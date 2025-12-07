  • Megjelenítés
Váratlanul gáláns ajánlat érkezett Washingtonból: százszámra érkezhetnek az amerikai páncélosok az orosz határra
Az Egyesült Államok 250 használt Stryker páncélozott jármű eladását ajánlotta fel Lengyelországnak mindössze 1 dollárért, és Varsó kész elfogadni az ajánlatot, amint tisztázzák a logisztikai részleteket - írta a Breaking Defense.

A tervek szerint az Európában állomásozó Stryker harcjárműveket az amerikai csapatok létszámcsökkentése után sem szállítanák vissza az Egyesült Államokba, hanem Lengyelországnak adnák át.

A Lengyel Rádió értesülései szerint a lengyel fegyveres erők vezérkara már jóváhagyta a megállapodás alapelveit.

A miniszter elmondta, hogy az előzetes elemzést követően a hadsereg részletesen megvizsgálja a járművek műszaki állapotát, és felméri, mennyire felelnek meg a lengyel haderő igényeinek. Külön értékelik majd, hogy a Strykerek alkalmasak-e kiképzési feladatokra vagy hadműveleti bevetésre.

Az üzlet előtt ugyanakkor komoly akadályok állnak. A használt Stryker járművek javítást és korszerűsítést is igényelnek, emellett ki kell építeni a teljes logisztikai infrastruktúrát, valamint a kiképzési rendszert is, mivel Lengyelország eddig nem használt ilyen típusú technikát. Mindez jelentős költséggel és idővel járhat.

Iparpolitikai aggályok is felmerülnek, mivel a lengyel kormány a fegyverbeszerzéseknél elsőbbséget ad a hazai gyártásnak. A Strykerek várhatóan olyan feladatokat vennének át, amelyeket jelenleg a Rosomak gyalogsági harcjárművekre és a jövőbeli szállítójárművekre szánnak, így csökkenhet a lengyel ipar hazai megrendelésállománya.

Kosiniak-Kamysz ugyanakkor egyszerű érvelést fogalmazott meg:

minél több fegyver áll a lengyel hadsereg rendelkezésére, annál jobb, az ajánlott ár pedig rendkívül kedvező.

Hozzátette, hogy a különböző típusú fegyverrendszerek kezelésének elsajátítása növeli a lengyel katonák felkészültségét a szövetséges erőkkel való együttműködésre, különösen azokkal, amelyek szintén Stryker járműveket alkalmaznak.

A lengyel szárazföldi erők jelenleg súlyos hiánnyal küzdenek modern páncélozott járművekből. A több évtizede szolgálatban álló BMP-1 szovjet gyártású, kétéltű, lánctalpas gyalogsági harcjárművek teljesen elavultnak számítanak, ráadásul a hadrendben maradt mennyiség különösen az Ukrajnának átadott eszközök után vált elégtelenné.

Lengyel tisztviselők szerint a végső döntés várhatóan a jövő év második felében születhet meg, kivéve, ha a biztonsági helyzet időközben drámaian romlana.

