anderson elkezdet házalni az amerikai védelmi minisztériumnál. A Pentagon le is tesztelte a Jackhammert, tönkretéve két prototípust, de nem rendeltek belőle. További gondot okozott, hogy a ’80-as évek Amerikájában modern gyártású sorozatlövő fegyvert nem lehetett a civil piacon értékesíteni, a rendőrségnek egyáltalán nem volt szüksége egy ilyen tűzerőt képviselő fegyverre, más államok pedig egyáltalán nem akarták megfinanszírozni a sorozatgyártást. A projekt csúfosan elbukott.

A Jackhammer szabadalmi rajza. A prototípus nehezebb volt, mint egy géppuska, ráadásul sosem jutott el odáig, hogy a nyolc lőszeres forgótárat a fegyver szétszerelése nélkül ki lehessen szerelni. Forrás: Wikimedia Commons

A Jackhammer esete egyébként egyáltalán nem egyedi: a sorozatlövésre is képes sörétes puskák elég speciális rendeltetésű fegyverek, nagyok, nehezek, ormótlanok, rendvédelmi feladatra nem alkalmasak, a civil piacon pedig a világ majd minden országában illegálisak. A Jackhammer azóta a videojátékokban él tovább, a fa maketteket, illetve az utolsó megmaradt prototípust pedig filmes kellékként adják bérbe.

A dinóvadász szuperfegyver: Franchi SPAS-12

Legendás jelenet: Robert Muldoon, a Jurassic Park macsó parkőre éppen velociraptorokra vadászik a dzsungelben, feszülten vár, kezében egy nagyon menőn kinéző fegyverrel, majd elengedi az őt oldalról meglepő dinoszaurusz irányába a film egyik legikonikusabb mondatát:

Okos kislány.

A parkőr kezében feltűnő, olasz gyártmányú SPAS-12-es természetesen nem azért került gyártásba, hogy dinókra lövöldözzünk velük, az ötlet ennél sokkal zseniálisabb: adott az a tény, hogy harci helyzetben egy öntöltő sörétes fegyver előnyben van az előágyszánas ismétlő kollégáihoz képest, hiszen nagyobb a tűzgyorsasága. Ugyanakkor az is igaz, hogy az öntöltő sörétesek a rendőrség által használt nem halálos gumi és babzsáklövedékek kilövésére nem igazán alkalmas, hiszen ezek a lőszerek nem generálnak elég energiát a fegyver csőre töltéséhez.

Katonai/rendészeti és civil Franchi SPAS-12-es sörétes puskák. A civil verzió rövidebb, hat lőszeres tárat és fix tusát kapott. A katonai/rendőri verzió tustalpából kiálló kampó oldalra fordítva kartámaszként szolgál, így a kezelő egyik keze szabadon marad. Az előagy íves részén található gombbal lehet váltani a tüzelési módok között. Forrás: Wikimedia Commons

A Frachi gyár azzal oldotta meg a problémát, hogy a SPAS-12-est alkalmassá tette mind a két üzemmódra. A fegyver előágyán található gombbal át lehet kapcsolni öntöltő vagy ismétlő üzemmódba, így a nem halálos lőszerek kilövésére is alkalmas, miközben megtartja a nagyobb tűzgyorsaság erényeit is. Az ötlet papíron jó volt, de a gyakorlatban csúnya bukta lett belőle: a világ rendvédelmi erői megmaradtak a jól bevált előágyszánas ismétlőfegyvereknél, a katonaságok pedig – már ha igényt tartottak öntöltő sörétes puskákra – a SPAS-12-esnél jóval egyszerűbb konstrukciójú, megbízhatóbb, ráadásul könnyebb fegyvert rendszeresítettek. Kinézete miatt a fegyver filmek és videojátékok tucatjában jelenik meg, de a sorozatgyártását az ezredfordulón beszüntették.

Amikor egyetlen videojáték tesz híressé: Magpul ACR

2009-ben a Call of Duty videojáték széria aktuális iterációja, a Modern Warfare 2 hatalmasat futott. A szériában, ami elég sokáig igyekezett valóságban is létező fegyvereket a játékos kezébe adni,

szokatlan gyakorisággal tűnt fel egy gépkarabély, ami abban a pillanatban még nem is volt elérhető a piacon: ez volt a Magpul által fejlesztett Adaptive Combat Rifle, azaz az ACR.

Az ACR a kor legtöbb nyugati gépkarabélyához hasonlóan azért született meg, hogy lecserélje az amerikai fegyveres erőknél évtizedek óta szolgálatban álló M16-os és M4-es gépkarabélyokat. Ennek érdekében a Bushmaster összeszedte a piacon fellelhető karabélyok legjobb tulajdonságait, majd egy moduláris fegyverben egységesítette azokat. A katonai célra szánt verzió gyártási jogát a Remington kapta meg, a sorozatlövésre nem alkalmas civil variánst pedig a Bushmaster.

A háború kirobbanása után az ukrán fegyveres erők kis számban kaptak a lengyelektől néhány ACR-t, de a harctéri teljesítményről nem áll rendelkezésre beszámoló. Forrás: Mil.gov.ua via Wikimedia Commons

A fegyverek sorozatgyártása 2010-ben indult el, egy évvel azt követően, hogy az ACR-ek prominensen szerepeltek a fentebb már említett Call of Duty epizódban. Az, hogy ez mégis hogyan fordulhatott elő, csak két évvel ezelőtt derült ki:

a játékot gondozó Activision, és a katonai verziót gyártó Remington lényegében reklámszerződést kötött, bár mindkét vállalat esküszik rá, hogy anyagi vonzata nem volt az ACR látványos felülreprezentáltságának.

Bár az ACR alapvetően jó konstrukció volt, az M16/M4 leváltására kiírt tendert nem nyerte meg. Ezen egyébként nem kell különösebben csodálkozni, egyik versenytárs sem nyert, maradt a néhány szempontból szerényebb teljesítményt nyújtó, de bevált, és olcsóbb M16/M4 az amerikai katonák fő fegyvere. A civil piacra szánt verzióval ráadásul komoly gondok adódtak: egyfelől az eredetileg beharangozott 1500 dolláros kiskereskedelmi ár duplájáért lehetett megvenni őket, másfelől bő fél évvel a piacra kerülés után a Bushmaster tömegesen kezdte el visszahívni a fegyvereket, mivel kiderült, hogy néha bizony „elszaladnak”, és sorozatot lőnek. A katonai verzió sem volt sokkal szerencsésebb: egyedül a lengyel különleges alakulatok vásároltak belőle. Az ACR hiába volt ötlet szintjén remek fegyver, ahhoz egyszerűen túl sokba került, hogy a reguláris haderőket velük szereljék fel, annyival pedig nem tudott többet a szintén „M4 gyilkos” vetélytársainál, például az FN SCAR-nál, vagy a HK-416-nál, hogy kiüsse őket a nyeregből.

Címlapkép forrása: Ricky Carioti/The Washington Post via Getty Images