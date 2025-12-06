Kiderült, milyen titkos fegyverrel látták el az ukrán vadászgépeket - Komoly veszélyt jelentenek Oroszország legveszélyesebb eszközeire

A képen két LAU-131/A indítókonténer látható, amelyek egyenként hét darab 70 milliméteres rakéta hordozására alkalmasak. A Militarnyi portál szerint a gép jobb oldali légbeömlője alá függesztett célzókonténer pedig nagy valószínűséggel egy Sniper XP típusú egység.

Ezek az eszközök nélkülözhetetlenek az APKWS II rakéták alkalmazásához. A rendszer

az egyik legolcsóbb és leghatékonyabb megoldásnak bizonyult drónok megsemmisítésére,

használatukkal elkerülhető a hagyományos levegő-levegő rakéták jelentette magas költség.

A Lockheed Martin által gyártott Sniper célzóegységek képesek a célok felderítésére, azonosítására és automatikus követésére. Emellett lézeres célmegjelölést és precíziós irányítást biztosítanak különféle lőszertípusokhoz.

Képességeik lehetővé teszik légi és földi célpontok – köztük drónok – elleni csapások végrehajtását és felderítő feladatok ellátását is.

Több európai ország is üzemeltet Sniper XP podokat, akik ezeket katonai segítségként átadhatták Ukrajnának – Norvégia, Dánia és Hollandia egyaránt rendelkezik ilyen eszközökkel.

Az integráció az amerikai tapasztalatokat tükrözi. Az idei év során amerikai F–16-osokat is megfigyeltek hasonló APKWS II konfigurációval, amint húszi drónok elfogását hajtották végre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images