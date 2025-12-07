Aggasztó számok: berobbant az orosz offenzíva, a kezdeti villámháború óta nem látott tempóban haladnak Putyin katonái

Vlagyimir Putyin orosz elnök többször kijelentette, hogy a keleti Donbász régiót akár erővel, akár tárgyalások útján meg fogja szerezni. A Donald Trump amerikai elnöksége idején kidolgozott béketerv jelentős ukrán területek átadásával számolt, ám ezt Ukrajna és Európa egyaránt elutasította.
Az orosz előrenyomulás üteme várhatóan megerősíti Trump álláspontját, miszerint a békét Moszkva feltételei szerint kell megkötni.
Az orosz erők a front több szakaszán is előrenyomulnak. A keleti Pokrovszk városa hosszú ostrom után hamarosan eleshet (orosz források szerint már el is esett), a közeli Mirnohradot pedig már csaknem bekerítették (orosz források szerint bekerítették). Miután Ukrajna legjobb egységeit a térségbe vezényelte, a mintegy 1000 kilométeres frontvonal más pontjain sebezhetőbbé vált. Oroszország ennek nyomán Zaporizzsja térségében és az északkeleti Kupjanszknál is egyre jobben teret nyert,
utóbbi város hamarosan Putyin katonáinak kezére juthat.
Emil Kastehelmi, a finn Black Bird Group elemzője szerint ugyanakkor a számok a valóságnál rosszabb képet mutatnak.
Nincs nagy áttörés, az ukrán frontvonalak nem omlanak össze
– jelentette ki a brit napilapnak. Hozzátette: Oroszország eddig csak kisebb falvakat és mezőgazdasági területeket foglalt el, ami egyelőre nem veszélyezteti az egész front stabilitását.
Szakértők szerint a Donbász teljes elfoglalása még így is évekig tarthat, különösen mivel Kramatorszk és Szlavjanszk erődvárosai erősen védettek. A tél beálltával az előrenyomulás várhatóan lassul, Putyin azonban utasította hadseregét, hogy készüljön fel a téli hadviselésre.
Oroszország jelenleg Ukrajna területének kevesebb mint egyötödét, mintegy 19,2 százalékát ellenőrzi.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
