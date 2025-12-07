  • Megjelenítés
Zelenszkij megüzente: még több légvédelmi rendszert és rakétát kér Ukrajna
Zelenszkij megüzente: még több légvédelmi rendszert és rakétát kér Ukrajna

MTI
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap még több légvédelmi fegyvert kért támogatóitól a hétvégi orosz támadások nyomán.

Ukrajna folytatja együttműködését partnereivel "annak szavatolására, hogy válaszul e támadásokra, védelmünk erősödni fog" - írta Zelenszkij az X-en.

A fontossági sorrend világos: még több légvédelmi rendszer és rakéta, és további támogatás védőink számára

- húzta alá az ukrán elnök, sürgetve az eddigi megállapodások gyorsabb teljesítését.

Oroszország a hétvége során újfent masszív drón- és rakétacsapásokat mért Ukrajnára. Az ukrán elnök halálos áldozatokról is említést tett Szlovjanszk és Csernyihiv térségéből, valamint károkról az ország hét régiójában. Az ukrán polgári védelem vasárnap két civil halottról számolt be és egy fiatalkorú sérültről.

Zelenszkij szerint az orosz hadsereg több mint 240 drónt, illetve ballisztikus rakétát lőtt ki ukrán célpontok ellen. Összességében pedig a héten 1600-nál is több drónnal, nagyjából 1200 irányított légi bombával és csaknem 70, különböző típusú rakétával támadták Ukrajnát.

A csapások elsődleges célpontjai az az infrastruktúra, amely a mindennapi élethez szükséges

- tette hozzá.

Vitalij Maleckij, a Poltava megyei Kremencsuk polgármestere az iparváros infrastruktúrája elleni csapásokról számolt be a közösségi médiában. Mint írta, a víz- és áramszolgáltatás megszakadt, a de a városvezetés a károk elhárításán fáradozik.

A városban található Ukrajna egyik legnagyobb olajfinomítója.

Maleckij közzétett egy felvételt is, amelyen egy lángoló ipari létesítmény látható.

Címlapkép forrása: Portfolio

