Veszélyes katonai incidensbe keveredett két nagyhatalom, figyelmeztet az egyik védelmi miniszter

Öt kínai vadászgép szombaton két külön incidensben japán F-15-ös vadászgépekre irányította tűzvezető radarját az okinavai szigetek közelében, nemzetközi légtérben – közölte vasárnap a japán védelmi miniszter.

A japán védelmi tárca szerint az esetek nemzetközi vizek felett történtek, Okinava térségében. A vadászgépek egymástól függetlenül kerültek célra irányítás alá.

A radarok bekapcsolása meghaladta a repülőgépek biztonságos repüléséhez szükséges mértéket, ez veszélyes cselekedet

– írta Koizumi Sindzsiró védelmi miniszter az X közösségi oldalon.

Japán tiltakozását fejezte ki Kínának a "sajnálatos" incidensek miatt.

Az MTI tudósítása szerint a kínai védelmi minisztérium és a Néphadsereg Haditengerészete (PLAN)

határozottan cáfolta a japán állításokat.

Wang Hszüe-meng ezredes, a haditengerészet szóvivője vasárnap közleményben szögezte le, hogy a Liaoning repülőgép-hordozóból indított kötelék előre bejelentett hordozó-fedélzeti repülési kiképzést hajtott végre a térségben, amikor japán gépek "ismételten megközelítették és megzavarták" a gyakorlatot.

A szóvivő "téves és valótlan" állításokkal vádolta Tokiót, egyben felszólította Japánt, hogy "azonnal hagyjon fel a rágalmazással" és "szigorúan korlátozza elsővonalbeli erőinek tevékenységét". A kínai haditengerészet közölte: "szükséges és törvényes intézkedéseket" tesz nemzeti biztonsága és jogos érdekei védelmében.

Richard Marles ausztrál védelmi miniszter, aki vasárnap Tokióban tárgyalt Koizumi miniszterrel, "mély aggodalmát" fejezte ki a kínai lépésekkel kapcsolatban, és hangsúlyozta, hogy Ausztrália "Japán mellett áll a szabályokon alapuló rend fenntartásában". A japán védelmi minisztérium adatai szerint a Liaoning hordozócsoportot három Type 052D osztályú romboló kísérte, a japán oldal pedig riadókészültségbe helyezte és felszállította F-15-ös gépeit a kínai repülési aktivitás miatt.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images