Közel lehet a béke, ez a két kulcsonfosságú kérdés maradt nyitva

Kellogg a Reagan Nemzeti Védelmi Fórumon arról beszélt, hogy két fő kérdés maradt nyitva:
- a Donbász térség jövője,
- valamint az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőmű sorsa.
Utóbbi Európa legnagyobb nukleáris létesítménye.
Ha ezt a két kérdést megoldjuk, a többi már simán fog menni
– mondta a kaliforniai rendezvényen.
A különmegbízott a háború emberveszteségeit "borzalmasnak" nevezte, és közölte, hogy Oroszország és Ukrajna együttvéve több mint kétmillió áldozatot – halottat és sebesültet – szenvedett el a 2022 februárja óta tartó harcokban. Egyik fél sem hoz nyilvánosságra hiteles adatokat saját veszteségeiről.
Elmondása szerint Oroszország jelenleg Ukrajna területének mintegy 19,2 százalékát tartja ellenőrzése alatt, beleértve a 2014-ben annektált Krímet, Luhanszk egészét, Donyeck több mint 80 százalékát, valamint Herszon és Zaporizzsja mintegy háromnegyedét.
A múlt hónapban kiszivárgott egy 28 pontos amerikai békejavaslat-tervezet, amely aggodalmat keltett ukrán és európai tisztviselők körében, mivel szerintük túlságosan is teljesíti Moszkva legfőbb követeléseit. A Kreml közlése szerint a tervezet jelenleg 27 pontból áll, és négy részre osztották, pontos tartalmát azonban nem hozták nyilvánosságra.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton arról számolt be, hogy hosszú, érdemi telefonbeszélgetést folytatott Steve Witkoff-fal, Trump különmegbízottjával, valamint Trump vejével, Jared Kushnerrel. A Kreml pénteken jelezte: várakozásuk szerint Kushner végzi majd a fő munkát az esetleges megállapodás kidolgozásában.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
