Körözési listára tette Oroszország „Magyart”: ez a bűne a drónparancsnoknak

Oroszország azzal vádolja Brovdit, hogy terrorakciót szervezett Oroszország Kurszki területén március 26-án, amelyben életét vesztette az orosz 1-es csatorna haditudósítója, Anna Prokofjeva.

A Nyomozó Bizottság nem először ad ki elfogatóparancsot ukrán politikai és katonai vezetők ellen. Tavaly Volodimir Zelenszkij jelenlegi és Petro Porosenko korábbi ukrán elnök került fel a körözési listára, de később levették őket onnan.

Brovdi maga sem először kerül más ország célkeresztjébe: augusztusban éppen a magyar kormány tiltotta be a belépést az ukrán parancsnoknak, miután a drónerők támadást mértek a Barátság kőolajvezetékre.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 08. 22. Lecsaptak a Magyar Madarai – Lángokban a Barátság kőolajvezeték

Címlapkép forrása: Oleksii Samsonov/Global Images Ukraine via Getty Images