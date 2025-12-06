Videó: súlyos incidens érte a világ egyik legfőbb királyi ereklyéjét – Nem mindennapi fegyvert fogtak az elkövetők

Az incidens a Temze partján álló, az elmúlt évszázadokban királyi székhelyként, börtönként, vesztőhelyként és erődként is használt, jelenleg múzeumként szolgáló ősi kastély kincstárában, a koronaékszereket is őrző Jewel House-ban történt. Az eset után ezt az épületet zárták le a hatóságok a vizsgálat idejére.
A Scotland Yard szombati beszámolója szerint az őrizetbe vett négy személy a Take Back Power nevű, önmagát erőszakmentes civil ellenállási mozgalomként leíró szervezet tagja. A csoport meghirdetett céljai között szerepel
a vagyoni egyenlőtlenségek megszüntetése és a gazdagok nagyarányú adóztatásának elérése.
A szervezet négy aktivistája a rendőrségi tájékoztatás szerint szombaton
vaníliakrémmel és almás süteménnyel kente össze
a 3170 drágakővel, köztük kétezer gyémánttal ékesített birodalmi állami korona, az Imperial State Crown kiállítási vitrinjének üvegét.
Ezt a koronát a brit uralkodók a legjelesebb eseményeken, mindenekelőtt a parlament évenkénti ceremoniális megnyitóján viselik, de ezzel koronázták meg a jelenlegi uralkodót, III. Károly királyt, valamint édesanyját, II. Erzsébet királynőt és Erzsébet édesapját, VI. György királyt is.
Meanwhile at the Tower of LondonFour people have just been arrested for throwing food over the famous British Crown Jewels.They probably don’t even know themselves what they’re protesting about. pic.twitter.com/yjo757KAKN https://t.co/yjo757KAKN— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) December 6, 2025
A szombati incidensről videófelvétel is felkerült a közösségi médiafelületekre. A felvételen az látszik, hogy a Take Back Power aktivistái nagy adag vaníliás krémmel öntik le a korona bemutatására használt vitrint, majd süteménnyel is összekenik a tároló üvegét.
Utána a csoport egyik tagja azt kiabálja, hogy
a demokrácia szétmorzsolódott!
(Democracy has crumbled.) Ez utalás volt a vitrin összekenésére használt, könnyen morzsolódó állagú almás sütemény, az apple crumble nevére.
A csoport másik tagja azt hangoztatja a felvételen, hogy "Nagy-Britannia tönkrement", és ők azért járultak "a nemzeti ékszerekhez", hogy visszaszerezzék a hatalmat. A szerveződés neve – Take Back Power – is azt jelenti, hogy "szerezzük vissza a hatalmat".
Az aktivisták azt is hangsúlyozták a korona összekent vitrinje előtt, hogy hajléktalanok halnak meg Nagy-Britannia utcáin, és a jelenlegi téli időszak a legveszélyesebb számukra.
Mindeközben a gazdagok még több vagyont halmoznak fel, és ez gusztustalan
- hangoztatja egyikük.
A szervezet a Towerben végrehajtott szombati akció utáni közleményében azt követelte, hogy a brit kormány hozzon létre egy állandó jellegű állampolgári nemzetgyűlést Népi Kamara névvel, amelynek jogkörei közé tartozna a szélsőségesen nagy vagyonok megadóztatása. A közlemény szerint Nagy-Britanniát tönkreteszi az a tény, hogy "a szupergazdagok milliárdokat vágnak zsebre, miközben a dolgozó emberek megélhetési gondokkal küszködnek".
A korona vitrinjét összekenő aktivistákat és két további társukat a rendőrök szándékos rongálás gyanújával vették őrizetbe, bár az üveg mögött lévő koronát az incidens során nem érte károsodás.
