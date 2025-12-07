Elképesztő videó: ledobták az oroszok a rettegett FAB-1000-ast, a lehető legrosszabb helyen csapódott be a bomba

Habár Ukrajna villamoshálózata olyan súlyos károkat szenvedett, hogy akár hetekig is tarthat a javítása, legalább egy irányított légibomba nagyon elhibázta a célpontot, és még orosz területen, Belgorod városában csapódott be.
Russian Air Force accidentally dropped a FAB-type UMPK guided aerial bomb in the area of an electrical substation in the Russian city of Belgorod on Saturday evening, local channels report. pic.twitter.com/9VrNP2LI2w https://t.co/9VrNP2LI2w— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) December 6, 2025
Az információk szerint az egy tonnás FAB-1000-es
egy lakóépület közelében csapódott be, komoly károkat okozva a helyi villamoshálózatban.
Az orosz hatóságok lezárták a helyszínt, civileket nem engednek a közelébe.
Nem ez az első alkalom, hogy Oroszország a saját városait bombázza. Korábban, az UMPK-kitekkel szerelt légibombák hajlamosak voltak a rendszeres meghibásodásra, aminek hatására azok az indítási helyszínen csapódtak be – sokszor orosz területen. Bár az ilyen jellegű balesetek aránya jelentősen visszaszorult, a fenti eset megmutatja, hogy továbbra is előfordulhatnak incidensek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
