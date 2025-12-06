Harmincnál több országot érinthet Trump új bevándorlási tilalma

Az új korlátozás a republikánus kormányzat júniusban bejelentett intézkedésére épül.

Akkor tizenkét ország állampolgárait teljesen eltiltották, hét további ország polgárait pedig korlátozták az Egyesült Államokba való beutazástól.

Noem a Fox News csatornának adott csütörtök esti interjújában nem közölt részleteket arról, mely államokat érintheti az új lista, mondván: Donald Trump elnök még mérlegeli a döntést.

Nem mondok pontos számot, de harmincnál több lesz. Az elnök folyamatosan értékeli az országokat

– fogalmazott Noem. Hozzátette:

Ha egy országban nincs stabil kormányzat, ha nem tudják megmondani nekünk, kik azok az emberek, és nem segítenek az átvilágításukban, miért engednénk be onnan bárkit az Egyesült Államokba?

A Nemzeti Gárda-tagok elleni, hálaadás hetében elkövetett támadás óta a bevándorlási szigorítások gyors egymásutánban követik egymást. Rahmanullah Lakanwal, aki az amerikai csapatkivonás után érkezett Afganisztánból, első fokú gyilkosság vádjával néz szembe, miután az egyik áldozat, Sarah Beckstrom őrvezető belehalt a november 26-i lövöldözésben szerzett sérüléseibe. A másik áldozat, Andrew Wolfe törzsőrmester továbbra is kritikus állapotban van. Lakanwal ártatlannak vallotta magát.

A Trump-kormányzat szerint a történtek rávilágítanak arra, hogy szigorúbb átvilágításra van szükség. Kritikusai viszont úgy vélik, az adminisztráció olyan embereket traumatizál, akik már korábban is átmentek alapos ellenőrzésen, és az új intézkedések kollektív büntetésnek minősülnek.

Alig több mint egy hét alatt a kormányzat felfüggesztette a menedékjogi döntéseket, leállította a tizenkilenc érintett országból érkezők bevándorlási ügyeinek feldolgozását, és befagyasztotta az amerikai háborús erőfeszítéseket segítő afgánok vízumkiadását. Csütörtökön azt is bejelentették, hogy csökkentik a menekültek és menedékkérők munkavállalási engedélyeinek érvényességi idejét, így azokat jóval gyakrabban kell majd megújítani.

