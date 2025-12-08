  • Megjelenítés
Körözési listára tette Oroszország „Magyart”: ez a bűne a drónparancsnoknak
Globál

Körözési listára tette Oroszország „Magyart”: ez a bűne a drónparancsnoknak

Portfolio
Az orosz Nyomozó Bizottság nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a „Magyar” hívójelű Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka ellen – írja a The Kyiv Independent.

Oroszország azzal vádolja Brovdit, hogy terrorakciót szervezett Oroszország Kurszki területén március 26-án, amelyben életét vesztette az orosz 1-es csatorna haditudósítója, Anna Prokofjeva.

A Nyomozó Bizottság nem először ad ki elfogatóparancsot ukrán politikai és katonai vezetők ellen. Tavaly Volodimir Zelenszkij jelenlegi és Petro Porosenko korábbi ukrán elnök került fel a körözési listára, de később levették őket onnan.

Brovdi maga sem először kerül más ország célkeresztjébe: augusztusban éppen a magyar kormány tiltotta be a belépést az ukrán parancsnoknak, miután a drónerők támadást mértek a Barátság kőolajvezetékre.  

Kapcsolódó cikkünk

Lecsaptak a Magyar Madarai – Lángokban a Barátság kőolajvezeték

Címlapkép forrása: Oleksii Samsonov/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Vasárnap

Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Valaki el tudja magyarázni, mi a fene folyik a magyar gazdaságban?
Megérkezett a Fitch ítélete Magyarországról – Hogy reagál a forint?
Felvételek: hajszálpontos orosz csapás érte a létfontosságú gátat, 90 millió köbméter víz sorsa a tét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility