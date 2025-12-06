Kiszabadult a szélsőjobboldali szellem a palackból: Európában jól ismert üzenetekkel erősödik a „japán Trump”

Az utóbbi évek alaposan átrajzolták Japán politikai életének valóságát. Az elmúlt 70 évben szinte folyamatosan kormányzó jobboldali Liberális Demokrata Párt (LDP) történelmi válságát éli, közben új formációk emelkednek fel. A helyzet 2025 novemberében forró lett Tokióban, amikor a kormányfő kijelentette, hogy a szigetország beavatkozna katonailag, amennyiben Kína megtámadná Tajvant. A mondatok súlyos feszültséghez vezettek, ám ennél is érdekesebb, hogy a miképpen hatott a szigetországban már egyébként is erősödő japán nacionalizmusra. Ennek legfőbb képviselője már okozott meglepetést választások során, ráadásul olyan politikai trendek törtek be az ország mindennapjaiba, amelyek máshol már jól ismertek lehetnek.

Az új párt felemelkedése

Jelenleg az egész világ arra figyel, hogy meddig fajulhat el a nézeteltérés Tokió és Peking között, a felek egyre határozottabb lépésekkel jelzik, hogy egyelőre nem terveznek visszakozni a vitában. Az egész abból indult ki, hogy Takaicsi Szanae japán miniszterelnök kijelentette, hogy országa kénytelen lenne katonailag is beavatkozni, amennyiben Kína katonai támadást indítana Tajvan elfoglalására. A mondatok határozott válaszreakciót eredményeztek a keleti nagyhatalomtól, a felek között egyre fokozódik a feszültség. Az egyik legsúlyosabb „járadékos hozam”, hogy mindkét országban felerősödtek a xenofób, kirekesztő hangok, melyekben a másik ország állampolgárait vádolják, erre a lakosság jelentős része fogékonynak mutatkozik. A helyzetet jól prezentálja, hogy a friss japán kormány támogatottsága gyorsan 69,9 százalékra emelkedett a közvélemény-kutatások alapján, ezek alapján erősödik a nemzeti szellem az országban.

Ugyanakkor a japán nacionalizmus erősödése egyáltalán nem új jelenség a szigetországban, az elmúlt években egyre hangosabban jelentek meg a hagyományos, európai stílusra emlékeztető szélsőséges hangok a politikában.

Az utóbbi két választás egyik leglátványosabb jelenségét a Szanszeitó (angolul Do It Yourself, vagyis „Csináld magad!” párt) felemelkedése jelentette. A politikai formációt 2020-ban hozta létre a korábban a Japán Önvédelmi Erők tartalékos katonájaként is szolgáló Kamija Szóhei, aki 2007-ben lépett be a politikai életbe, miután jogi doktorátust szerzett. Egy rövid időn keresztül a kormányzó LDP kötelékében, később függetlenként politizált, inkább kevesebb, mint több sikerrel. 2019-ben aztán az online térben elindította saját mozgalmát, méghozzá egy közismert konzervatív YouTuberrel, Kazuyával és Vatasze Júja politikai elemzővel. Egy évvel később elérkezettnek látták az időt, hogy hivatalosan is megjelenjenek a politikai színtéren, ezért bejegyeztették a Szanszeitót, Kamija főtitkár lett. Ebben a korszakban a Covid-19-el kapcsolatban terjesztett összeesküvés-elméletek táptalajra találtak az online médiafelületeken.

Először a 2022-es képviselőházi választásokon indultak el, mint „antiglobalista” párt, már ekkor felfigyeltek a pártra a nemzetközi médiában, különösen a vezetőjére. A kitüntetett érdeklődés annak volt köszönhető, hogy a kampány során Japánban szokatlanul kemény antiszemita hangok jelentek meg, egész pontosan úgy fogalmazott a titkár, hogy „nem adja el Japánt a zsidó tőkének”. Ezek a szavak komoly visszhangot keltettek, sokan elítélték a jelöltet, de nem törte meg Kamija karrierjét.

A szélsőséges üzeneteit később publikációkban is megjelentette, ezekben a koronavírussal kapcsolatban meghozott szigorú intézkedéseket is élesen kritizálta, de ezzel is elősorban a „hatalmasok” profitálnak. Később pontosította, hogy a kifejezés alatt valójában a „zsidó multinacionális vállalatokat” értette. Ezt a retorikát a teljes párt átvette, és a többi politikusuk is szélsőséges üzeneteket kezdett terjeszteni. Macuda Manabu pártelnök például a Covid-19 elleni vakcinákat nevezte „gyilkos fegyvernek”. A Szanszeitó élesen kiáll a melegjogok ellen, valamint hangos kritikusa a bevándorlásnak.

A már jól ismert minta

A japán nacionalizmus radikális szárnyát képviselő párt már elkezdte kiépíteni a nemzetközi összeköttetéseit is, így az alapító Kamija kiemelte, hogy az amerikai Republikánus Párt konzervatív frakciójához vannak közel. Ezen felül felvették a kapcsolatot már a németországi Alternative für Deutschland (AfD), a franciaországi Nemzeti Tömörülés (RN), valamint az angol Reform UK párttal. Ezekben közös, hogy mindegyik radikális jobboldali populista politikát folytat. A párt legfontosabb embere ugyanakkor

egyetlen személyt nevezett meg, mint kifejezett példaképet: Donald Trump amerikai elnököt.

Szerinte tőle vette át a nyelvezetet és a témákat is, sőt, egészen addig ment, hogy önmagát a „japán Trumpnak” nevezte. A jelszavakban ez az erős hatás meg is nyilvánul, ugyanis a „globális elit összeesküvése” ellen a „Japán az első” politikát ajánlja az országnak.

Ugyanakkor kevésbé „előnyös” külföldi kapcsolatokat is fel véltek fedezni, ugyanis 2025 júliusában az egyik jelölt az orosz Szputnyik News csatornán szerepelt egy interjúban. A pártvezetés az érintette lemondásra szólította fel és tagadta az összeköttetést Moszkvával. Ugyanakkor továbbra sem sikerült minden kétséget kizáróan eloszlatni a japán radikálisoknak a gyanút, kifejezetten amiatt, mert megengedően Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrajnai inváziójával kapcsolatban, szerintük ugyanis „Oroszország nem tehető teljes mértékben felelőssé az ukrajnai háborúért”.

OSAKA is protesting to reclaim itself from foreigners:1. End Foreign Welfare: Osaka has the highest payout rates in Japan. The Supreme Court ruled it isn't a right for foreigners. Stop using our taxes to subsidize the rest of the world!2. No https://t.co/KXziDoCa2z — Kumashun (@isfjcutebear) November 30, 2025

A párt számos témakörben megnyilvánult, több üzenet ismerős lehet már az európai szélsőjobboldali pártoktól:

Támogatják, hogy az ország költsön többet a védelemre. Ugyanakkor hiába a nagy Trump-barátság, azt határozottan ellenzik, hogy az Egyesült Államok katonái továbbra is Japánban állomásozzanak. Korábban azt is felvetették, hogy Tokiónak nukleáris fegyverekre lenne szüksége.

Japán a demográfiai problémák elhárítása érdekében lassan elkezdett a külföldi munkavállalók felé nyitni, ám ezt a szélsőjobboldali párt tagjai határozottan ellenzik. 2025-ben nagyjából a lakosság 3 százaléka bevándorló (3,8 millió fő), ám a Szanszeitó szerint már ez az alacsony arány is agyon káros hatásokkal jár a társadalomra nézve. Szerintük a külföldiek kivételezett bánásmódban részesülnek, ez pedig a kultúra átalakulásához vezethet. Az „idegenek" földvásárlásai különösen fontos téma, kifejezetten a kínaiakat vádolják azzal, hogy a föld- és vízkészletet birtokolják. A párt ezen felül azzal is támadja az országba érkezőket, hogy miattuk emelkedik a bűnözés. Egyébként nemcsak az állandó letelepedőkkel, hanem a turistákkal is problémájuk van.

A gazdaságban támogatják az „Abenomics" néven elhíresült programot, ám természetesen néhány változtatást végrehajtanának. Az egyik ilyen, hogy a globalista elemeket csökkentenék, megvágnák az adókat (elsősorban a fogyasztásra vonatkozókat), a költségvetés hiányát pedig kriptovalutákkal oldanák meg. A mezőgazdasági termesztésből kiirtanák a búzát, mivel szerintük a kenyér fogyasztása káros a japánokra, szerintük ezt a második világháború után vitte be az országba a „nemzetközi pénzügyi tőke". Ez a gondolat egyébként szorosan kapcsolódik azzal, hogy Japánban az élelmiszerek tekintetében az egyik legalacsonyabb az önellátási arány az OECD országok közül, mindössze 38 százalékos. A klímaváltozás megállítására vonatkozó célokat sem vennék figyelembe.

Szociális szempontból a gyermekgondozási támogatások növelését emelték ki. Ellenzik a nemek közti egyenlőséget támogató politikákat, mivel szerintük mindez akadályozza a születések számának emelését. Emiatt sok támadást kapott a párt, ezért később a titkár igyekezte azzal csitítani a kritikusokat, hogy nem célja a diszkrimináció népszerűsítése. Úgy gondolják, hogy az ország demográfiai problémáira a megoldást a mesterséges intelligencia és a robotika jelenti, amelyet hatékonyan tudnának használni a „külföldi munkavállalók helyett", valamint az idősgondozás és a mezőgazdaság területén.

A felsorolt pontokon túl más kijelentéseket is tettek, például újraírnák a teljes alkotmányt, vagy a Japán történelmi szerepéről is szeretnek hangsúlyosa nacionalista gondolatokat megosztani. A párt az elsődleges kampányolási platformnak a közösségi médiás felületeket használja, ez szintén jól ismert jelenség Európában. Az egyre nagyobb ismertséget kihasználva 2025-ben a Szanszeitó ismét elindult a választáson. Ekkor újra az antiglobalista hangok domináltak a kampányban:

A globalizmus idején a multinacionális vállalatok a saját céljaik érdekében megváltoztatták Japán politikáját. Ha nem tudunk ellenállni ennek a külföldi nyomásnak, Japán gyarmattá válik!

– hangoztatta Kamija a beszédében, ami aztán szélsebesen terjedt el az interneten.

Az üzenetek egyre nagyobb befogadásra találnak az idősebb korosztályok körében, kifejezetten a férfiaknál. Hogy mennyire, azt a választási eredmények is bizonyították. A 2025 nyarán tartott felsőházi választásokon a választókerületekben 15,66 százalékot, míg a pártlistán 12,55 százalékot szedtek össze a szélsőjobboldaliak, ezzel az egyik legerősebb japán párttá léptek elő, 14 új helyet nyertek el a Tanácsosok Házában. Az előrelépés szemmel látható, főleg a kormányzó LDP kárára. Itt érdemes megjegyezni, hogy egy másik jobboldali populista párt ért még el hasonlóan kiugró növekedést, ám a Népért Demokratikus Párt nem fogalmaz meg szélsőjobboldali üzeneteket.

A Sanseito newcomer won one of the 40 seats in the Katsushika Ward assembly and was also the candidate who received the most voteshttps://t.co/19DkzKNcun https://t.co/19DkzKNcun — The Japan News (@The_Japan_News) November 11, 2025

A nagy vita másik oldalról

A japán nacionalista hangok megerősödéséhez alaposan hozzájárult, hogy a kormányzó jobboldali LDP hosszú évtizedek óta

képtelen felülkerekedni az ország legsúlyosabb problémáin: népességfogyás, gazdasági stagnálás, vagy épp technológiai lemaradás.

Az elmúlt évek jellemző példája erre a már említett „Abenomics”, amely a gazdaság élénkítésével igyekezte kirángatni a gazdaságot az egy helyben toporzékolásból, ennek néhány intézkedése hozott is eredményeket. A globális trendek miatt ez ugyanakkor már kevésnek bizonyult, mivel a szomszédos Dél-Korea közben gyorsan zárkózik fel a regionális hatalmi pozícióba, Kína pedig kiterjeszti a befolyását a teljes indo-csendes-óceáni térségben. Ebben a helyzetben Tokiónak az eddigi, kizárólag önvédelemre koncentráló, visszafogott védelmi politikáját fel kellett adnia, és újra a fegyverkezés felé fordulnia, ami jelentős terhet rótt a költségvetésre.

Infographic chart showing international arrivals in Japan in 2025, January to September, by their origins. Full story: https://t.co/cdmb8sI1T7 Graphic: AFP. pic.twitter.com/xg5c3ZcB98 https://t.co/cdmb8sI1T7 — Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) November 30, 2025

A sok nehezítő körülményt az LDP körül kialakult botrányok tetézték, ezt pedig a fiatalos platformokon, populista üzenetekkel kampányoló Szanszeitó főleg a konzervatív nézeteket valló fiatalok körében aratott sikert. Ezzel éppen a kormánypárttól szipkázta el a szavazókat. Sokan azt vették zokon, hogy a prominens politikusok túlzottan globalisták, alig maradt bennük a japán nacionalista gondolatból, vagy éppen a Kínával szembeni határozottságból. Ehhez járult még hozzá a határozott elitellenesség, melyet az egyre gyakoribbá váló kormányváltások csak tetéztek.

Érdekesség, hogy Takaicsi Szanae miniszterelnök éppen a Kína elleni kakaskodással indítja a kormányfői karrierjét. Ez ugyanis áttételesen még jól is jöhet neki, ugyanis a régóta politikai válsággal küszködő országban stabil támogatást eredményezhet a harcos retorika segíthet az LDP-nek visszacsábítani a radikálisabb irányba elmozduló fiatalabb korosztályt (érdekesség, hogy a szélsőjobboldaliak a parlamentben nem ezzel a témával foglalkoztak, amikor volt lehetőségük kérdezi a kormányfőt). Ez ugyanakkor veszélyes játszma is lehet, mivel Donald Trump eddig látványosan próbálja magát kivonni az ügyből, sőt, inkább úgy érzékelhető, hogy

sokkal inkább Pekingnek kedvező pozíciót vesz fel, mivel éppen a szövetségesét intette nyugalomra.

A másik oldalról pedig ott vannak azok a megkerülhetetlen szempontok, hogy Kína mára Japán legfontosabb kereskedelmi partnerévé vált éppen ezért a jelen gazdasági helyzetben a szigetország sokat kockáztat ezzel a politikával. Az elmúlt időszakban ugyanakkor Peking látványosan átvette a kezdeményezést, vélhetően ebben szerepet játszik az Egyesült Államok passzivitása is, míg Tokió inkább visszafogottan reagált a sorozatban érkező fenyegetésekre. A harmadik veszélyt az jelentheti, hogy a nacionalista jelszavak átmeneti népszerűséget hozhatnak, akár a Szanszeitó tábora is elkezdhet olvadni, ám hosszú távon ez egyáltalán nem biztos, hogy elegendő lesz.

Persze, azt továbbra sem tudni, hogy a „japán Vaslady” pontosan milyen indíttatásból tette a kijelentését Tajvannal kapcsolatban, lehet, hogy valójában egy ki nem kényszerített politikai hibát vétett, most pedig igyekszik kihozni a legjobbat a helyzetből. Létezik olyan felvetés is, amely szerint azt szeretné elérni, hogy Washington és Peking ne kerüljön túl közel egymáshoz, ezzel lényegében a „partvonalra állítva” Tokiót. Ugyanakkor ott van az a szempont is, hogy Takaicsi korábban már azzal is kiváltotta a kínaiak haragját, hogy a második világháború idején Japán császári hadserege által elkövetett bűntetteket relativizálta.

Annyi bizonyos, hogy a radikális nacionalizmus és az idegengyűlölet szelleme Japánban is kiszabadult a palackból, és az a kérdés, hogy pontosan meddig terjedhet majd a jövőben.

A szigetországban eddig az volt a jellemző, hogy a választók jellemzően a „megszokotthoz” ragaszkodtak a politikai döntésüknél is, ez pedig a Szanszeitó felemelkedésének egyik legnagyobb veszélyét is jelezheti, sokan ugyanis a csalódás esetén hajlamosak visszatérni a korábbi döntéseikhez, vagy inkább új alternatívát keresni. Sok fog múlni azon is, hogy a kormány mennyire tud majd megbirkózni a sokasodó gazdasági gondokkal, mivel a szélsőséges üzenetekkel kampányoló pártok éppen ebben tudnak az egyik leginkább hallgatóságra találni. Takaicsi az amerikai vámok mellett immár a kínai gazdasági szorítással is szembenézhet, így éppen a gazdasági nehézségek szaporodhatnak, ami újabb táptalajt jelenthet a szélsőségesek megerősödéséhez.

