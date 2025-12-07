  • Megjelenítés
Súlyos csapást szenvedett el az éjjel Ukrajna, 77 ukrán drónt lőttek le az oroszok - Háborús híreink vasárnap
Globál

Súlyos csapást szenvedett el az éjjel Ukrajna, 77 ukrán drónt lőttek le az oroszok - Háborús híreink vasárnap

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Éjszakai, összehangolt légicsapást mértek az orosz erők a közép-ukrajnai Kremencsuk infrastruktúrájára, ami kiterjedt áram- és vízkimaradásokat okozott – közölte vasárnap Vitalij Maleckij polgármester. Az orosz légvédelem vasárnap 77 ukrán drón megsemmisítéséről számolt be. Szombaton az ukrán elnök Donald Trump különmegbízottjával tárgyalt telefonon. Szintén tegnapi hír, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) friss jelentése szerint megrongálódott a csernobili szarkofág a februári dróntámadást követően, így nem tudja ellátni elsődleges biztosági feladatát, vagyis a sugárzás megakadályozását
Megosztás

Súlyos csapást szenvedett el az éjjel Ukrajna, 77 ukrán drónt lőttek le az oroszok - Háborús híreink vasárnap

A Dnyipro folyó partján fekvő Kremencsuk jelentős ipari központ, ahol Ukrajna egyik legnagyobb olajfinomítója működik. A várost korábban is többször érte orosz rakétatámadás. A polgármester a közösségi médiában közzétett bejegyzésében jelezte, hogy a támadás részleteiről csak a károk felmérése után adnak bővebb tájékoztatást. Közlése szerint a városi szolgálatok már dolgoznak az áram-, a víz- és a fűtésellátás helyreállításán az érintett kerületekben. A Maleckij által megosztott fotón

ipari épületeket beborító, hatalmas tűz látható.

Az orosz légvédelem vasárnap 77 ukrán drón megsemmisítéséről számolt be. Közlésük szerint a drónokat hét dél- és közép-oroszországi régió, valamint az annektált Krím-félsziget felett lőtték le. A Rosztovi területen egy elektromos távvezeték-oszlop megrongálódott, emiatt mintegy 250 lakos maradt áram nélkül.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton hosszú és érdemi telefonbeszélgetést folytatott Steve Witkoffal, Donald Trump különmegbízottjával, valamint az elnök vejével, Jared Kushnerrel az ukrajnai békefolyamatról.

Szombati háborús híreinket itt olvashatja:

Kapcsolódó cikkünk

Sugárzásveszélyre figyelmeztetnek Csernobilban, puccsot szerveznek Moszkvában - Háborús híreink Ukrajnáról szombaton

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Fordulat a Trump-kormány tervében? A Boeing vezetője elárulta, kik maradhatnak érintetlenek
Legendás második világháborús színterekre térnek vissza az amerikai katonák, ezúttal egy teljesen másik ellenséggel nézhetnek farkasszemet
Akkora támadást indított Moszkva, hogy riadóztatták a NATO vadászgépeit – Ha így folytatják, nukleáris katasztrófa fenyeget?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility