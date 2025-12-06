Puccsot szerveznek Moszkvában - Ötvenezer harcos várja a parancsot

Bassár el-Aszad bukott szíriai diktátor egykori hívei, akik uralmának megdöntése után elmenekültek az országból, jelenleg több millió dollárt juttatnak el több tízezer potenciális harcosnak, abban a reményben, hogy felkeléseket szítsanak az új kormány ellen, és visszaszerezzék elvesztett befolyásukat – derül ki a Reuters vizsgálatából.

Habár Aszad - aki tavaly decemberben Oroszországba menekült a szíriai felkelések elől - a családhoz közel álló négy forrás szerint nagyrészt beletörődött moszkvai száműzetésébe. A belső köréhez tartozó más magas rangú személyek, köztük a fivére, azonban nem tudták feldolgozni a hatalom elvesztését.

Az Aszadhoz egykor legközelebb álló két nagyhatalmú ember, Kamál Hasszán vezérőrnagy és Rámi Mahlúf milliárdos egymással versengve próbál milíciákat szervezni a szíriai tengerparton és Libanonban az alavita kisebbség tagjaiból. A két férfi és a hatalomért vetélkedő további frakciók összesen

több mint ötvenezer harcost finanszíroznak, abban bízva, hogy ezzel megnyerik lojalitásukat.

Hasszán és Mahlúf számára az egyik fő célpont egy földalatti parancsnoki helyiségekből álló hálózat feletti ellenőrzés megszerzése, amelyet Aszad uralmának vége felé alakítottak ki a szíriai tengerparton, valamint a hozzájuk kapcsolódó fegyverraktárak megszerzése.

Hasszán, aki Bassár katonai hírszerzésének főnöke volt, fáradhatatlanul küldi az üzeneteket a helyi parancsnokoknak és tanácsadóknak. Mahlúf, aki egykor hatalmas üzleti birodalmat épített ki Szíriában, inkább a diplomáciára apellál, és a Reuters leírása szerint egyfajta messiási figurának állítja be magát.

Bár mindketten a hatalom megragadására törnek, a céljuk azonos: egy szétszakított Szíriát képzelnek el, ahol az alavita többségű területeket kormányoznák. Már most dollármilliókat költöttek egymással versengő fegyveres erők felépítésére. Embereik Oroszországban, Libanonban és az Egyesült Arab Emírségekben tevékenykednek.

Az összeesküvők ellen Szíria új kormánya egy másik egykori Aszad-hívet vet be: Hálid al-Ahmad feladata, hogy meggyőzze az alavita volt katonákat és civileket arról, hogy jövőjük az új Szíriához kötődik.

Ahmed al-Sámi, a tengerparti Tartúsz kormányzója elmondta, hogy a szíriai hatóságok tisztában vannak a tervek körvonalaival, és készen állnak azok meghiúsítására.

Biztosak vagyunk benne, hogy nem tudnak semmi igazán hatékonyat tenni, mert hiányoznak az erős eszközeik a terepen, és gyengék a képességeik

– mondta a Reutersnek.

Jelenleg csekélynek tűnik egy sikeres felkelés esélye. A fő összeesküvők, Hasszán és Mahlúf egymással is szembenállnak, miközben egyre kisebb az esély arra, hogy megnyerjék Oroszország támogatását, amely egykor Aszad legerősebb politikai és katonai szövetségese volt. Sok szíriai alavita – akik szintén szenvedtek Aszad uralma alatt – bizalmatlan velük szemben.

Belső dokumentumaik szerint Hasszán tizenkétezer harcost mond magáénak, míg Mahlúf legalább ötvennégyezret. A terepen lévő parancsnokok ugyanakkor arról számoltak be, hogy ezek a harcosok csekély összegeket kapnak,

és mindkét oldaltól elfogadnak pénzt.

Az összeesküvőkhöz legközelebb állók az interjúkban elmondták: tisztában vannak vele, hogy alavita szírek tízezrei nézhetnek szembe erőszakos megtorlással, ha végrehajtják terveiket az új, szunnita dominanciájú vezetés ellen.

A 2025. januári dokumentumok szerint az aszadista erők kezdeti terveket készítettek egy 5780 fős félkatonai egység felállítására és ellátására, amelyet a föld alatti parancsnoki szobákból irányítottak volna. A korai tervből végül nem lett semmi, a parancsnoki bunkerek működőképesek maradtak, de lényegében kihasználatlanok.

Amikor 2024 decemberében a magas rangú katonai parancsnokok és kormányzati tisztségviselők külföldre menekültek, számos középszintű parancsnok Szíriában maradt. A legtöbben az alaviták által uralt tengerparti régiókba húzódtak vissza, és harcosok toborzásába kezdtek.

A legtermékenyebb talaj a hadsereg volt. A szektából származó fiatalok ezreit sorozták be abba a hadseregbe, amelyet decemberben feloszlattak, és ezek a fiatalok hirtelen védtelennek találták magukat

– mondta egy nyugalmazott parancsnok.

Ezután következett a március 6-i sikertelen felkelés. Egy önállóan működő alavita egység rajtaütött az új szíriai kormány biztonsági erőin, tizenkét embert megölve és több mint százötvenet foglyul ejtve. Az új szíriai kormány szerint az azt követő harcokban biztonsági erői közül több százan haltak meg.

Az Aszadhoz hű száműzöttek az ott szolgáló tisztek szerint sem nem kezdeményezték, sem nem irányították a felkelést, ám ezek a napok fordulópontot jelentettek számukra: ekkor kezdtek szervezkedni.

Március 9-én kezdte magát Mahlúf "a Parti Fiúként" emlegetni, kijelentve, hogy isteni küldetést kapott az alaviták megsegítésére. Mahlúf jelenleg a moszkvai Radisson luxusszálloda magánemeletén él, szigorú biztonsági őrizet alatt.

A szíriában tevékenykedő tisztek összesen ötvennégyezer–ötvenháromezer hajlandó harcosból álló erőt hoztak létre Mahlúf számára, a "próféta" legalább hatmillió dollárt költött eddig fizetésekre. Ez harcosonként jelenleg mindössze havi húsz–harminc dollárt jelent.

Vannak kérdőjelek a katonák hűségét illetően is: a Reuters által megkérdezett parancsnokok egyike kifejezetten úgy nyilatkozott:

"Nincs semmi baj abban, ha elfogadunk némi pénzt ezektől a bálnáktól, akik évekig szívták a vérünket."

Hasszán az Aszad-diktatúra katonai fogvatartási rendszerét irányította, amely arról volt hírhedt, hogy tömegesen zsarolt pénzt a foglyok családjaitól. Hasszán március óta 1,5 millió dollárt költött Szíriában és Libanonban tizenkétezer harcos támogatására. Jótékonysági (fedő)szervezetet hozott létre, valamint hackereket is felbérelt.

Az összeesküvők számára potenciális kulcsszereplő Máher el-Aszad, a volt diktátor öccse.

Máher egy kiterjedt üzleti birodalmat és a szíriai hadsereg legerősebb egységét, a 4. páncéloshadosztályt irányította. Egy Libanonban tartózkodó parancsnok szerint míg Bassár el-Aszad ma már inkább magánéletére és üzleteire összpontosít, Máher továbbra is befolyást akar gyakorolni Szíriában. A fiatalabb testvér képtelen elfogadni, hogy Hafez el-Aszad, a diktatúra alapítójának gyermekei száműzetésbe kényszerültek.

Két, a hadosztályban szolgáló tiszt szerint a 25 ezer fős erő sok tagja – Szírián belül és kívül egyaránt – máig Máher el-Aszadot tekinti parancsnokának, és mozgósíthatók lennének, ha kiadná a parancsot.

Oroszország mindeddig nem állt sem Hasszán és Mahlúf mellé. Az orosz kormány ráadásul világossá tette, hogy elsődleges prioritása továbbra is a tengerparti Szíriában fenntartott katonai bázisaihoz való folyamatos hozzáférés. Mivel úgy tűnik, hogy ezt képesek elérni az új kormányzatnál is, így Moszkvában nincs napirenden egy újabb konfiktus támogatása.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images