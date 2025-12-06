  • Megjelenítés
Videó: súlyos incidens érte a világ egyik legfőbb királyi ereklyéjét – Nem mindennapi fegyvert fogtak az elkövetők
Videó: súlyos incidens érte a világ egyik legfőbb királyi ereklyéjét – Nem mindennapi fegyvert fogtak az elkövetők

MTI
Portfolio
Lezárta szombaton a rendőrség a londoni Tower egy részét, miután tiltakozók étellel kenték össze a brit birodalmi korona kiállítási vitrinjének üvegét. A helyszínen négy embert őrizetbe vettek.

Az incidens a Temze partján álló, az elmúlt évszázadokban királyi székhelyként, börtönként, vesztőhelyként és erődként is használt, jelenleg múzeumként szolgáló ősi kastély kincstárában, a koronaékszereket is őrző Jewel House-ban történt. Az eset után ezt az épületet zárták le a hatóságok a vizsgálat idejére.

A Scotland Yard szombati beszámolója szerint az őrizetbe vett négy személy a Take Back Power nevű, önmagát erőszakmentes civil ellenállási mozgalomként leíró szervezet tagja. A csoport meghirdetett céljai között szerepel

a vagyoni egyenlőtlenségek megszüntetése és a gazdagok nagyarányú adóztatásának elérése.

A szervezet négy aktivistája a rendőrségi tájékoztatás szerint szombaton

vaníliakrémmel és almás süteménnyel kente össze

a 3170 drágakővel, köztük kétezer gyémánttal ékesített birodalmi állami korona, az Imperial State Crown kiállítási vitrinjének üvegét.

Ezt a koronát a brit uralkodók a legjelesebb eseményeken, mindenekelőtt a parlament évenkénti ceremoniális megnyitóján viselik, de ezzel koronázták meg a jelenlegi uralkodót, III. Károly királyt, valamint édesanyját, II. Erzsébet királynőt és Erzsébet édesapját, VI. György királyt is.

A szombati incidensről videófelvétel is felkerült a közösségi médiafelületekre. A felvételen az látszik, hogy a Take Back Power aktivistái nagy adag vaníliás krémmel öntik le a korona bemutatására használt vitrint, majd süteménnyel is összekenik a tároló üvegét.

Utána a csoport egyik tagja azt kiabálja, hogy

a demokrácia szétmorzsolódott!

(Democracy has crumbled.) Ez utalás volt a vitrin összekenésére használt, könnyen morzsolódó állagú almás sütemény, az apple crumble nevére.

A csoport másik tagja azt hangoztatja a felvételen, hogy "Nagy-Britannia tönkrement", és ők azért járultak "a nemzeti ékszerekhez", hogy visszaszerezzék a hatalmat. A szerveződés neve – Take Back Power – is azt jelenti, hogy "szerezzük vissza a hatalmat".

Az aktivisták azt is hangsúlyozták a korona összekent vitrinje előtt, hogy hajléktalanok halnak meg Nagy-Britannia utcáin, és a jelenlegi téli időszak a legveszélyesebb számukra.

Mindeközben a gazdagok még több vagyont halmoznak fel, és ez gusztustalan

- hangoztatja egyikük.

A szervezet a Towerben végrehajtott szombati akció utáni közleményében azt követelte, hogy a brit kormány hozzon létre egy állandó jellegű állampolgári nemzetgyűlést Népi Kamara névvel, amelynek jogkörei közé tartozna a szélsőségesen nagy vagyonok megadóztatása. A közlemény szerint Nagy-Britanniát tönkreteszi az a tény, hogy "a szupergazdagok milliárdokat vágnak zsebre, miközben a dolgozó emberek megélhetési gondokkal küszködnek".

A korona vitrinjét összekenő aktivistákat és két további társukat a rendőrök szándékos rongálás gyanújával vették őrizetbe, bár az üveg mögött lévő koronát az incidens során nem érte károsodás.

Címlapkép forrása: Hannah McKay - WPA Pool/Getty Images

