Megvan, ki lesz Nicușor Dan utódja Bukarestben

Ilie Bolojan román kormányfő jobbközép Nemzeti Liberális Pártjának (PNL) jelöltje, Ciprian Ciucu hatodik kerületi polgármester nyerte a bukaresti időközi főpolgármester-választást – erősítette meg hétfőn a szavazatszámlálás végeredménye.

Ciucu a leadott több mint félmillió voks 36,2 százalékával (211 ezer szavazattal) végzett az élen, míg a második helyen az ellenzéki szélsőjobboldali pártok támogatását élvező Anca Alexandrescu televíziós műsorvezető végzett 21,9 százalékkal.

A legnagyobb kormánypárt, a Szociáldemokrata Párt (PSD) jelöltje, Daniel Baluta negyedik kerületi polgármester, aki a közvélemény-kutatások szinte mindegyikében folyamatosan az élen állt, végül a harmadikként futott be 20,5 százalékos eredménnyel.

Negyedik helyen végzett 13,9 százalékos eredménnyel a felmérésekben gyakran a győzelemre esélyesek között, az élbolyban szereplő Catalin Drula, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) parlamenti képviselője és korábbi elnöke, akinek kampányindító rendezvényén Nicușor Dan államfő, az USR egykori alapító elnöke is részt vett.

Bukarestben a korábbi főpolgármester, Dan elnökké választása miatt kellett időközi választást tartani.

A román fővárost 2020 óta vezető Dan tavaly nyáron függetlenként 48 százalékos támogatottsággal szerzett újabb mandátumot, az őt támogató – az USR-t és két kisebb pártot magába foglaló – Egyesült Jobboldal Szövetség pedig 28 százalékos eredménnyel lett a fővárosi közgyűlés legnagyobb frakciója.

