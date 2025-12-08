Kiderült, hogyan sikerült megúsznia a puccsot az elnöknek - Külföldről siettek a segítségére

A benini kormány hétfői beszámolója szerint a puccsisták olyan közel jutottak az elnökhöz, hogy Talon személyesen tanúja volt az erőszakos összecsapásoknak. A lázadók két magas rangú katonai tisztviselőt is elraboltak, akiket csak hétfő reggel engedtek szabadon.

Nigéria korábban elismerte, hogy vadászgépeket és szárazföldi csapatokat küldött jóval kisebb szomszédjához a rend helyreállítása érdekében.

A beavatkozás célja Abuja szerint egy politikai válság megelőzése volt egy olyan országban, amely dzsihadistákkal küzd és fontos kereskedelmi folyosóként szolgál Nyugat-Afrikában.

Elemzők szerint Nigériát az a félelem motiválta, hogy egy ellenséges rezsim kerülhet hatalomra közvetlen szomszédságában, ami potenciálisan lehetővé tenné az erőszak átterjedését határain. Ez Nigéria első külföldi katonai beavatkozása közel egy évtizede.

Nigéria utoljára 2017-ben avatkozott be külföldön, amikor Yahya Jammeh gambiai elnök nem volt hajlandó lemondani választási veresége után. A Gambiába telepített regionális erőknek nem kellett harcba bocsátkozniuk, mivel Jammeh gyorsan megadta magát.

Nigéria jóval kevésbé agresszívan reagált a Maliban, Burkina Fasóban és a szomszédos Nigerben történt közelmúltbeli puccsokra. Amikor katonák döntötték meg Guinea-Bissau elnökét a múlt hónapban, Bola Ahmed Tinubu elnök kormánya elítélte a puccsot és az alkotmányos rend helyreállítását sürgette.

