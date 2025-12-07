Közel lehet a béke, ez a két kulcsonfosságú kérdés maradt nyitva

Keith Kellogg, Donald Trump leköszönő ukrajnai különmegbízottja szerint karnyújtásnyira van az ukrajnai háborút lezáró megállapodás; a nyugalmazott altábornagy úgy fogalmazott, hogy a tárgyalások az "utolsó tíz méternél" járnak, ami mindig a legnehezebb szakasz.

Kellogg a Reagan Nemzeti Védelmi Fórumon arról beszélt, hogy két fő kérdés maradt nyitva:

a Donbász térség jövője, valamint az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőmű sorsa.

Utóbbi Európa legnagyobb nukleáris létesítménye.

Ha ezt a két kérdést megoldjuk, a többi már simán fog menni

– mondta a kaliforniai rendezvényen.

A különmegbízott a háború emberveszteségeit "borzalmasnak" nevezte, és közölte, hogy Oroszország és Ukrajna együttvéve több mint kétmillió áldozatot – halottat és sebesültet – szenvedett el a 2022 februárja óta tartó harcokban. Egyik fél sem hoz nyilvánosságra hiteles adatokat saját veszteségeiről.

Elmondása szerint Oroszország jelenleg Ukrajna területének mintegy 19,2 százalékát tartja ellenőrzése alatt, beleértve a 2014-ben annektált Krímet, Luhanszk egészét, Donyeck több mint 80 százalékát, valamint Herszon és Zaporizzsja mintegy háromnegyedét.

A múlt hónapban kiszivárgott egy 28 pontos amerikai békejavaslat-tervezet, amely aggodalmat keltett ukrán és európai tisztviselők körében, mivel szerintük túlságosan is teljesíti Moszkva legfőbb követeléseit. A Kreml közlése szerint a tervezet jelenleg 27 pontból áll, és négy részre osztották, pontos tartalmát azonban nem hozták nyilvánosságra.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton arról számolt be, hogy hosszú, érdemi telefonbeszélgetést folytatott Steve Witkoff-fal, Trump különmegbízottjával, valamint Trump vejével, Jared Kushnerrel. A Kreml pénteken jelezte: várakozásuk szerint Kushner végzi majd a fő munkát az esetleges megállapodás kidolgozásában.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio