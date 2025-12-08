Trump: csalódtam Zelenszkijben

Beszéltünk Putyin elnökkel és beszéltünk ukrán vezetőkkel, köztük Zelenszkij elnökkel is. És azt kell mondanom, hogy egy kicsit csalódott vagyok, hogy Zelenszkij elnök úr még nem olvasta a javaslatot. Ez néhány órával ezelőtt volt

– nyilatkozta Trump a Kennedy Centerben.

Oroszországnak nincs vele semmi baja. Tudják, Oroszország inkább az egész országot szeretné, ha belegondolnak

– tette hozzá az amerikai elnök.

Zelenszkij szombaton folytatott telefonbeszélgetést Trump különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal, illetve Jared Kushnerrel, az elnök vejével, akik csütörtökön találkoztak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Az amerikai képviselők ismerik az alapvető ukrán pozíciókat. A beszélgetés konstruktív volt, habár nem könnyű

– mondta az ukrán elnök esti videóbeszédében.

Címlapkép forrása: Chen Mengtong/China News Service/VCG via Getty Images