Trump: csalódtam Zelenszkijben
Trump: csalódtam Zelenszkijben

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök vasárnap csalódottságát fejezte ki amiatt, hogy – állítása szerint – Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még nem vizsgálta meg az amerikai békejavaslatot – írja a The Kyiv Independent.

Beszéltünk Putyin elnökkel és beszéltünk ukrán vezetőkkel, köztük Zelenszkij elnökkel is. És azt kell mondanom, hogy egy kicsit csalódott vagyok, hogy Zelenszkij elnök úr még nem olvasta a javaslatot. Ez néhány órával ezelőtt volt

– nyilatkozta Trump a Kennedy Centerben.

Oroszországnak nincs vele semmi baja. Tudják, Oroszország inkább az egész országot szeretné, ha belegondolnak

– tette hozzá az amerikai elnök.

Zelenszkij szombaton folytatott telefonbeszélgetést Trump különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal, illetve Jared Kushnerrel, az elnök vejével, akik csütörtökön találkoztak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Az amerikai képviselők ismerik az alapvető ukrán pozíciókat. A beszélgetés konstruktív volt, habár nem könnyű

mondta az ukrán elnök esti videóbeszédében.

Címlapkép forrása: Chen Mengtong/China News Service/VCG via Getty Images

