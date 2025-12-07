Súlyos csapást szenvedett el az éjjel Ukrajna, 77 ukrán drónt lőttek le az oroszok - Háborús híreink vasárnap

A Dnyipro folyó partján fekvő Kremencsuk jelentős ipari központ, ahol Ukrajna egyik legnagyobb olajfinomítója működik. A várost korábban is többször érte orosz rakétatámadás. A polgármester a közösségi médiában közzétett bejegyzésében jelezte, hogy a támadás részleteiről csak a károk felmérése után adnak bővebb tájékoztatást. Közlése szerint a városi szolgálatok már dolgoznak az áram-, a víz- és a fűtésellátás helyreállításán az érintett kerületekben. A Maleckij által megosztott fotón

ipari épületeket beborító, hatalmas tűz látható.

Az orosz légvédelem vasárnap 77 ukrán drón megsemmisítéséről számolt be. Közlésük szerint a drónokat hét dél- és közép-oroszországi régió, valamint az annektált Krím-félsziget felett lőtték le. A Rosztovi területen egy elektromos távvezeték-oszlop megrongálódott, emiatt mintegy 250 lakos maradt áram nélkül.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton hosszú és érdemi telefonbeszélgetést folytatott Steve Witkoffal, Donald Trump különmegbízottjával, valamint az elnök vejével, Jared Kushnerrel az ukrajnai békefolyamatról.

Szombati háborús híreinket itt olvashatja:

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio